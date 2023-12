„Die Mutter aller Derbys“ geht mit 3:1 an die KÃ¶lner Haie

Artikel anhören Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat das letzte Auswärtsspiel des Jahres 2023 verloren. Bei den Kölner Haien unterlag sie nach engem...

Artikel anhören Artikel anhören

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat das letzte Auswärtsspiel des Jahres 2023 verloren.

Bei den Kölner Haien unterlag sie nach engem Spiel schlussendlich mit 1:3 (0:0, 1:1, 0:2). Das 241. rheinische Derby war mit 18.600 Zuschauern erneut ausverkauft.

Die Aufstellung: Die DEG musste erneut auf Bernhard Ebner verzichten, ansonsten war das Line Up gegenüber dem Augsburg-Spiel fast unverändert. Einzig Hendrik Hane spielte heute für Krefeld, dafür saß Leon Hümer als zweiter Torwart auf der Bank.

Das Spiel: Das erste Drittel verlief ausgeglichen. Beide Teams hatten mittlere bis gute Chancen, aber entscheidend durchsetzen konnte sich niemand. Beide Torhüter – Henrik Haukeland bei der DEG und Tobias Ancicka für die Haie – agierten souverän und fischten alles weg. Bei der DEG hätte Luis Üffing fast an alter Wirkungsstätte getroffen, auch die Varone-O’Donnell-Agostino-Reihe gefiel erneut. Die Düsseldorfer spielten einige schöne Konter, der letzte Pass blieb aber aus. So ging es mit einem eher unspektakulären 0:0 in die erste Pause.

Der Mittelabschnitt begann mit einem negativen Paukenschlag für die DEG. 1:32 waren gespielt, als Andreas Thuresson aus der Distanz abzog und der Puck hoch unter der Latte einschlug, Haukeland hier wohl ohne Chance. Danach wurde es ruppig, als sich Üffing und Kölns Carter Proft (natürlich) eine Raufferei lieferten. Beide mussten fünf Minuten raus. Kurz danach hatten Kevin Clark und Alec McCrea den Ausgleich auf den Schlägern, aber Ancicka aufmerksam. Bitter: Alex Ehl kassierte 2 plus 2 Strafminuten wegen Hohen Stocks und die Drangphase war zunächst gestoppt. Aber die rot-gelbe (weiße) Defensive überstand diese Phase. In der 34. Minute wurde ein Konter über Victor Svensson und Philip Gogulla schön vorgetragen, aber auch hier blieb der Torjubel noch aus. Dieser erfolgte dann wenig später, als Olli Mebus die Scheibe nach vorne trug, sie vor das Tor passte und damit Alex Blank bediente, der aus kurzer Distanz zum Ausgleich traf. 1:1 bei 34:01, zweite Vorlage Kohen Olischefski. So stand es auch nach 40 Minuten.

Das Schlussdrittel begann mit einer Düsseldorfer Doppelchance durch Ehl und Svensson, aber beide scheiterten im Konter. Danach wogte das Nachbarschaftsduell hin und her bis die Haie plötzlich trafen. Aubry fälschte einen Distanzschuss aus kurzer Distanz ab, das Kölner 2:1 bei 46:14. Die DEG schüttelte sich kurz und versuchte danach, wieder eigenen Druck aufzubauen. Aber die Haie agierten defensiv clever und hielten die Gäste geschickt vom eigenen Tor fern. Auf der Gegenseite hatte die DEG Glück bei einem Pfostentreffer. Dennoch versuchten die Landeshauptstädter weiterhin alles und hatten durch Blank und Clark Möglichkeiten. Aber die Zeit verrann unerbittlich. Als Chefcoach Thomas Dolak gegen Ende alles riskierte und den Torwart herausnahm, trafen die Haie durch Tim Wohlgemuth ins leere Tor. Die Entscheidung bei 59:11.

Ausblick: Weiter geht es noch vor Silvester am Samstag, 30. Dezember, um 16.30 Uhr gegen den EHC Red Bull München. Die DEG erwartet über 10.000 Zuschauer.