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„Die kommende Saison ist spannend, es steht viel auf dem Spiel“ – Jussi Olkinuora fängt wieder für die Pelicans Lahti

13. Juni 20262 Mins read30
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Juho Olkinuora - © Sportfoto-Sale (DR)
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Lahti. (PM Pelicans / EM) Die Lahti Pelicans und Torhüter Juho „Jussi“ Olkinuora haben einen Vertrag für die Saison 2026/27 unterzeichnet.

Olkinuora ist den Pelicans-Fans kein Unbekannter. Der Torhüter spielte bereits in der Saison 2018/19 in Lahti und kehrte zur Saison 2023/24 zu den Pelicans zurück. Nun beginnt für ihn ein neues Kapitel in vertrauter Umgebung.

Die Pelicans bekommen einen Torhüter, der Erfahrung in wichtigen Spielen mitbringt und in schwierigen Situationen Verantwortung übernehmen kann. Olkinuoras Ruhe, sein Spielverständnis und sein Kampfgeist sind Qualitäten, die sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine von großem Wert sein werden.

Nach seinem Abschied aus Lahti spielte der Goalie in der Schweiz für Genf. In der vorletzten Saison kam er als großer Hoffnungsträger in die DEL zu den Löwen Frankfurt. In der Mainmetropole konnte er die hohen Erwartungen nie ganz erfüllen. Vor einem Jahr trennte man sich im Unfrieden. Es folgte der Wechsel zum Aufsteiger Dresdner Eislöwen, wo er zu 25 Einsätzen kam, den Abstieg aber auch nicht verhindern konnte.

Jarkko Oikarinen Holm, Sportdirektor der Pelicans erklärt: „Jussi bringt uns enorm viel Erfahrung, Qualität und Ruhe vor dem Tor. Er hat in seiner Karriere international große Erfolge gefeiert und weiß, was es braucht, um jeden Tag erfolgreich zu sein. Wir sind überzeugt, dass seine Professionalität und sein Kampfgeist unsere ohnehin schon starke Torhüterposition weiter stärken und das Niveau der gesamten Mannschaft anheben werden.“

Jussi Olkinuora: „Türkis ist zu einer meiner Lieblingsfarben geworden“

Jussi Olkinuora erklärt: „Ich freue mich riesig. Die Rückkehr nach Lahti weckt viele schöne Erinnerungen. Es ist eine vertraute Umgebung, ich sehe vertraute Gesichter, und vor allem die Zusammenarbeit mit Pasuri war für mich sehr bedeutsam. Die kommende Saison ist spannend, es steht viel auf dem Spiel, und in Lahti hat der Puck eine große Bedeutung. Lahti Pelicans ist ein mir vertrauter Verein und ein Ort, der mir sehr viel bedeutet. Türkis ist mittlerweile eine meiner Lieblingsfarben. Wenn ich über Lahti und die Pelicans spreche, habe ich immer ein Lächeln im Gesicht. Auf dem Eis werden wir einen reiferen Jussi Olkinuora sehen. Einen enthusiastischen und ehrgeizigen Torwart, der von Anfang an ein Vorbild sein und anderen helfen will. Vor allem aber will ich immer mein Bestes geben“, so Olkinuora abschließend.

Jussis Karriere in Zahlen

Source: Jussi Olkinuora @ Elite Prospects

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