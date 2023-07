Die jungen Wilden dürfen sich bei den Broncos beweisen

Sterzing. (PM Broncos) Mit großer Freude geben die Wipptal Broncos die Vertragsverlängerungen mit den Spielern Jonas Kerschbaumer, Noah Polig, Paul Mantinger und Liam Nardon...

Sterzing. (PM Broncos) Mit großer Freude geben die Wipptal Broncos die Vertragsverlängerungen mit den Spielern Jonas Kerschbaumer, Noah Polig, Paul Mantinger und Liam Nardon bekannt.

Jonas Kerschbaumer (Jahrgang 2004) debütierte bereits in der Saison 2021/22 für die Wipptal Broncos. Somit startet der Angreifer in seine dritte Saison mit den Wildpferden. In den vergangenen beiden Saisonen sammelte der 18-Jährige zudem diverse Erfahrungen in den Jugendmeisterschaften und bei den Falcons aus Brixen. Vor allem in der IHL konnte der Offensivspieler überzeugen und sammelte in 42 Partien 14 Punkte. Bei den Wipptal Broncos muss Kerschbaumer jedoch noch auf seinen ersten Punkt warten. Dies soll sich allerdings in der kommenden Spielzeit ändern.

Auch Paul Mantinger (Jahrgang 2005) kam bereits in der Alps Hockey League zum Zuge (2 Einsätze) und sammelte in der Vergangenheit ebenfalls Erfahrung in der IHL für die Falcons. In 45 Einsätzen gelangen dem Angreifer 11 Punkte.

Noch ohne Erfahrungen in der AlpsHL starten Noah Polig und Liam Nardon in die neue Saison. Beide Spieler wuchsen in den Jugendmannschaften der Broncos auf und durchliefen diverse Mannschaften. Auch sie schafften den endgültigen Sprung in das Senioreishockey bei den Falcons.

Alle vier Spieler werden in der kommenden Saison bei den Wipptal Broncos und den Falcons Brixen zum Einsatz kommen.

1274 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten