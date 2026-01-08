Iserlohns DoppeltorschÃ¼tze Colin Ugbekile: „Wir haben Bock“ – Roosters schlagen Berlin, sind dem vorzeitigen Klassenerhalt wieder ein StÃ¼ck nÃ¤her gekommen und dÃ¼rfen sogar von etwas mehr trÃ¤umen

Iserlohn. (MK) Hut ab vor dieser Energieleistung! Trotz mehrerer AusfÃ¤lle aufgrund der noch immer anhaltenden Grippewelle im Team gewannen die Iserlohn Roosters gegen den amtierenden Deutschen Meister EisbÃ¤ren Berlin mit 4:3.

Das Spiel selbst war eine kleine Achterbahnfahrt. Nach einer 2:0 FÃ¼hrung der Roosters zogen die Berliner im zweiten Drittel die ZÃ¼gel an und gingen mit einer 3:2 FÃ¼hrung in die zweite Pause. Zwei Treffer von Ugbekile drehten aber das Blatt im Schlussdrittel noch einmal zu Gunsten der Roosters.

Umstellungen bei beiden Teams

Iserlohns Headcoach Stefan Nyman nahm aufgrund von Krankheiten einige Umstellungen vor. Im Tor stand Andreas Jenike fÃ¼r den Held von Augsburg Hendrik Hane. Erkamps fiel aus dem Abwehr-Lineup. Im Angriff rÃ¼ckte Salsten fÃ¼r Eisenmenger zwischen Boland und Thomas. Eric Cornel war ebenso genesen wieder dabei wie Noel Saffran und Manuel Alberg. Somit fehlten Jentzsch, Eisenmenger, Erkamps, Jobke und Napravnik.

Bei den EisbÃ¤ren nahm Headcoach Aubin leichte VerÃ¤nderungen in der Abwehr vor. Im Angriff feierte Top-StÃ¼rmer Ronning sein Comeback, was unter anderem ebenfalls zu diversen Umstellungen fÃ¼hrte. Lean Bergmann bestritt bei seinem Heimatklub sein 250. DEL-Match.

Roosters legen zwei Treffer vor

Der amtierende Meister aus der Hauptstadt startete konzentriert ins Spiel und war zunÃ¤chst auch spielbestimmender. Die klarste Torchance in der Anfangsphase gehÃ¶rte aber Iserlohns TÃ¶rnqvist (4.), der an Stettmer im Berliner Tor scheiterte. Sehenswert der Iserlohner FÃ¼hrungstreffer (10.) durch Neumann, der am Ende einer Kombination zum 1:0 abschloss. TÃ¶rnqvist verpasste noch in derselben Minute mit einem Konter den zweiten Iserlohner Treffer. Tiffels (16.) und MÃ¼ller, der mit einem Break (17.) an Iserlohns Schlussmann Jenike scheiterte, vergaben gute Berliner Chancen. Treffsicherer erneut die Gastgeber: TÃ¶rnqvist passte nach Bullygewinn quer und Camara verwertete vor Stettmer zum 2:0. Die erste Strafe gegen Iserlohns Wood konnten die Berliner nicht nutzen. Noebels vergab eine von mehreren guten SchussmÃ¶glichkeiten.

EisbÃ¤ren drehen das Spiel, Doppelpack von Kirk

51 Sekunden nach Wiederbeginn kassierten die Roosters die nÃ¤chste Strafe gegen Norell. Das Berliner Ãœberzahlspiel blieb trotz guter SchÃ¼sse von Veilleux und Noebels erfolglos. Borzecki (24.) scheiterte nach Pass von Fischbuch fÃ¼r Iserlohn an Stettmer. Ex-Rooster Bergmann nahm die erste Berliner Strafe (25.), aber mehr als Fischbuchs Chance sprang fÃ¼r die Gastgeber nicht heraus. Niehus (27.) und Neumann (28.) scheiterten erneut an Stettmer. Woods Scheibenverlust an der blauen Linie der Berliner nutzte Kirk fÃ¼r die EisbÃ¤ren eiskalt zum 2:1 Anschlusstreffer aus. Nur 95 Sekunden spÃ¤ter glich Byron mit einem platzierten Schuss (30.) zum 2:2 aus. Berlin behielt bis zur zweiten Pause die Regie im Spiel, hatte mehrere gute MÃ¶glichkeiten, schaffte die erstmalige FÃ¼hrung auch in der 39. Minute durch Kirks zweiten Treffer. Der Brite drehte bestenfalls unter Begleitschutz eine â€žEhrenrundeâ€œ durch das Iserlohner Drittel und netzte mit dem nie aus der Mode kommenden Bauerntrick ein. 3.2 fÃ¼r die EisbÃ¤ren und Pause!

