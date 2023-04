Die Generalsanierung der Bayreuth Tigers beginnt: Sieben Spieler unter Vertrag, 19 Cracks verlassen die Wagnerstadt, Zukunft von Jesse Roach noch ungeklÃ¤rt

Bayreuth. (PM Tigers) Mit dem Abschluss der abgelaufenen Saison am Ostermontag, der den Tigers über einen langen Weg und die zweite Playdown-Runde den Klassenerhalt...

Bayreuth. (PM Tigers) Mit dem Abschluss der abgelaufenen Saison am Ostermontag, der den Tigers über einen langen Weg und die zweite Playdown-Runde den Klassenerhalt in der DEL2 beschert hat, beginnt auch sofort die Neuausrichtung zur neuen Saison 2023/2024.

Hierzu wird man sich auf dem Spielersektor neu aufstellen und das Team in großen Teilen verändern.

Verabschieden wird man sich dabei von einer ganzen Reihe von Akteuren.

19 Spieler ohne Zukunft in Bayreuth

Brandon Halverson: Der US-Boy war Mitte Dezember zu den Tigers gestoßen und lief für 20 Partien in Gelb-Schwarz auf. Dabei entwickelte sich der 1,93 Meter große Linksfänger schnell zum Publikumsliebling im Tigerkäfig. Sein unkonventionelles Torhüterspiel, welches „Ausflüge“ beinhaltet sowie seine sichere Stocktechnik mit dem Torwartschläger war ebenso Anlass für die Begeisterung der Fans wie seine Art das Team zu supporten, als er der Ausländerregelung zum Opfer fiel, dabei seine Jungs anfeuerte und sich hinter das Team stellte.

Lukas Steinhauer: Der 30-jährige gebürtige Rosenheimer gehörte für zwei Spielzeiten zum Kader der Bayreuth Tigers. Dabei lief er 25 Mal im Trikot der Tigers ein.

Nico Zimmermann: Der in Bayreuth geborene Zimmermann gehörte die letzten vier Spielezeiten zum Kader der Tigers und lief zuletzt per Förderlizenz für Höchstadt auf.

Olafr Schmidt: Der 27-jährige Deutsch-Kanadier wechselte vor Saisonfrist vom EV Landshut nach Oberfranken. Für insgesamt 32 Partien trug er in der Saison das Trikot der Tigers und entwickelte sich in der wichtigsten Saisonphase der Playdowns zum „Turm in der Schlacht“.

Pascal Grosse: Bereits sein zweites Engagement ging Pascal Grosse im Tigerkäfig an. Nach 27 Einsätzen während der Saison 2019/20, wechselte Grosse dieses Mal Ende Dezember nach Bayreuth und half in 31 Partien dazu, das Minimalziel für den Standort zu erreichen.

Dennis Dietmann: Für insgesamt 55 Partien ging Dennis Dietmann in Bayreuth aufs Eis und erspielte sich schnell das Vertrauen der Trainer. Ein Tor und sechs Torvorlagen gingen dabei auf das persönliche Punktekonto des 1,96 Meter großen Verteidigers, der zusätzlich fünf Partien per Förderlizenz für Bad Tölz absolvierte.

Eric Stephan: Der erfahrene Defender wechselte vor dieser Saison aus Bad Nauheim nach Bayreuth und absolvierte 53 Partien für die Oberfranken. Neun Torvorlagen sammelte er hier für sein persönliches Punktekonto.

Garret Pruden: Für zwei Spielzeiten trug Garret Pruden das Trikot der Tigers. Dabei absolvierte der in Bad Nauheim geborene Rechtsschütze 92 Spiele für Bayreuth. Nach längerer Verletzungspause in der aktuellen Saison konnte Pruden rechtzeitig zu den Playdowns wieder ins Geschehen eingreifen und seinen Anteil dazu beitragen, den Abstieg zu verhindern.

Leon Schuster: Der ebenfalls in Bad Nauheim geborene Verteidiger wechselte vor Saisonfrist an den Roten Main. 26 Mal trug er in der kürzlich abgelaufenen Saison das Trikot der Tigers und wurde zusätzlich 28 Mal per Förderlizenz in Höchstadt eingesetzt.

