„Die Momente, für die wir Eishockey spielen!“ Berlin glücklich im Halbfinale gegen Köln – Verbleib von Coach Woodcroft in Straubing noch unklar

Bonn. (PM MagentaSport) Der Meister macht es superspannend gegen tapfere Straubinger, ehe fix ist: Berlin steht im Halbfinale gegen Köln.

Berlin muss gegen die Straubing Tigers nach zweimaliger 2-Tore-Führung erneut in die Overtime, siegt diesmal mit 6:5. In einer „hart umkämpften Serie“, wusste Berlins Trainer Serge Aubin, „dass es auf diese eine Möglichkeit ankommen würde. Gott sei Dank, dass es auf unserer Seite war. Das sind die Momente, für die wir Eishockey spielen.“ Die Eisbären machen gleichzeitig die Neuauflage des Vorjahresfinals gegen die Kölner Haie perfekt – Spiel 1, am Mittwoch, ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport. Aubin weist jegliche Bürde von sich und seinen Spielern: „Die 1. Serie ist immer die härteste, jetzt geht es nicht mehr um Druck, sondern um Gelegenheiten. Wir machen uns bereit und haben Spaß.“

Wie im Vorjahr ist für Straubing in Berlin Endstation, Verteidiger Marcel Brandt empfindet „Enttäuschung pur. Wieder hier in Berlin auszuscheiden, das ist einfach eine Katastrophe.“ Sein Trainer Craig Woodcroft ist ob der Aufholjagd trotzdem „sehr stolz auf unser Team, auf unsere Widerstandsfähigkeit und unseren Kampfgeist.“ Das Aus markiert auch das Karriereende von Stürmer Mike Connolly, den Woodcroft ehrt: „Er ist ein großartiger Anführer, ein legendärer Spieler in Straubing. Es ist auch für mich schön, so jemanden gecoacht zu haben.“ Ob der Coach auch in der kommenden Saison in Straubing bleibt, sei „noch nicht klar.“

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen zu Spiel 6 der Playoff-Viertelfinals in der PENNY DEL am Samstag, präsentiert von MagentaSport.

Die Halbfinals starten am Mittwoch: Ab 18.45 Uhr mit den Eisbären Berlin gegen die Kölner Haie und ab 19.15 Uhr mit den Adler Mannheim gegen den EHC Red Bull München – komplett live bei MagentaSport.

DEL-Viertelfinale, Runde 6:

Eisbären Berlin – Straubing Tigers 6:5 (OT) – (Endstand Serie: 4:2)

Die Eisbären geben zwei 2-Tore-Führungen her, Straubing kämpft sich mit viel Willen und dank Doppelpacker Nick Halloran in die Overtime. Dort sorgt Markus Vikingstad mit seinem Treffer zum 6:5 für die Entscheidung und beschert den Berlinern das Traumhalbfinale gegen die Kölner Haie.

Andreas Eder, Torschütze Eisbären Berlin, bleibt in der 2. Drittelpause trotz der Dramatik des Spiels ruhig: „Es ist in einem Entscheidungsspiel, was es für uns sein könnte, immer sehr emotional. Das ist ganz normal, was hier gerade passiert.“

Serge Aubin, Trainer Eisbären Berlin: „Ich bin froh, dass wir gekämpft haben. Es war eine hart umkämpfte Serie. Wir haben zwei 2-Tore-Führungen hergegeben. Daraus müssen wir lernen. Wir waren etwas müde, aber die Jungs sind ruhig geblieben. Wir wussten, dass es auf diese eine Möglichkeit ankommen würde. Gott sei Dank, dass es auf unserer Seite war.“

… über seine Kabinenansprache vor der Overtime: „Ich habe ihnen gesagt, sie sollen ruhig bleiben, daran glauben und keine Angst haben. Das sind die Momente, für die wir Eishockey spielen. Diese engen Spiele, wo es komplett offen ist, wer es ziehen wird. Ich habe ihnen einfach gesagt, dass sie mit Selbstvertrauen spielen sollen. Ich bin froh, dass sie dafür belohnt wurden.“