Ugbekile sorgt fÃ¼r die Entscheidung

Der Meister blieb im letzten Drittel am Seilersee das aktivere Team. Die Roosters bissen sich immer wieder in ZweikÃ¤mpfen fest, hatten aber auch durch Borzecki (46.) eine gute MÃ¶glichkeit. Berlin Ã¼bte eine Menge Druck auf die Roosters aus und Jenike musste immer wieder SchÃ¼sse entschÃ¤rfen. Comebacker Ronning (50.) und MÃ¼ller (51.) verpassten den vierten EisbÃ¤ren-Treffer. Dann schlugen die Roosters aber doch zurÃ¼ck. Ugbekiles Schuss fand den Weg von der blauen Linie abgefeuert zum 3:3 ins Tor. Auch dem Videobeweis hielt der Treffer Stand, da Cornel im Zweikampf mit seinem Gegenspieler vor Stettmer nicht nur dem Goalie die Sicht nahm. Stettmer verlor bei dieser Aktion auch seinen SchlÃ¤ger, was aber wohl auch vom Knie des Berliner Mitspielers NiemelÃ¤inen ausging. Insgesamt fand die Aktion, wenn auch sehr knapp, vor dem Torraum statt. Es entwickelte sich gerade ein offener Schlagabtausch, als EisbÃ¤r MÃ¼ller mit dem Check gegen Boland eine Ã¼berflÃ¼ssige Strafe kassierte. Das Powerplay ergab aber nicht eine einzige nennenswerte Chance fÃ¼r Iserlohn. Camara (57.) verfehlte von Fischbuch angespielt das freie Toreck, weil Ronning noch irgendwie seinen SchlÃ¤ger dazwischen bekam. Treffsicherer war dann erneut Ugbekile, der 1:23 Minuten vor dem Ende nach Bullygewinn mit einem Onetimer zum 4:3 traf. Es folgte der branchenÃ¼bliche Reflex der Berliner. Stettmer verlieÃŸ 53 Sekunden vor dem Ende seinen Kasten fÃ¼r den sechsten Feldspieler und die Auszeit folgte zwanzig Sekunden vor dem Ende. Half aber alles nichts mehr: Drei Punkte blieben glÃ¼cklich aber auch keineswegs unverdient am Seilersee.

Alle Tore und Stimmen zum Spiel





So geht es weiter / Tabelle

FÃ¼r die EisbÃ¤ren geht es nach dem Spiel in Iserlohn mit zwei Bussen (incl. SchlafmÃ¶glichkeiten) direkt weiter nach Dresden, wo am Freitag der Family-Skate im Rudolf-Harbig-Stadion ansteht. Am Samstag folgt dann das Wintergame in der Elbmetropole gegen die EislÃ¶wen. Die Iserlohn Roosters sind am Sonntag beim EHC Red Bull MÃ¼nchen herausgefordert. Danach endet die stressige Phase mit extrem vielen Spielen um Weihnachten/Neujahr. Seit dem 19. Dezember haben die SauerlÃ¤nder elf Partien bestritten. Der nÃ¤chste Spieltag steht dann regulÃ¤r erst wieder am Freitag in einer Woche auf dem Programm.

In der Tabelle bleiben die EisbÃ¤ren auf Platz sieben. Iserlohn hat nun als ZwÃ¶lfter schon 19 Punkte auf Schlusslicht Dresden. Zum zehnten Platz betrÃ¤gt der RÃ¼ckstand sieben Punkte. Stand heute ist der vorzeitige Klassenerhalt und damit auch eine frÃ¼hzeitige Planungssicherheit fÃ¼r den zukÃ¼nftigen Kader wieder ein gutes StÃ¼ck nÃ¤her gerÃ¼ckt.

Statistik

Tore: 1:0 (09:28) Neumann (Camara/Niehus), 2:0 (16:26) Camara (TÃ¶rnqvist), 2:1 (27:52) Kirk, 2:2 (29:27) Byron (Tiffels), 2:3 (38:04) Kirk (Ronning), 3:3 (50:58) Ugbekile (Fischbuch/Wood), 4:3 (58:37) Ugbekile (Wood/Boland),

Strafen: 4 – 4

SchÃ¼sse aufs Tor: 18 – 39

SchÃ¼sse insgesamt: 32 – 70

Schiedsrichter: Kozari, MacFarlane (Kontny, JÃ¼rgens)

Zuschauer: 4.592

Iserlohn: Jenike â€“ Ugbekile, Norell; Niehus Wood; Lassen, HuÃŸ; Radionovs â€“ Boland, Salsten, Thomas; Camara, Neumann, TÃ¶rnqvist; Borzecki, Cornel, Fischbuch; Saffran, Geiger, Alberg

EisbÃ¤ren Berlin: Stettmer â€“ MÃ¼ller, Reinke; NiemelÃ¤inen, Smith; Geibel, Mik; Leden â€“ Tiffels, Kirk, PfÃ¶derl; Noebels, Byron, Ronning; Bergmann, Dea, Lancaster; HÃ¶rdler, Eder, Veilleux

Iserlohn Roosters – EisbÃ¤ren Berlin (08.01.2026)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!