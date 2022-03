Die LÃ¶wen gleichen die Serie aus â€“ NÃ¤chstes Heimspiel am Sonntag

Bad Tölz. (PM Löwen) Die Tölzer Löwen haben die Play-down-Serie gegen die Lausitzer Füchse am Freitagabend mit einem 2:1 (0:0/0:1/1:1)-Auswärtssieg in Weißwasser ausgeglichen. Mit...

Mit einer konzentrierten und disziplinierten Leistung setzten sich die Buam am Ende verdient durch. Nico Kolb hatte die Löwen im zweiten Durchgang in Front geschossen, Cam Spiro gelang fünf Minuten vor Ende der Siegtreffer zum 2:1-Endstand.

Bei den Tölzern stand in Weißwasser Jimmy Hertel zwischen den Pfosten, der ein starkes Spiel machte, ansonsten ging Trainer Kevin Gaudet mit dem gleichen Line Up wie beim 3:6 zwei Tage zuvor in die Partie. Im ersten Drittel waren beide Seiten auf die Sicherung des eigenen Tores bedacht, die beste Chance der Gäste hatte Spiro, der am Aluminium scheiterte. Im zweiten Durchgang hatten die Tölzer dann mehr von der kampfbetonten Partie und belohnten sich mit dem 1:0. Markus Eberhardt legte auf und Kolb brachte die Buam im Slot in Führung. Die Offensive der Hausherren hatte man gut im Griff, allerdings fiel zu Beginn des Schlussabschnitts durch einen verdeckten Schuss dann doch der Ausgleich. Aber die Tölzer kamen trotz einiger Strafen noch einmal zurück und nach Vorarbeit von Tyler McNeely gelang schließlich Spiro der vielumjubelte Siegtreffer.

„Wir haben viel besser gespielt als am Mittwoch“, sagte Gaudet nach der Begegnung. „Die Mannschaft wurde nach dem ersten Spiel hart kritisiert, nun hat sie Charakter gezeigt und die richtige Antwort gegeben. Wir sind jetzt in den Play-downs angekommen und am Sonntag wird die Arena voll hinter dem Team stehen“, erklärte Geschäftsführer Ralph Bader.

Am Sonntag, 20.03.2022, um 17:00 Uhr empfangen die Löwen die Lausitzer Füchse in der heimischen RSS-Arena zu Spiel drei. Eintrittskarten sind über den Ticketshop auf der Homepage, die bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse erhältlich.

Zudem wurden die Zugangsregeln gelockert. So sind am Sonntag erstmals eine Vollauslastung und der Ausschank von Alkohol, unabhängig von der Zuschauerzahl, möglich. Zudem darf die FFP2-Maske am Sitz- oder Stehplatz abgenommen werden, sofern der Mindestabstand eingehalten werden kann. Die Zugangsregeln im Detail sind hier zu finden: https://toelzer-eissport.de/arena/hygienekonzept/