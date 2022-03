Die LÃ¶wen empfangen am Mittwoch die Lausitzer FÃ¼chse zu Spiel eins

Bad Tölz. (PM Löwen) Für die Tölzer Löwen beginnt am Mittwoch, 16.03.2022, die wichtigste Phase der DEL2- Saison 2021/22. Um 19:30 Uhr starten die...

Bad Tölz. (PM Löwen) Für die Tölzer Löwen beginnt am Mittwoch, 16.03.2022, die wichtigste Phase der DEL2- Saison 2021/22.

Um 19:30 Uhr starten die Play-downs gegen die Lausitzer Füchse. Spiel eins findet in der heimischen RSS-Arena statt.

In der gut einwöchigen Spielpause bereitete Coach Kevin Gaudet sein Team intensiv auf die Best-of-Seven-Serie vor. „Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft nach einer sehr guten Trainingswoche ihr echtes Tölzer Gesicht zeigt und von der ersten Sekunde an klar macht, wer das Heimrecht hat“, erklärt Löwen-Geschäftsführer Ralph Bader.

Gerade in der Play-down-Serie sind die Tölzer Buam auf die Unterstützung der Fans angewiesen, die sich auch auf Neuerungen freuen dürfen. So wird „Dino“ Garassi das Teamder Löwen als Stadionsprecher auf dem Eis empfangen, zudem ist ein neuer Einlauf geplant. Die Tölzer werden mit einem starken Line-Up in die Partie gehen, sind allerdings auch vor den Gästen gewarnt. Die Lausitzer Füchse haben die Saison auf Tabellenplatz 13 abgeschlossen und holten dabei aus 52 Spielen 54 Punkte, was einem Schnitt von 1,04 Punkten pro Partie entspricht. Nach einem ordentlichen Start in die Runde lief es beim Team aus Weißwasser vor allem in den letzten Wochen nicht mehr. Aus den letzten elf Spielen holte man nur sechs Zähler.

Der Kanadier Peter Quenneville sicherte sich mit 80 Scorerpunkten sogar den Titel des DEL2-Top-Scorers der Vorrunde. In 52 Einsätzen traf er 32 Mal ins Tor und legte 48 weitere Treffer vor. Sein Landsmann Hunter Garlent steht dem mit 25 Toren und 47 Assists in Nichts nach. Auf Rang drei der teaminternen Scorerwertung landete der Finne Roope Mäkitalo mit 19 Toren und 25 Vorlagen. Stammkeeper der Füchse ist Leon Hungerecker mit einem Gegentorschnitt von 2,74 und einer Save Percentage von 92,61%.