“Die Liga will, dass wir spielen und wir haben gespielt” – Nichts zu holen fÃ¼r die TÃ¶lzer Buam beim LÃ¶wen-Duell

Bad Tölz. (PM Löwen) Chancenlos waren die Tölzer Löwen am Freitagabend beim Heimspiel gegen die Löwen Frankfurt. Bereits im ersten Drittel machte der Tabellenführer...

Bad Tölz. (PM Löwen) Chancenlos waren die Tölzer Löwen am Freitagabend beim Heimspiel gegen die Löwen Frankfurt.

Bereits im ersten Drittel machte der Tabellenführer mit einer konzentrierten Leistung den Sack zu und siegte am Ende auch in dieser Höhe verdient mit 0:8.

Die Hoffnung auf Rückkehrer erfüllte sich bei den Hausherren nur zum Teil. Maximilian Leitner stand wieder im Aufgebot. Routinier Lubor Dibelka musste wegen starker Kopfschmerzen passen. So kamen, wie schon in den letzten Partien, wieder zahlreiche Eigengewächse aus der DNL2-Mannschaft zu Eiszeit in der DEL2.

Die Gäste aus Frankfurt waren in Bestbesetzung angereist und zeigten keine Gnade mit dem Mini-Kader der Tölzer. Die Hausherren leisteten sich früh zwei Strafen, die Gäste schossen eine 0:2-Führung heraus und legten beim ersten und einzigen Tölzer Überzahl per Shorthander das 0:3 nach. Zum ersten Pausentee stand es bereits 0:4. Die Heimischen versuchten dagegenzuhalten, so gut es die Kräfte beim dritten Spiel binnen fünf Tagen zuließen. Ein Ehrentreffer war ihnen aber an diesem Abend nicht vergönnt. Die knapp 650 Zuschauer bekamen aber noch vier weitere, teils sehenswerte Treffer der Frankfurter zu sehen, die am Ende mit 0:8 gewannen.

„Die Liga will, dass wir spielen und wir haben gespielt. Uns haben neun Stammspieler gefehlt und wenn man dann nach wenigen Minuten 0:2 hinten liegt, dann sind die Chancen nicht hoch. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Corona hat uns die Chancen auf die Play-offs genommen. Frankfurt war die bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen“, resümierte Löwen-Coach Kevin Gaudet nach der Begegnung.