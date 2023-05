Die nÃ¤chste wichtige Zusage: Auch Kai Wissmann nimmt an der WM teil!

München. (EM / PM DEB) Die nächste Zusage steht! Kai Wissmann verstärkt die Nationalmannschaft zum WM-Start in Finnland. Der Verteidiger der Providence Bruins stößt...

Der Verteidiger der Providence Bruins stößt in Helsinki zur Mannschaft und nimmt für Deutschland an der 2023 IIHF-Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland teil

Das gab der Deutsche Eishockey Bund (DEB) heute bekannt.

Im Spiel gegen die USA am Dienstagabend wird Kai Wissmann noch nicht zum Einsatz kommen. Am Mittwochvormittag reist die DEB-Auswahl nach Tampere. Das Turnier startet am kommenden Freitag. Deutschland trifft zum Auftakt auf Schweden (19:20 Uhr deutscher Zeit).

