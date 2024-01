Die grÃ¶ÃŸten Ereignisse 2024 im Eishockey

Artikel anhören Anzeige Die kurze Weihnachtszeit ist vorbei, und in der Eishockey-Liga wird wieder kräftig gepunktet. Noch bis zum 8. März geht die Spielzeit,...

Artikel anhören Artikel anhören

Anzeige

Die kurze Weihnachtszeit ist vorbei, und in der Eishockey-Liga wird wieder kräftig gepunktet. Noch bis zum 8. März geht die Spielzeit, ehe am Ende des 52. Spieltags der neue deutsche Meister feststeht.

Zwar macht der Kufensport in der Bundesrepublik selten so große Schlagzeilen wie der Nationalsport Fußball und andere Riesendisziplinen. Aber mit rund 4,83 Millionen Bewohnern, die sich sehr für Eishockey interessieren und weiteren 12,87 Millionen Leuten, die sich unter anderem für diese Sportart begeistern, ist die Nische nicht gerade klein.

Auch im internationalen Vergleich kann sich Deutschland durchaus sehen lassen. Derzeit liegt die Bundesrepublik auf Platz 9 der ewigen Tabelle in der Eishockey-WM.

Wie traditionsreich der Sport hierzulande ist, zeigt sich am Alter der Meisterschaften. Der ersten Titel bei den Eishockey-Herren wurde 1912 ausgespielt und ging an den Berliner Schlittschuhclub.

Derzeitiger Titelträger und Favorit ist der EHC Red Bull München.

Bei den Frauen gibt es allerdings erst seit 1984 Meisterschaften. Den ersten Titel holt die ESG Esslingen. Eine Eishockey-Bundesliga für Frauen gibt es seit 1988. Amtierender Meister ist hier der ECDC Memmingen.

So spannend die Bundesliga-Begegnungen auch sind, so viel mehr Aufmerksamkeit wird in Expertenkreisen auf die 4. Olympischen Winterjugendspiele in Südkorea gelegt. Vom 19. Januar bis zum 1. Februar wetteifern rund 1900 Teilnehmer im Alter von 15 bis 18 Jahren aus 81 Nationen um die Medaillen.

Insgesamt sind 15 Wintersport-Disziplinen vertreten, und auch im Eishockeybereich hoffen die Funktionäre, dass sich die Stars der Zukunft bereits hier offenbaren.

Das Highlight aller Eishockey Veranstaltungen, bietet natürlich die Weltmeisterschaft. Dieses Jahr treten die Eishockeynationalmannschaften vom 10. bis zum 26. Mai in Tschechien gegeneinander an.

Vizeweltmeister Deutschland bestreitet das Eröffnungsspiel in der Gruppe B am 10. Mai gegen die Slowakei.

Am Tag darauf spielt die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis gegen die USA, ihrem Halbfinalgegner der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr. Weitere Gegner in der Gruppenphase, die am 21. Mai endet, sind Schweden, Lettland, Kasachstan, Polen und Frankreich.

Außer dem physischen Training bereiten sich die Athleten auch mental auf die Turniere vor. Dabei haben viele Eishockeyspieler eine Vorliebe für Black Jack. Genau wie im Sport finden sie hier einfache Regeln und komplexe Strategien. Die mit dem erfolgreichen Zocken verbundenen schnellen Abwägungen von Risiken und Erfolgschancen sind Fähigkeiten, die auch auf dem Eis auf der Jagd nach dem Puck erforderlich sind.

Wie erfolgreich deutsche Sportler auf den Kufen sind, zeigt sich am Interesse aus dem Ausland. Die größten und lukrativsten Clubs sind in Nordamerika beheimatet. In den Kadern der Profiliga NHL sind so gut wie immer auch ein paar deutsche Spieler vertreten.

Derzeit am meisten Erfolg, hat der 28 Jahre alte Mittelstürmer Leon Draisaitl. Der gebürtige Kölner (Spitzname „King Leon“) wurde als erster Deutscher in der NHL-Geschichte bereits 2014 in der ersten Runde an dritter Position gedraftet. In der deutschen Nationalmannschaft hat er sich schon lange etabliert. 2012 sicherte er sich zunächst bei den Junioren einen Platz im Kader und spielte danach ab 2014 bei den Senioren. Die Edmonton Oilers verpflichteten ihn noch im selben Jahr für ein Gehalt von 8 Millionen Dollar.

Der deutsche Nationaltorhüter Philipp Grubauer ist seit 2021 Goalie bei den Seattle Kraken. Mit 6,25 Millionen Dollar Jahresgehalt zählt der gebürtige Rosenheimer zu den Spitzenstars aus deutschen Landen.

Der Augsburger Nationalspieler Nico Sturm ist seit 2019 Stammspieler in der NHL. Sein Debüt hatte er bei den Minnesota Wild. 2022 holte er mit den Colorado Avalanche den Stanley Cup, bevor er zu den San José Sharks wechselte.

Die Geschichte der deutschen Eishockeyspieler in der NHL ist noch jung. Wegbereiter war der legendäre Udo Kießling, der als Sohn von Eishockey-Ass und Nationaltrainer Gerhard Kießling bereits mit zwei Jahren das erste Mal auf den Kufen stand.

Udo Kießling, der seine Karriere im Alter von 17 Jahren beim SC Riessersee begann, wurde fast umgehend in die deutsche Nationalmannschaft geholt. Der langjährige Kapitän des deutschen Teams ist noch heute deutscher Rekordspieler mit 320 Länderspielen und 5 Olympiateilnahmen. 1980/1981 war er der erste Bundesdeutsche in der NHL, doch allzu lange blieb er nicht in den USA. Er kehrte zurück nach Deutschland und holte 6 Meistertitel mit den Kölner Haien. Seit 2000 ist er Mitglied in der Hall of Fame des Internationalen Eishockeyverbands.

Ein Vater-Sohn-Duo mit fast identischen Spitznamen hat der deutsche Eishockeysport ebenfalls hervorgebracht.

Erich Kühnhackl, der „Kleiderschrank auf Kufen“, spielte zwar nie in der NHL, aber zur Legende ist er dennoch geworden. Kühnhackl, der 1968 im Prager Frühling mit seinen Eltern aus der Tschechoslowakei nach Deutschland gekommen war, teilte seine aktive Karriere auf den Kölner EC und die EHC Olten auf. Drei Olympiaden, inklusive einer Bronzemedaille gemeinsam mit Kießling, 10 Weltmeisterschaften, 4 Meistertitel und diverse Rekorde hat er verbucht, ehe er aufs Traineramt umstieg.

Sein Sohn Tom Kühnhackl ist in Anlehnung an seinen Vater als „kleiner Kühlschrank“ bekannt. Der gebürtige Landshuter begann seine Eishockey-Karriere beim EV Landshut. Selbst aus der Ferne wurden rasch ausländische Klubs auf den Stürmer aufmerksam. Die Pittsburgh Penguins sicherten sich 2010 seine Talente. Der zweimalige Stanley-Cup-Gewinner ist seit 2016 Mitglied der Nationalmannschaft und hat Deutschland 2018 und 2022 bei den olympischen Spielen vertreten.

Kein Wunder also, dass die Talentsucher genau wie die Fans auf die Jugendolympiade warten, um die Stars der Zukunft auf dem Eis zu entdecken.

Anzeige

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!

*Werbehinweis – Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.