… über das anstehende Halbfinale gegen die Kölner Haie: „Köln ist gut, es wird eine große Herausforderung. Die 1. Serie ist immer die härteste, jetzt geht es nicht mehr um Druck, sondern um Gelegenheiten. Wir machen uns bereit und haben Spaß.“

Frederik Tiffels, Eisbären Berlin: „Es ist nicht optimal für uns gelaufen – 3:1 und 5:3 geführt. Es war auf jeden Fall ein Dämpfer, aber wir sind gut zurückgekommen, haben uns auf die Sachen konzentriert, die wir tun mussten. Am Ende sind es 50/50-Dinger. Heute haben wir das Tor gemacht und freuen uns, weiter zu sein.“

Danjo Leonhardt, Straubing Tigers, nach der regulären Spielzeit über das Straubinger Comeback in der Partie: „Der Wille und das Herz sind riesig in dieser Mannschaft. Wir sind hier nicht das schlechtere Team. Wir machen es richtig gut. Wir glauben an uns.“

Craig Woodcroft, Trainer Straubing Tigers: „Ich bin sehr stolz auf unser Team, auf unsere Widerstandsfähigkeit und unseren Kampfgeist. Das hat man während der gesamten Serie gesehen. Natürlich bin ich gerade sehr enttäuscht, es hat an dem einen Tor gelegen. Wir hatten die Kontrolle, dann haben wir ihnen ein paar Geschenke gegeben, dann haben wir uns wieder ins Spiel gekämpft. Dann haben wir wieder geschlafen und uns danach wieder ins Spiel gekämpft.“

… über das Karriereende von Mike Connolly: „Er hat ein großartiges Spiel gespielt. Er ist ein großartiger Anführer, ein legendärer Spieler in Straubing. Es ist auch für mich schön, so jemanden gecoacht zu haben. Darauf bin ich stolz.“

… ob er in der Organisation weitermachen wird: „Hoffentlich. Noch ist es nicht klar.“

Marcel Brandt, Torschütze Straubing Tigers, über seine Gefühlslage nach dem Ausscheiden: „Enttäuschung pur. Eben war auch der Kopf leer. Es ist schwer in Worte zu fassen. Wir scheiden wieder hier aus. Wir sind zweimal zurückgekommen und haben alles auf der Schaufel. Am Ende machen wir es nicht, das ist extrem enttäuschend. Es wurde in den ersten 3 Spielen entschieden. Da haben wir unsere Chancen konsequent nicht genutzt. Das war wieder mal der ausschlaggebende Punkt. Wieder hier in Berlin auszuscheiden, das ist einfach eine Katastrophe.“

Überall erstklassigen Sport sehen können: Dein Sport. Dein Spiel. Alles live.

Fußball, Eishockey, Basketball, Golf und vieles mehr live bei MagentaSport. Alle Spiele der 3. Liga, der PENNY DEL, der Google Pixel Frauen-Bundesliga, der EuroLeague und des BKT EuroCups. Dazu Live-Golf mit der PGA Tour, der DP World Tour und dem Ryder Cup. Außerdem die Basketball-Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3×3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3×3 Top-Events. Dazu die Eishockey-Weltmeisterschaften der Herren, Frauen und Junioren, alle Spiele des Deutschland Cups und weitere Topspiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaften. Zusätzlich Topspiele aus der Champions Hockey League und Highlights aller DEL2-Spiele. Außerdem die Hockey Welt- und Europameisterschaften sowie die FIH Pro League. Weitere Topspiele aus dem Coupe de France sowie internationaler Spitzenfußball und weiterer hochkarätiger Live-Sport bei Sportdigital FUSSBALL & Sportdigital1+. Insgesamt mehr als 3.000 Live-Events pro Jahr.