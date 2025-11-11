Die ICEHL ist zurÃ¼ck â€“ FÃ¼r Bozen stehen zwei AuswÃ¤rtsspiele live auf DAZN an

Bozen. (PM HCB) Die ICE Hockey League hebt nach der ersten LÃ¤nderspielpause wieder den Vorhang.

WÃ¤hrend dieser war die italienische Nationalmannschaft im polnischen Sosnowiec im Einsatz â€“ mit gleich zehn Spielern des HC Bozen, die bei der ersten Etappe des European Cup of Nations eine zentrale Rolle spielten. FÃ¼r die Azzurri gab es zwei Siege und eine Niederlage, und die Bozner Akteure sammelten dabei insgesamt 14 Scorerpunkte. Besonders hervorzuheben ist Matt Bradley, der bei seinem NationalmannschaftsdebÃ¼t mit 2 Toren und 3 Assists glÃ¤nzte. Jetzt aber richtet sich der Blick wieder auf die Liga: Der HCB SÃ¼dtirol Alperia bestreitet eine DoppelauswÃ¤rtsfahrt, weit weg von der heimischen Sparkasse Arena. Am Mittwoch, 12. November (19:15 Uhr) steht das Duell in Ungarn gegen Hydro FehÃ©rvÃ¡r AV19 auf dem Programm, und am Freitag, 14. November (ebenfalls 19:15 Uhr) folgt das Spitzenspiel gegen HK Olimpija Ljubljana. Beide Begegnungen werden live auf DAZN Ã¼bertragen.

Fehervar

Die erste Station der langen AuswÃ¤rtstour fÃ¼hrt nach SzÃ©kesfehÃ©rvÃ¡r, einer Stadt rund 60 km von Budapest entfernt. Die Ungarn hatten einen schwierigen Saisonstart und liegen derzeit mit 19 Punkten (6 Siege, 10 Niederlagen) auf dem neunten Tabellenplatz. Um die Wende einzuleiten, hat der Club Trainer David Kiss entlassen und in der Pause den 56-jÃ¤hrigen Kanadier Ted Dent verpflichtet, der zuletzt die Augsburger Panther (DEL) trainierte. Im ersten Aufeinandertreffen am 18. Oktober gewann Bozen mit 3:0 â€“ dank der Treffer von Miglioranzi, Pollock und Schneider im letzten Drittel.

Olimpija Ljubljana

Von Ungarn geht es weiter nach Slowenien, wo Bozen auf HK Olimpija Ljubljana trifft.

Die neue KlubfÃ¼hrung, die das Team im vergangenen Jahr Ã¼bernommen hat, verfolgt ein klares Ziel: zur Spitze zurÃ¼ckkehren und den Pokal nach Laibach holen. Die Mannschaft ist stark besetzt und der aktuelle zweite Platz zeigt die bisherige Leistung. Olimpija stellt mit 80 Toren die beste Offensive der Liga â€“ 20 mehr als Bozen â€“, kassierte jedoch 48 Gegentore, was die schlechteste Defensive der Top Acht bedeutet. FÃ¼r den HCB ist es der erste Saisonauftritt in der Hala Tivoli: Im Hinspiel am 5. Oktober in Bozen gewannen die Foxes nach einem 0:2-RÃ¼ckstand noch mit 4:2.

Aufeinandertreffen werden auch die beiden besten Powerplays der ICEHL: Das slowenische liegt bei 31,9â€¯% (22 Tore aus 69 Ãœberzahlsituationen), das aus SÃ¼dtirol bei 26,4â€¯% (14/53).

Die Foxes

In der Liga pausierte man mit den Foxes auf dem dritten Platz (30 Punkte), vier ZÃ¤hler hinter Olimpija und fÃ¼nf hinter Pustertal â€“ beide Teams haben allerdings ein Spiel mehr absolviert und treffen am Mittwoch aufeinander. Das Ziel fÃ¼r Bozen ist klar: ein guter Neustart nach der Pause. Bisher kann das Team die zweitbeste Offensive (60 Tore) und zweitbeste Defensive (36 Gegentore) der Liga vorweisen.

Coach Kurt Kleinendorst muss derzeit einige verletzungsbedingte AusfÃ¤lle verkraften. In der Verteidigung fallen weiterhin Barberio und Di Perna aus: Ersterer wird in diesen Stunden erneut untersucht, um den Heilungsverlauf besser einzuschÃ¤tzen und grÃ¼nes Licht fÃ¼r das Eistraining zu geben. Di Perna wird hingegen von Tag zu Tag beobachtet, um die nÃ¤chsten Schritte zu bestimmen. Im Angriff fehlt Brunner, der nach dem harten Schlag im Spiel gegen den KAC wieder mit leichtem Krafttraining begonnen hat. Dazu gesellt sich Cristiano Digiacinto, der sich beim Turnier mit der Nationalmannschaft einen Schlag zugezogen hat.

Mittwoch 12. November, 19:15 Uhr â€“ MET ArÃ©na, SzÃ©kesfehÃ©rvÃ¡r â€“ Live on DAZN

Hydro Fehervar AV19 vs HCB SÃ¼dtirol Alperia

Schiedsrichter: Rezek, Siegel / Riecken, Vaczi

Freitag 14. November, 19:15 Uhr â€“ Hala Tivoli, Ljubljana â€“ Live on DAZN

HK Olimpija Ljubljana vs HCB SÃ¼dtirol Alperia

Schiedsrichter: Sternat, Zrnic / Hribar, Seewald J.

Â

Die Tabelle

Â Team GP PTS 1. HC Falkensteiner Pustertal 16 35 2. HK Olimpija Ljubljana 16 34 3. HCB SÃ¼dtirol Alperia 15 30 4. Moser Medical Graz99ers 16 29 5. EC KAC 15 29 6. EC Red Bull Salzburg 16 25 7. EC iDM WÃ¤rmepumpen VSV 15 25 8. Steinbach Black Wings Linz 15 19 9. Hydro Fehervar AV19 16 19 10. FTC-Telekom 16 18 11. Vienna Capitals 15 18 12. HC TIWAG Innsbruck 16 13 13. Pioneers Vorarlberg 17 12

