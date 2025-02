„Die Kuh ist vom Eis“ – Blue Devils Spielbetriebs GmbH gerettet und für die Zukunft gerüstet

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden blicken mit vollem Optimismus nach vorne.

Der DEL2-Klub hat mit der “Birch Group” aus den USA einen neuen, starken Eigentümer gewonnen. Diese richtungsweisende Zusammenarbeit bietet eine starke Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Weiden bleibt eine Eishockey-Hochburg!

Nach intensiven Wochen voller Einsatz, Leidenschaft und Teamwork ist der nächste große Schritt für die Blue Devils Weiden gelungen. Dank des Engagements der speziell eingesetzten Taskforce, der enormen Solidarität von Fans, Sponsoren und Unterstützern sowie der entscheidenden Einigung mit der Birch Group ist der Standort Weiden nicht nur gesichert – er ist bereit für eine erfolgreiche Zukunft!

Bereits vor wenigen Wochen konnte der 1. EV Weiden als Stammverein seine Zukunftsfähigkeit sicherstellen. Nun folgt mit dem Einstieg der Birch Group die nächste Erfolgsstory. Die starke Verwurzelung des Vereins in der Region und die Leidenschaft der Eishockey-Community haben diesen Erfolg möglich gemacht. Jetzt beginnt ein neues Kapitel!

Bemerkenswert ist, wie der Kontakt zur Birch Group zustande kam – direkt aus der Mannschaft heraus. Trotz aller Herausforderungen gaben die Spieler nicht auf, sondern kämpften auch abseits des Eises für die Zukunft ihres Vereins.

Viele Unternehmen und Gönner aus der Region haben zusätzliche Unterstützung geleistet und damit maßgeblich dazu beigetragen, den Eishockeystandort Weiden in die Zukunft zu führen. Ihre Beiträge sind ein starkes Zeichen der Verbundenheit mit dem Verein und der Region. Auch die Fans haben mit ihrer Unterstützung einen entscheidenden Beitrag geleistet – in der Hans-Schröpf-Arena und darüber hinaus.

Franz Vodermeier, Geschäftsführer Blue Devils Spielbetriebs GmbH: “In den letzten Wochen haben wir alles gegeben, gekämpft und gewonnen. Mit der Birch Group haben wir nicht nur einen sehr starken Partner, sondern auch echte Eishockey-Enthusiasten an unserer Seite. Diese Verbindung gibt uns nicht nur Stabilität, sondern auch das Potenzial, Großes zu erreichen. Ein riesiges Dankeschön an alle Fans, Sponsoren und Unterstützer – sie haben gezeigt, was es bedeutet, ein Blue Devil zu sein. Jetzt geht’s erst richtig los!“

Die letzten Wochen haben eindrucksvoll bewiesen, was mit Entschlossenheit, Teamgeist und unermüdlichem Einsatz möglich ist. Durch das Zusammenspiel der Taskforce, die großzügige Unterstützung von Spendern und Sponsoren sowie das Engagement der “Birch Group” wurde eine starke Basis für die Zukunft geschaffen.

Jetzt heißt es: voller Fokus nach vorne! Der Eishockeystandort Weiden soll weiter wachsen und langfristig erfolgreich sein. Die Blue Devils und der 1. EV Weiden laden daher alle ein, die Teil dieser Erfolgsgeschichte werden und gemeinsam Großes bewegen wollen.

Die Taskforce Finanzen: Franz Vodermeier, Thomas Siller Sponsoring: Thomas Binner, Tobias Hacker, Alexandra Schröpf, Alexander Völkl, Simon Wagner

Kommunikation: Thomas Gajewski, Christian Kaminsky, Stefan Nörl, Daniel Sommer

