Die ICE Hockey League auf DAZN!

Bozen. (PM HCB) Große Neuigkeiten für alle Eishockey-Fans: In der Saison 2024/25 werden die italienischen Teams der ICE Hockey League auch kostenlos auf DAZN, der führenden Plattform für Live-Streaming und Sport-Entertainment, zu sehen sein.

Die Migross Supermercati Asiago Hockey, der HCB Südtirol Alperia und die HC Pustertal Wölfe sind die „Big-Three“ des italienischen Eishockeys und spielen seit Jahren in der internationalen ICE Hockey League, in der die besten Teams aus Österreich, Slowenien, Ungarn und natürlich Italien vertreten sind.

Durch die neue Zusammenarbeit mit DAZN haben Fans und Plattform-Nutzer die Möglichkeit, auch kostenlos, mindestens 24 Spiele der italienischen Teams in der ICEHL auf ihren Geräten – TV, Tablet, PC oder Smartphone – zu genießen. Jedes Team wird mindestens acht Mal während der Regular Season übertragen, und es könnten weitere Playoff-Spiele hinzukommen, falls die Mannschaften diese erreichen.

Los geht’s am 27. September mit Migross Asiago, die gegen Olimpija Ljubljana in der slowenischen Hauptstadt in der Hala Tivoli den Auftakt machen. In den kommenden Tagen wird der endgültige Übertragungsplan bekannt gegeben.

Diese Partnerschaft mit DAZN ermöglicht es, das italienische Eishockey in seiner besten Form live auf einer nationalen Plattform zu erleben – mit einem starken Partner, der täglich Sportereignisse aus der ganzen Welt überträgt, wie die gesamte Serie A Enilive und Serie BKT im Fußball, die NFL, die italienische Basketball-Serie A UnipolSai sowie die Highlights des europäischen Basketballs, Volleyball und vieles mehr.

Dieses Projekt wurde durch die Unterstützung der ICE Hockey League und aller teilnehmenden Teams möglich gemacht: „Wir möchten der Liga und den anderen Clubs dafür danken, dass sie uns in diesem Projekt unterstützt haben“, so die Präsidenten der drei Teams, Dieter Knoll, Piercarlo Mantovani und Erich Falkensteiner. „Wir glauben, dass dies ein Wendepunkt in den Medien sein kann, um dem italienischen Eishockey mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Vertrag mit DAZN und stolz, unseren Fans so viele Spiele voller Spannung kostenlos anbieten zu können.“

Der Zugang wird, wie bereits erwähnt, auch KOSTENLOS sein!

Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Inhalte zur ICE Hockey League auf DAZN nicht nur für Abonnenten der Streaming-Plattform verfügbar sein werden, sondern kostenlos für alle, die sich auf der Webseite registrieren.

Wie funktioniert das? Ganz einfach! Wer noch kein DAZN-Abonnement hat, muss sich auf dazn.com/home anmelden, auf einen der kostenlosen Inhalte auf der Startseite klicken und sich mit E-Mail, Vor- und Nachname kostenlos registrieren. Hier gibt es alle Informationen: https://www.dazn.com/it-IT/news/altro/come-funziona-la-modalita-free-su-dazn-e-come-attivarla/1n63xr4bv4gb8zw0uwdeq9cdq