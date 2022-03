Die LÃ¶wen verlieren nach FÃ¼hrung mit 2:5 â€“ Derby gegen Landshut am Samstag

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen haben am Donnerstagabend ihr Gastspiel bei den Wölfen Freiburg mit 5:2 verloren, dabei hatten die Buam nach...

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen haben am Donnerstagabend ihr Gastspiel bei den Wölfen Freiburg mit 5:2 verloren, dabei hatten die Buam nach 20 Minuten noch mit 0:2 geführt.

Am Ende führten aber individuelle Fehler und schwindende Kräfte dazu, dass man sich mit 5:2 geschlagen geben musste. Das letzte Heimspiel der DEL2-Hauptrunde gegen den EV Landshut findet am Samstag, 05.03.2022, um 18:30 Uhr in der RSS-Arena statt.

Beim Spiel in Freiburg kamen die Hausherren besser in die Partie, die Tölzer nutzten aber Mitte des zweiten Drittels ihre Chance durch einen Doppelschlag von Thomas Merl und Tyler McNeely, um eine 0:2-Pausenführung herauszuschießen. Im zweiten Durchgang hatten die Löwen immer wieder gefährliche Konter zu verzeichnen, man scheiterte aber bei mehreren Alleingängen und Zwei-gegen-Eins-Situationen im Abschluss, sodass Freiburg zum Ausgleich kam. Im letzten Drittel war Freiburg nach dem 3:2 die spielbestimmende Mannschaft, die sich am Ende auch mit 5:2 durchsetzte.

„Nach dem 0:1 haben wir das Kommando übernommen und es ist perfekt für uns gelaufen. Im zweiten Drittel haben wir sehr gut begonnen, wir hatten drei Alleingänge und zwei Zweigegen- Eins-Situationen, haben aber kein Tor geschossen. Das war der Unterschied. Freiburg hat mit dem ersten Schuss zum 1:2 und dem zweiten Schuss zum 2:2 getroffen. Ich war glücklich, dass wir mit dem 2:2 in die Pause gekommen sind. Im letzten Drittel wollte keiner einen Fehler machen, nach dem 3:2 war Freiburg spielbestimmend. Wir sind einfach platt und es ist für uns momentan schwer, uns nach einem Rückstand zurückzukämpfen.“, resümierte Löwen-Coach Kevin Gaudet.

Am Samstag, 5.3.2022, um 18:30 Uhr steigt das letzte Heimspiel im Rahmen der DEL2- Hauptrunde. Der EV Landshut ist zum Derby in der RSS-Arena zu Gast. Die Buam sind dabei sicherlich in der Außenseiterrolle, werden aber alles geben, um zu punkten. Für die Tölzer geht es in den letzten beiden Spiel darum, sich eine möglichst gute Ausgangsposition für die Play-downs zu erarbeiten.

„Wir hatten heuer unglaublich viel Pech, jetzt geht es darum, die Mannschaft fit für die Playdowns zu machen. Wir hoffen, dass Philipp Schlager und Josef Hölzl bald zurückkehren.

Aber es gibt noch immer viele Fragezeichen“, blickt Gaudet nach vorne. Für das Heimspiel am Samstag wird es wohl keine großen Änderungen am Kader geben.

Der EV Landshut liegt aktuell mit einem Punkteschnitt von 1,33 auf Tabellenplatz zehn, hat die Teilnahme an den Pre-Play-offs aber bereits in der Tasche.

Die besten Scorer der Niederbayern sind Marco Pfleger (48 Spiele/ 28 Tore/ 39 Assists/ 57 Punkte), Sahir Gill (51/19/37/56) und Andreé Hult (46/19/32/51). Im Tor steht Dimitri Pätzold, der einen Gegentorschnitt von 2,95 hat.

Die bisherigen drei Duelle gewann jeweils das Heimteam. Landshut siegte zu Hause mit 2:1 nach Verlängerung und 6:2, die Löwen gewannen in der RSS-Arena mit 5:3.

Die Statistik zum Spiel

EHC Wölfe Freiburg – Tölzer Löwen 5:2 (0:2/2:0/3:0)

Torfolge: 0:1 (11.) Merl (Horschel, Kolb), 0:2 (11.) McNeely (Spiro, Leitner), 1:2 (25.) Sille (Linsenmaier, Billich), 2:2 (33.) Feist (McLellan, Brückmann), 3:2 (49.) Kaisler (Bräuner, Danner), 4:2 (55.) Billich (Sille, Linsenmaier), 5:2 (59.) Danner (Wittfoth, Ferenc)

Strafen: FRB 4 – ECT 4

Schüsse: FRB 45 – ECT 20

Zuschauer: 1.679