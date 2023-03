Die LÃ¶wenhÃ¶hle bezwungen – TEV zieht ins Halbfinale ein

In der umkämpften und spannenden Playoff Viertelfinalserie zwischen dem TEV Miesbach und dem ERSC Amberg musste das dritte Spiel der Best-of-Three Serie entscheiden, wer...

In der umkämpften und spannenden Playoff Viertelfinalserie zwischen dem TEV Miesbach und dem ERSC Amberg musste das dritte Spiel der Best-of-Three Serie entscheiden, wer ins Halbfinale einzieht.

Für die Mannschaft von Trainer Michael Baindl stand dabei am gestrigen Dienstag das schwere Auswärtsspiel an. Berufsbedingt fehlte erneut Felix Feuerreiter. Der in der Serie so stark haltende Timon Ewert begann erneut im TEV Tor.

Und Ewert lieferte sich bereits im ersten Drittel wieder ein Duell auf Augenhöhe mit seinem Namensvetter Timon Bätge im Amberger Tor. Beide Mannschaften tasteten sich ab und standen defensiv gut, aber in den jeweiligen Unterzahlspielen waren die beiden Torhüter gefragt, sie zeigten allerdings auch am gestrigen Abend wieder eine tadellose Leistung. Allen voran Timon Ewert war der gewohnt Fels in der Brandung. Somit ging es mit einem 0:0 in die erste Pause.

War der TEV im ersten Drittel schon leicht spielbestimmend, so erhöhte die Mannschaft von Trainer Baindl zum zweiten Drittel nochmal die Schlagzahl. Wurde aber vermeintlich ausgebremst durch eine Strafzeit. Während dieser bekam Bohumil Slavicek aber die Möglichkeit zum Alleingang. Er wurde allerdings von Lukas Salinger am Abschluss gehindert und es gab folgerichtig Penalty für den TEV. Den fälligen Penalty verwandelte Slavicek eiskalt in der 25.Spielminute zum 0:1 und brachte die mitgereisten TEV Fans erstmals zum Jubeln. Plötzlich ganz still wurde es dann in der 27.Spielminute im Eisstadion am Schanzl. Slavicek brachte die Scheibe Richtung Tor und von Michael Grabmaier abprallend fand der Puck den Weg ins Netz zum 0:2. 14 Sekunden später glich das Stadion, dann aber wieder einem Tollhaus. Felix Köbele traf im direkten Gegenzug zum 1:2. Bei seinem verdeckten Schuss war Ewert machtlos. Der TEV ließ sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen und baute in der 33.Spielminute die Führung wieder aus. Nick Endress spielte von hinter dem Tor erneut einen Traumpass in den Slot und Patrick Asselin traf per Onetimer zum 1:3. Diesen Vorsprung verwaltete der TEV souverän bis zur Pause.

Der Schlussabschnitt begann mit einer Schrecksekunde für alle 1190 Zuschauer im Eisstadion am Schanzl. Andreas Pielmeier wurde von der Scheibe im Gesicht getroffen und musste blutverströmt das Eis verlassen. An dieser Stelle gute Besserung an die #72 der Amberger. Die Partie entschieden wurde dann durch den zweiten Treffer von Patrick Asselin in der 43.Spielminute. Er nutzte seinen eigenen Abpraller zum 1:4. Der TEV spielte die Zeit danach souverän runter und der Treffer von Brett Mennear 16 Sekunden vor Ende zum 2:4 war nur noch Ergebniskosmetik.

Der TEV belohnte sich damit für den Aufwand in drei leidenschaftlich geführten Spielen und zieht hochverdient ins Halbfinale der Eishockey Bayernliga ein.

Beim obligatorischen Handshake zeigten sich beide Mannschaften den gegenseitigen Respekt, den sie sich für diese tolle Playoffserie redlich verdienten, denn die drei Partien waren beste Werbung für das Bayernliga Eishockey. Die Serie füllte die Stadion und es herrschte in allen drei Spielen eine sensationelle Atmosphäre und auch an den Fernsehgeräten würdigten die Zuschauer die Leistungen. So stellten beide Vereine einen jeweils neuen Bestwert bei den SpradeTV Buchungen auf.

Nun geht die entscheidende Phase der Saison in eine neue Runde. Und die TEV Fans dürfen sich im Halbfinale auf ein weiteres Eishockeyspektakel freuen. Der TEV trifft nun auf die Erding Gladiators und dieses Duell verspricht erneut bestes Playoffeishockey und volle Stadien. Gespielt wird nun im Modus Best-of-Five.

Los geht es am Freitag mit Spiel 1 um 20 Uhr in Erding.

Spiel 2 findet am Sonntag um 18 Uhr im MiaHelfnZam-Stadion. Der Online-Ticketverkauf ist bereits gestartet und wir empfehlen, die Tickets frühzeitig zu kaufen. Es wird mit einem hohen Zuschaueraufkommen gerechnet.

Zum Auswärtsspiel am Freitag setzt der TEV einen Fanbus ein. Abfahrt ist um 18 Uhr am Bahnhof in Miesbach. Die Kosten belaufen sich zwischen 11€ und 21€ je nach Teilnehmerzahl. Zustieg am Weg ist möglich. Anmeldungen bei Sebastian Höck unter: sebastian.hoeck@tev-miesbach.de oder per Whatsapp: 01624190029

Der Bus fährt ab 30 Teilnehmer.

ERSC Amberg – TEV Miesbach 2:4 (0:0/1:3/1:1)

Torfolge:

0:1 25.Min Bohumil Slavicek Penalty;

0:2 27.Min Michael Grabmaier (Slavicek, Hüsken);

1:2 27.Min Felix Köbele (Kirchberger, T. Campbell);

1:3 33.Min Patrick Asselin (Endress);

1:4 43.Min Patrick Asselin;

2:4 60.Min Brett Mennear (S. Campbell);

Zuschauer: 1190

Strafen: ERSC 8 – TEV 10

Beste Spieler: Frank / Ewert

