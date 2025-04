Die jÃ¼ngste Verpflichtung der Straubing Tigers „passt charakterlich perfekt in unsere Mannschaft“

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers können eine wichtige Personalie für die kommende Saison vermelden: Josh Melnick bleibt am Pulverturm.

Der 29-jährige US-Amerikaner aus Annandale, New Jersey, kam Ende Januar 2025 vom finnischen Spitzenclub Oulun Kärpät nach Straubing und wird auch 2025/26 für die Straubing Tigers auflaufen.

Melnick fügte sich schnell ins Team ein und steuerte in kurzer Zeit 10 Scorerpunkte bei. Mit seiner Spielintelligenz, Übersicht und seinem Einsatz wurde er zu einem wichtigen Baustein in der Offensive der Straubing Tigers.

„Josh hat sich sehr schnell eingelebt und in kürzester Zeit bewiesen, wie wertvoll er für unser Team ist“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers. „Er bringt viel Energie und Kreativität ins Spiel und passt charakterlich perfekt in unsere Mannschaft. Wir sind froh, ihn weiterhin in unseren Reihen zu haben.“

Auch Josh Melnick freut sich auf die gemeinsame Zukunft: „Ich freue mich sehr, wieder nach Straubing zurückzukehren! Ich habe es in meiner kurzen Zeit dort sehr genossen und freue mich auf eine volle Saison mit dem Team und den Fans!“

