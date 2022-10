Die nÃ¤chsten Gegner der Piranhas: Herne, Hannover, Halle â€¦

Rostock. (PM Piranhas) Alle Gegner der folgenden Spiele der Rostocker Kufencracks stammen aus Städten, die mit einem „ H „ beginnen und alle waren...

Rostock. (PM Piranhas) Alle Gegner der folgenden Spiele der Rostocker Kufencracks stammen aus Städten, die mit einem „ H „ beginnen und alle waren in der Vergangenheit kaum zu schlagen.

Am Dienstag gastiert im back to back – Spiel der Herner EV. Am vergangenen Sonntag gab es mit 2:6 eine deutliche Niederlage und die derzeitige Situation in der Mannschaft lässt bei den Fans kaum Hoffnung aufkommen, dass auf heimischem Eis Punkte errungen werden können. Aber Wunder geschehen immer wieder. Anbully ist um 20.00 Uhr.

Am Freitag, dem 04.11.2022 geht es in die Hauptstadt Niedersachsens. Die Hannover Indians hatten einen etwas holprigen Start in die Saison, aber seit dem 4.Oktober hält ihre Siegesserie an. In 14 Spielen ( 9 Siege, 4 Niederlagen, ein OTW ) erkämpften sie 29 Punkte und belegen derzeit den fünften Platz in der Liga. Neun neue Spieler findet man im Kader der Indians. Das Team steht seit einigen Jahren unter der Leitung von Leonhard Soccio. Der Puckdrop ist um 20.00 Uhr.

Zum Heimspiel am Sonntag erwarten die Rostock Piranhas die Halle Saale Bulls. Die Bilanz der Spiele in den vergangenen Saisons : 26 Spiele – 20 Siege für die Hallenser. Seit Mai dieses Jahres steht mit Marius Riedel ein neuer Coach an der Spitze. Ihre Kontingentstellen besetzten die Gäste mit einem Kanadier und zwei Finnen. Die Gäste besetzen den siebten Tabellenplatz nach 15 Spielen ( 8 Siege, 6 Niederlagen ). Beginn ist zur gewohnten Futterzeit um 19.00 Uhr.