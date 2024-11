Die ICE Hockey League kehrt zurÃ¼ck â€“ Die Sparkasse Arena lÃ¤dt zur Student Night fÃ¼r das Spiel gegen den VSV

Bozen. (PM HCB) Nach der Länderspielpause sind die Teams der ICE Hockey League bereit, wieder aufs Eis zu gehen. Für den HCB Südtirol Alperia...

Bozen. (PM HCB) Nach der Länderspielpause sind die Teams der ICE Hockey League bereit, wieder aufs Eis zu gehen.

Für den HCB Südtirol Alperia steht ein Heimspiel gegen den EC iDM Wärmepumpen VSV an: Es wird das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison zwischen den beiden Mannschaften sein, die zuletzt im Viertelfinale der vergangenen Saison gegeneinander spielten – eine Serie, die die Foxes mit 4:1 gewannen.

Für das Spiel am Mittwoch hat der HCB die erste Student Night organisiert, bei der besonders junge Fans willkommen sind: Alle Studierenden – von Grundschule über weiterführende Schulen bis hin zur Universität – bis 25 Jahre (Jahrgang 2005 und älter mit Vorlage eines Schüler- oder Studentenausweises) können für 1 € ins Stadion. Bei der ersten Vorverkaufsaktion an der Unibar der UniBZ wurden bereits fast 200 Tickets verkauft. Weitere Vorverkaufsaktionen finden heute von 16:00 bis 18:00 Uhr im HCB-Büro in der Sparkasse Arena statt sowie morgen an den Stadionkassen von 13:00 bis 14:30 Uhr und ab 17:45 Uhr. Karten sind wie immer online unter https://www.midaticket.it/eventi/hockey-club-bolzano/ erhältlich (Achtung: Die 1€-Tickets für Studierende sind nur im Vorverkauf oder an den Kassen erhältlich).

Nach einem schwierigen Start haben sich die Kärtner gefangen und arbeiten sich nun in der Tabelle nach oben. Rauchenwald und sein Team stehen momentan auf dem neunten Platz (6 Siege, davon zwei in der Verlängerung, und 8 Niederlagen, davon eine in der Verlängerung) und kommen von drei Siegen in Folge: erst in der Verlängerung im Derby gegen den KAC, dann auswärts in Salzburg und zuletzt mit einem 10:2-Kantersieg gegen Asiago zuhause. Besonders drei Schlüsselspieler stechen beim VSV hervor: der „altbewährte“ John Hughes, der mit 36 Jahren und 905 Spielen in der EBEL/ICEHL bereits 17 Punkte (6 Tore und 11 Assists) auf dem Konto hat und insgesamt auf beeindruckende 1.055 Punkte kommt. Ebenfalls mit 17 Punkten (4 Tore, 13 Assists) ist Kevin Hancock dabei, ein Kanadier, der seine zweite Saison in Villach spielt. Auch Chase Pearson, einer der Neuzugänge, mit 8 Treffern derzeit der beste Torschütze des Teams. Im Tor steht mit J.P. Lamoureux, ein echter Veteran der Liga, der mit 40 Jahren und einer Fangquote von 90,6 % in seiner 14. EBEL-/ICEHL-Saison noch immer glänzt.

Das Powerplay des VSV ist das zweitbeste der Liga mit 11 Toren bei 36 Gelegenheiten und einer Erfolgsquote von 30,6 %. Die Penalty-Killing-Rate liegt hingegen bei 80 %.

Die Lage bei Bozen

Auch bei Bozen wissen die Trainer Glen Hanlon und Fabio Armani, dass die Special Teams ein entscheidender Faktor sein werden. Die Foxes haben 11 von 14 Spielen gewonnen und liegen punktgleich mit Tabellenführer Fehervar auf dem zweiten Platz. Gegen die Ungarn mussten die Foxes vor der Pause eine Niederlage einstecken, was ihre dritte Heimniederlage der Saison bedeutete. Eine starke Bilanz, allerdings gibt es im Powerplay (mit 20,8 % an fünfter Stelle in der Liga) und vor allem im Penalty-Killing-Bereich noch Verbesserungsbedarf, da letzterer aktuell eine Schwachstelle darstellt (76,8 % Erfolgsquote).

Die Stärke des Teams von Bozen liegt in der Geschlossenheit: Sechs Spieler haben bereits zweistellige Punktzahlen erzielt, mit Adam Helewka (6 Tore, 7 Assists) an der Spitze. Nur drei Spieler blieben bisher ohne Treffer: Mike Halmo (der nach einer langen Verletzungspause erst 6 Spiele bestritten hat), Pascal Brunner und Dylan Di Perna. Sam Harvey beeindruckt im Tor mit einer starken Fangquote von 93 %.

Fünf Spieler der Foxes waren beim 4-Nationen-Turnier in Budapest für die italienische Nationalmannschaft im Einsatz: Jason Seed, Peter Spornberger, Luca Frigo, Daniel Mantenuto und Giordano Finoro. Letzterer erlitt dabei eine Handverletzung und wird gegen den VSV ausfallen. Ebenfalls nicht spielen wird Enrico Miglioranzi, der jedoch bereits wieder mit der Mannschaft trainiert und in den nächsten zwei Wochen zurückkehren könnte. Gute Nachrichten gibt es hingegen für Dustin Gazley, der nach einem harten Check im Spiel gegen Graz am 18. Oktober wieder zur Verfügung steht.

Freitag und Sonntag zwei Spiele live im TV

Am Wochenende bestreitet Bozen zwei Auswärtsspiele. Gute Nachrichten für die Fans: Das „Brenner-Derby“ am Freitag, das in der TIWAG Arena in Innsbruck stattfindet, wird ab 19:00 Uhr live auf DAZN übertragen. Das Sonntags-Spiel gegen den EC Red Bull Salzburg wird ab 16:15 Uhr auf TV33 ausgestrahlt.

Die Tabelle

Team GP PTS

1. Hydro Fehervar AV19 14 33

2. HCB Südtirol Alperia 14 33

3. Moser Medical Graz99ers 15 29

4. Olimpija Ljubljana 15 27

5. HC Pustertal 16 24

6. EC Red Bull Salzburg 13 23

7. EC KAC 15 21

8. spusu Vienna Capitals 16 18

9. EC iDM Wärmepumpen VSV 14 17

10. Steinbach Black Wings Linz 13 17

11. Migross Supermercati Asiago 15 16

12. HC TIWAG Innsbruck 14 14

13. Pioneers Vorarlberg 14 10