Patrick Kurz: Aus Freiburg gekommen, absolvierte der inzwischen 27-jährige Verteidiger 52 Einsätze für Bayreuth. Hier steuerte der Linksschütze 14 Scorerpunkte bei.

Lubor Pokovic: Nach drei Spielzeiten trennen sich auch die Wege der Tigers und Lubor Pokovic. Der als klassischer Stay-at-Home-Verteidiger geltende Linksschütze absolvierte in dieser Zeit 141 Spiele für Bayreuth, konnte zuletzt aber verletzungsbedingt nicht mehr eingreifen.

Christian Kretschmann: 2021 aus Frankfurt gekommen, absolvierte der 30-jährige Rechtsschütze in zwei Spielzeiten 112 Spiele für die Tigers. Dabei gelangen 31 Tore. Zu 54 weiteren Treffern leistete er die Vorarbeit.

Dani Bindels: Nach drei Spielzeiten und 146 Einsätzen im Trikot der Bayreuther trennen sich auch die Wege zwischen Dani Bindels und den Tigers. 38 Treffer sowie 47 Torvorlagen brachte dabei der 24-Jährige auf sein Konto.

Tobias Meier: Zwei Spielzeiten trug der gebürtige Peißenberger das Trikot der Oberfranken. Dabei gelangen dem 23-jährigen Linksschützen 16 Treffer – bei weiteren 31 Torerfolgen leistete er die Vorarbeit dazu.

Jan-Luca Schumacher: Im dritten Jahr in Bayreuth schnürte Jan-Luca Schumacher die Schlittschuhe für Gelb-Schwarz. Bei 139 Einsätzen trug sich der 21-jährige Linksschütze 50 Mal auf dem Scoreboard ein.

Mike Mieszkowski: Für eine Saison und 43 Partien trug Mike Mieszkowski das Trikot der Tigers. Dabei trug sich 1.97 Meter große Linksschütze 16 Mal auf dem Scoreboard ein.

Branden Gracel: Mitte November wechselte Branden Gracel nach Oberfranken. In 45 Partien lief der 32-jährige Rechtsschütze für die Oberfranken auf. Dabei gelangen dem Mittelstürmer 15 Tore – bei 28 weiteren Torerfolgen leistete er die Vorarbeit dazu.

Sami Blomqvist: Für eine Spielzeit trug Sami Blomqvist das Trikot der Tigers. In 31 Partien mit dem Tiger auf der Brust erzielte der 32-jährige Finne neun Tore sowie sechs Vorlagen für die Oberfranken.

Ville Järveläinen: Auch der Kapitän geht von Bord. Fünf Spielzeiten verbrachte der in Hämeenlinna geborene Finne in Oberfranken. Dabei lief er in 282 Spielen mit dem Trikot mit dem Tiger auf. 163 Mal hieß der Torschütze in dieser Zeit Järveläinen. Bei weiteren 155 Torerfolgen leistete der 30-jährige Rechtsschütze die Vorarbeit.

Sieben Spieler unter Vertrag

Weiter für die Bayreuth Tigers aufs Eis gehen werden Joshua Appler, Tom Schwarz, Travis Ewanyk, Paul Fabian, Brett Schaefer, Moritz Raab, sowie Philippe Cornet.

Mit Jesse Roach befindet man sich noch in Gesprächen über eine weitere Zusammenarbeit.

„Wir bedanken uns bei allen vorgenannten Spielern für ihre Leistungen im Trikot der Bayreuth Tigers und wünschen den Jungs auf ihrem weiteren Lebensweg – sportlich wie auch privat – das Allerbeste. Vielen Dank und macht‘s gut, Jungs!“, so die Tigers in einer Pressemitteilung.

Rainer Schan: „Zeit größere Veränderungen vorzunehmen

„Nach dieser verkorksten Saison sowie den Ergebnissen der Vorjahre, in welchen meist nur die Playdowns erreicht wurden, ist es an der Zeit, dass man größere Veränderungen vornimmt. Diese Entscheidungen fallen in den meisten Fällen nicht leicht, sind aber unabdingbar, um einen kompletten Umbruch und Neustart einzuleiten, wenn man einen neuen Weg gehen will“, erklärt Manager Sport Rainer Schan zu den vielfältigen Abgängen im Kader der Bayreuth Tigers.

-av-

