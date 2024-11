Die „Matte“ kommt ab! Brian Lebler schneidet Haare fÃ¼r den guten Zweck

Linz. (PM Black Wings) Der Kapitän der Steinbach Black Wings lässt zum Abschluss des Movembers seine Haarpracht fallen. Auf Social Media können alle Fans...

Linz. (PM Black Wings) Der Kapitän der Steinbach Black Wings lässt zum Abschluss des Movembers seine Haarpracht fallen.

Auf Social Media können alle Fans die neue Frisur von Brian Lebler mitbestimmen. Die berühmten Goldlocken werden zugunsten der oberösterreichischen Krebshilfe versteigert.

Er ist sich für keine Aktion zu schade und erst recht nicht, wenn sie für die gute Sache steht. Brian Lebler lässt mit einem einzigartigen Angebot für alle Fans der legendären Nummer 7 aufhorchen. Zum Ende des Movembers, in welchem verstärkt auf die Wichtigkeit der Krebsvorsorge bei Männern hingewiesen werden soll, legt der Kapitän seine berühmte Haarpracht ab. Zu diesem Anlass bekommt der Stürmer von Starfriseur Marco Inmann eine neue Frisur verpasst. Das Besondere: alle Fans der Steinbach Black Wings können auf Social Media den neuen Look mitbestimmen. In der Abstimmung stehen zwei Vorschläge zur Auswahl und es werden zudem kreative (aber realistische) Vorschläge der Anhänger gesucht.

Versteigerung für die Oberösterreichische Krebshilfe

Die Aktion soll aber nicht nur ein besonderer Spaß abseits des Eises sein, sondern auch ernsthaft einen Beitrag leisten. Daher werden die Goldlocken nachdem Friseurbesuch versteigert. Ohne Mindestgebot können alle Fans online mitbieten für eine der berühmten Haarsträhnen. Diese werden nach Ende der Aktion unter den Höchstbietenden gemeinsam mit einer originalsignierten Autogrammkarte von Brian Lebler aufgeteilt. Der Reinerlös kommt der oberösterreichischen Krebshilfe zugute.

Aktuelles Höchstgebot: 51,-

Zur Versteigerung steht: Haarsträhne von Brian Lebler

Kapitän Brian Lebler stellt sich in den Dienst der guten Sache. Zum Ende des Movembers, in der weltweit verstärkt auf das Thema Krebsvorsorge bei Männern hingewiesen wird, haben sich die Linzer eine besondere Aktion überlegt. Die berühmten Goldlocken ihrer Nummer 7 werden für den guten Zweck versteigert. Die Höchstebietenden erhalten exklusiv eine Haarsträhne der aktiven Eishockeylegende. Der Reinerlös kommt der oberösterreichischen Krebshile zugute.

Die Versteigerung läuft bis 05.12.2024

Männergesundheit: Loose Tie

Die Prostata-Krebserkrankung ist mit 7.000 die häufigste Krebserkrankung. Gleichzeitig werden 91% der Patient wieder gesund, wobei der Früherkennung besondere Bedeutung zukommt, denn – wahre Männer gehen zur Prostatavorsorge – PSA-Test und Tastuntersuchung regelmäßig ab 45!

Und erinnern sich mit der gelockerten Krawatte an diesen wichtigen Termin. Aus Liebe zum Leben. Alle Infos unter: https://www.krebshilfe-ooe.at/

