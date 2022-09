Die nÃ¤chste Messlatte: Scorpions testen am Freitag gegen Hammer EisbÃ¤ren

Mellendorf. (PM Scorpions) Auch im dritten Testspiel der neuen Eishockeysaison boten die Scorpions eine überzeugende Leistung. Nach dem starken 9:0 Heimsieg am Freitag (9.9.)...

Mellendorf. (PM Scorpions) Auch im dritten Testspiel der neuen Eishockeysaison boten die Scorpions eine überzeugende Leistung.

Nach dem starken 9:0 Heimsieg am Freitag (9.9.) in der ARS Arena, besiegten die Scorpions die Hamburg Crocodiles auch am Sonntag in der Hansestadt. Nach einem 1:3 Rückstand im ersten Drittel übernahmen die Gaudet Schützlinge das Zepter und schossen den, auch in der Höhe verdienten, 8:3 Sieg heraus.

Am kommenden Freitag 16. September 20 Uhr empfangen die Scorpions nun den nächsten Testgegner, die Hammer Eisbären, zum vierten Testspiel. Sicherlich darf man darauf gespannt sein wie die Scorpions diese Begegnung angehen. Ist es Coach Kevin Gaudet bereits in den wenigen Trainingswochen gelungen mehr Konstanz als letzte Saison im Team zu festigen.

Hier sind die Hammer, die sich zweifelsfrei in ihrer wenn auch erst kurzen Oberligazugehörigkeit deutlich nach vorn entwickelt haben, eine gute Messlatte.

Außerdem ist das Spiel gegen die Eisbären auch das Abschiedsspiel von der „Wedemärker Derbylegende“ Robin Marek! Nach neun Jahren für die Scorpions bestimmt auch ein emotionales Highlight.

Bereits am Sonntag, 18. September 18:30 Uhr findet dann der letzte Test vor dem Start in die Punktspielrunde in Hamm statt.