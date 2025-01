Die nächste Herausforderung der Iserlohn Roosters heißt Nürnberg – Ice Tigers reisen mit Wut im Bauch an

Iserlohn. (MK) Der letzte Heimsieg gegen die Nürnberg Ice Tigers (6:2) ist gerade einmal achtzehn Tage her und schon wieder stehen die Ice Tigers auf dem Spielplan der Iserlohn Roosters.

Für die Sauerländer ist das Match gegen die Franken am Dienstagabend das zweite von drei Heimspielen in dieser Woche. Und es ist einmal mehr ein absolut richtungsweisendes Spiel im Kampf für den Klassenerhalt.

Noch immer schwingt das Sonntagsspiel gegen Meister Berlin bei den Roosters ein wenig nach. Bei der 5:6 Heimniederlage nach Penaltyschießen war auch für Sportdirektor Franz Fritzmeier gefühlt mehr drin als der eine Punkt. Und dennoch kann dieser eine Zähler in der Endabrechnung noch Gold wert sein. Aktuell haben die Roosters auf den Letzten Augsburg fünf Punkte Vorsprung.

Kaum personelle Veränderungen möglich, guter Einstand von Neuzugang Thomas

Personell wird sich bei den Iserlohnern gegenüber dem Berlin-Match kaum etwas ändern. Burke, Boland, Troock und Huß sind voraussichtlich vor der Länderspielpause kein Thema mehr. Positiv ist, dass der schmerzlich vermisste Tyler Boland zumindest schon wieder auf dem Eis trainieren kann. Stürmer Maciej Rutkowski könnte vor der Pause noch ein Thema werden, aber das lässt sich laut Franz Fritzmeier nur sehr schwer abschätzen. Geduld ist hier also gefragt. Torhüter Hendrik Hane, der vor einer Woche in Köln seinen ersten DEL-Shutout feiern konnte, hat die größten Chancen zeitnah in den Kader zurückkehren zu können. Im Training hatte ihn ein Puck durch das Gitter der Maske getroffen und eine Platzwunde mit Schwellung im Bereich der Schläfe verursacht. Eigentlich ein Unding, dass der Puck durch einen genormten Helm, wenn auch nicht mit voller Wucht, durchdringen kann.

Einen guten Einstand feierte am Sonntag gegen Berlin der neu verpflichtete Angreifer Christian Thomas. „Man hat gesehen, dass er mit seinem Tempo und seiner Erfahrung die Angriffsreihe belebt und reichlich Energie ins Spiel gebracht hat“, so Franz Fritzmeier. Mit einem Tor und einer Beihilfe bei über 22 Minuten Eiszeit zeigte der erfahrene Stürmer, dass er wenig Anpassungsschwierigkeiten hatte.

Ice Tigers verärgert über Schiedsrichterleistung am Sonntag

Nach der 1:2 Heimniederlage der Ice Tigers am Sonntag gegen Mannheim rechnet Franz Fritzmeier mit einem hochmotivierten Gegner am Dienstagabend. Bei den Franken warn die Emotionen am Sonntag doch ziemlich hochgekocht, nachdem das Schiedsrichtergespann einen vermeintlichen Treffer nicht anerkannt hatte. Manager Stefan Ustorf nahm vor laufenden TV-Kameras sogar das Wort Betrug in den Mund. „Das ist das Schlechteste, was ich in 30 Jahren Profi-Eishockey gesehen habe. Die zwei gehören nicht in unsere Liga, das ist eine Frechheit. Ich warte auf den Anruf der Liga“, gab er zu Protokoll. (siehe auch Eishockey-Magazin TV) Den „Call“ der DEL dürfte er nach diesen Aussagen sicherlich bekommen, spricht die Liga doch nach öffentlicher Kritik gerne Geldstrafen aus.

Bei den Ice Tigers fehlten zuletzt Dove-McFalls und Merkl im Kader. Die Franken dürften also mit ordentlich Wut im Bauch anreisen, auch weil die letzte Niederlage am Seilersee noch recht frisch in den Köpfen ist.

Franz Fritzmeier hofft auf fünf bis sechs Punkte aus den nächsten drei Spielen

Das Spiel gegen die Ice Tigers ist für die Roosters das zweite von vier Spielen in dieser Woche. Am Donnerstag kommen die Löwen Frankfurt an den Seilersee und am Sonntag bestreiten die Sauerländer ihr letztes Match vor der Länderspielpause in Wolfsburg. Je mehr die DEL-Hauptrunde voranschreitet, umso spannender ist es im Abstiegskampf. Natürlich haben Fans und Offizielle auch immer ein halbes Auge auf die Ergebnisse der Konkurrenten und den Rechenschieber im Hinterkopf. Für Franz Fritzmeier würden fünf bis sechs Punkte aus den letzten drei Spielen vor der Pause seinen Roosters gut zu Gesicht stehen. Er räumt aber gleichzeitig ein, dass alle Gegner unangenehm und große Herausforderungen sind.

Spielbeginn gegen Nürnberg ist am Dienstag um 19:30 Uhr. Tickets sind (Stand Die. 15 Uhr) noch in fast allen Kategorien verfügbar.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Iserlohn Roosters – Eisbären Berlin (26.01.2025)

Eishockey-Magazin TV