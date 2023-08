Die KÃ¶nigsbrunner Verteidigung ist nun komplett

Artikel anhören Königsbrunn. (PM EHC) Rechtzeitig vor dem Saisonstart nimmt beim EHC Königsbrunn der Kader Form an. Der Verein gab nun die Verlängerung von...

Königsbrunn. (PM EHC) Rechtzeitig vor dem Saisonstart nimmt beim EHC Königsbrunn der Kader Form an. Der Verein gab nun die Verlängerung von zwei weiteren wichtigen Spielern bekannt.

Philipp Sander wechselte 2020 nach Königsbrunn und war dort Stammspieler in der Defensive. Der 24-jährige Verteidiger agierte immer mit kühlem Kopf und großer Übersicht. Doch vor der letzten Saison verkündete er seinen Abschied vom Eishockey und wollte sich ganz auf seinen Beruf konzentrieren. Als dem EHC in der Meistersaison die Spieler ausgingen, kehrte er nach Königsbrunn zurück und konnte nahtlos an seine sehr guten Leistungen anknüpfen. Nun will er nochmal eine Saison dranhängen und gab dem Verein die Zusage für die kommende Spielzeit.

Der 23-jährige David Farny wechselte 2021 während der Saison aus der Oberliga von den Memminger Indians in die Brunnenstadt und konnte in seinem ersten Jahr durch gute Leistung überzeugen. Während der letzten Spielzeit steigerte sich der gebürtige Bobinger enorm und wurde zu einer wichtigen Säule der Mannschaft. Er begeisterte das Publikum durch seine körperliche Präsenz und dem unbändigen Willen zum Sieg. Der Defensivspezialist räumte vor dem Tor zuverlässig auf und warf sich auch mal in die Schüsse des Gegners. Dabei musste er zwar einiges einstecken, ließ sich davon aber nie beeindrucken und war ein wichtiger Rückhalt in der Mannschaft. Auch er bleibt dem Königsbrunner Eishockey eine weitere Spielzeit erhalten.

Damit ist der Kader in der Defensive gut und breit aufgestellt, Bobby Linke hat nun die Qual der Wahl: „Philipp Sander kam Mitte der letzten Saison und unterstützte uns, als wir wenig Spieler zur Verfügung hatten. Er hat seine Rolle sofort akzeptiert und viel Ruhe in unsere Abwehr gebracht. Nach meinen ersten Eindrücken aus dem Sommertraining macht Philipp einen sehr fokussierten, zielstrebigen Eindruck und ich traue ihm zur nächsten Saison zu, eine noch wichtigere Rolle in unserer Abwehr einzunehmen. David war ein wichtiger Baustein für den Erfolg letzte Saison. Durch sein kompromissloses Spiel und unermüdlichen Einsatz war er für alle Kontrahenten sehr unangenehm zu bespielen. In den Playoffs konnte er mit seiner dritten Reihe gegen jeden Gegner bestehen und gab uns einen taktischen Spielraum. Es wird interessant, wohin seine Entwicklung

