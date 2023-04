Die Kettensäge bleibt im Team der Haie!

Innsbruck. (PM Haie) Corey Mackin wird auch in der kommenden Saison in Innsbruck auflaufen. Der HCI und der US-Amerikaner haben den Vertrag verlängert. Bereits...

Innsbruck. (PM Haie) Corey Mackin wird auch in der kommenden Saison in Innsbruck auflaufen.

Der HCI und der US-Amerikaner haben den Vertrag verlängert.

Bereits vor der vergangenen Saison hatte HC TIWAG Innsbruck Headcoach Mitch O’Keefe Corey Mackin in höchsten Tönen gelobt, und ihn als unermüdliche Kettensäge bezeichnet, die nicht aufhört, auf dem Eis zu rackern und zu arbeiten. Der 28-jährige konnte in seiner ersten Saison in Innsbruck überzeugen, und empfahl sich somit für weitere Aufgaben bei den Haien. Mit insgesamt 45 Punkten (20G/25A) war unsere #81 viertbester Scorer bei den Tirolern, auch in der Playoff-Serie gegen die Caps konnte der Mann aus Philadelphia mit 3 Toren und 3 Assists weiter aufzeigen. Die gesamte Organisation der Haie freut sich, dass Corey Mackin weiter ein wichtiger Bestandteil des HCI bleibt.

Corey Mackin #81: „Weiter in Innsbruck zu spielen ist eine tolle Möglichkeit für mich. Das letzte Jahr war sehr aufregend und positiv, da will ich natürlich wieder anknüpfen. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Halle und die Fans, die waren unglaublich, und haben uns die ganze Saison über sensationell unterstützt.“

HC TIWAG Innsbruck Headcoach Mitch O’Keefe: „Corey Mackin war einer der Erfolgsfaktoren in der letzten Saison. Er spielt immer mit viel Energie, unermüdlich, mit vollstem Einsatz – eine Kreissäge eben. Er ist auch ein wichtiger Leader in der Kabine. Ich freue mich darauf, weiter mit Corey zu arbeiten.“

HC TIWAG Innsbruck Sport Manager Max Steinacher: „Wir sind happy, dass wir Corey halten konnten. Er hat als Center sowohl offensiv als auch defensiv seine Qualitäten bewiesen und war ein wichtiger Baustein für die vergangene, erfolgreiche Saison.“

