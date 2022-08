Die KÃ¶lner Haie werden 50: Eine besondere Woche im Ãœberblick!

Köln. (PM Haie) Ein besonderer Tag steht bevor. 50 Jahre nach der Gründung am 10. August 1972, feiern die Kölner Haie in dieser Woche...

50 Jahre nach der Gründung am 10. August 1972, feiern die Kölner Haie in dieser Woche ihren offiziellen Geburtstag. Es erwarten Fans, Anhänger und Weggefährten des Clubs besondere Veranstaltungen und Veröffentlichungen.

Die Woche im Überblick:

10. August 2022 – Unser 50. Geburtstag

Als im August 1972 durch die Verselbstständigung der Eishockey-Abteilung des Kölner EK der KEC und später die Kölner Haie entstanden, hätten wahrscheinlich nur die wenigsten vorhergesehen, was alles folgen sollte. Aus dem KEC wurde nicht nur ein Top-Club Deutschlands, sondern ein weit über die Grenzen hinaus bekannter Eishockey-Standort.

Um den offiziellen Geburtstag gebührend zu feiern, veröffentlichen die Kölner ihr 3rd-Jersey, das dieses Jahr zum Jubiläumstrikot wird. Alle Haie-Trikots sind unter https://shop.haie.de/Trikots/ erhältlich.

12. August 2022 – Haie Fan-Fest am Tanzbrunnen

Am Freitag, den 12. August, steigt am Tanzbrunnen in Köln ab 18:00 Uhr ein großes Fan-Fest zur Jubiläumssaison. Eine besondere Saison verdient einen besonderen Rahmen: Von einem 45-minütigen Auftritt der Bläck Fööss, die dieses Jahr ihr 50-Jähriges nachfeiern sowie Live-Musik von Miljö, über das Wiedersehen mit Legenden aus allen fünf Jahrzehnten KEC bis hin zur Vorstellung der Haie-Mannschaft 2022/2023 – die Haie wollen mit ihren Anhängern an dem Tag in Erinnerungen schwelgen, in der Gegenwart feiern und sich auf die Zukunft freuen. KEC-Fans dürfen sich auf Legenden, wie u.a. Udo Kießling, Peppi Heiß, Andi Renz, Dieter und Detlef Langemann freuen.

Einlass ist ab 17:00 Uhr und der Eintritt ist frei!

13. August 2022 – Haie-Jubiläumsgala in der Flora Köln

Nur einen Tag nach dem Fan-Fest treffen sich Legenden, Weggefährten, Stadtgesellschaft und Partner des KEC im engen Kreis bei der Haie-Jubiläumsgala in der Flora in Köln. In einem festlichen Rahmen blicken alle gemeinsam auf 50 Jahre Haie zurück.