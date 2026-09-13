Die Generalprobe missglückt: Selber Wölfe verlieren in Höchstadt

Höchstadt. (PM Wölfe) Im letzten Testspiel vor Beginn der Oberliga-Saison müssen die Selber Wölfe beim Ligakonkurrenten Höchstadter EC eine Niederlage hinnehmen.

Nach furiosem Beginn der Porzellanstädter drehten die Gastgeber im mittleren Spielabschnitt die Partie und bauten ihre Führung zu Beginn des Schlussabschnitts weiter aus. Zwar kamen die Wölfe noch einmal auf einen Treffer heran, in der Schlussoffensive der Gäste setzten die Alligators jedoch mit einem Treffer ins verwaiste Selber Tor den Schlusspunkt auf die Partie.

Wölfe beginnen stark

Die Selber Wölfe brachten von Beginn an eine gute Offensive aufs Eis. Bereits in der fünften Minute verpasste Bauer eine Hereingabe von Kuqi in aussichtsreicher Position. Kurz darauf wurde den Wölfen ein Powerplay zugesprochen, welches die Porzellanstädter druckvoll gestalteten. Nachdem zweimal Sturm sowie Brown mit ihren Abschlüssen gescheitert waren, war es letzterer, der im zweiten Versuch im Slot hartnäckig blieb und die Scheibe am guten Höchstadter Torhüter Ganz vorbei ins Tor zum 0:1 hineinarbeitete. Wenig später sorgten Gelke und Ziesche noch einmal für mächtig Alarm in der Defensive der Alligators, ihre guten Aktionen blieben aber unbelohnt. Im weiteren Verlauf wurden die Wölfe durch zwei Strafen ausgebremst, das Penalty-Killing funktionierte aber – auch dank eines aufmerksamen Weidekamp, der gegen Fardoe gefordert war – tadellos. Nach weiteren guten Offensivaktionen durch Pauker und Klöpper, war es Lahtinen, der die Scheibe selbst mit viel Tempo in die Höchstadter Zone brachte und mit seinem trockenen Schuss Ganz keine Abwehrchance ließ. So stand es zur ersten Pause 0:2.

Alligators drehen das Spiel

Die Porzellanstädter kamen stark aus der Kabine und setzten die Gastgeber zunächst mächtig unter Druck. Allerdings gelang ihnen weder im Powerplay noch später durch Kuqi, der an Ganz scheiterte, ein weiterer Treffer. Und das sollte sich rächen, denn die Alligators zeigten den Wölfen, wie man aus wenigen Chancen viel machen kann: Zunächst war es Miller, der in der 27. Minute einen schnell vorgetragenen Konter zum Anschlusstreffer abschloss, ehe Malinowski 60 Sekunden später nach einem schönen Spielzug den Ausgleich herstellen konnte. Höchstadt war durch die beiden Treffer deutlich besser in der Partie und hatte fortan wesentlich mehr Spielanteile in der Offensive. Und so war es fast vorhersehbar, dass die Höchstadter das Momentum nutzten und in der 34. Minute den Spielstand mit einem satten Schuss ins kurze Eck durch Guft-Sokolov auf 3:2 drehten. Die Wölfe zeigten sich allerdings wenig beeindruckt und schnürten die Gastgeber in der Schlussphase erneut in der Verteidigungszone ein, doch weder Klöpper, dessen Rückhandschuss über die Latte zischte, noch Gläßl, dessen Direktabnahme ebenso das Tor verfehlte, konnten den Spielstand wieder ausgleichen.

Torreicher Schlussabschnitt

Im Schlussabschnitt drängte wiederum zunächst Selb, doch Pauker traf nur das Gestänge. Besser machte es auf der anderen Seite Eriksson, der einen Konter alleine zum 4:2 abschloss. Nach einer diskutablen Strafe gegen Klughardt nutzte der HEC das fällige Powerplay zum 5:2. Die Wölfe wollten diesen Rückstand keinesfalls auf sich sitzen lassen, drehten offensiv wieder auf und verkürzten in der 49. Minute durch Ulrich auf 5:3. Selb drängte weiter, doch Klughardt scheiterte am Höchstadter Goalie und der vermeintliche Anschlusstreffer wurde wegen Torraumabseits aberkannt. Kurz darauf jubelte das Wolfsrudel dann aber zurecht, nachdem Gelke aus dem hohen Slot zum 5:4 eingenetzt hatte. Keine zwei Minuten später hatte Pauker den Ausgleich auf dem Schläger, konnte die Chance aber nicht verwerten. In den letzten beiden Minuten setzte Selb alles auf eine Karte und nahm Weidekamp vom Eis. Doch Höchstadt hatte das bessere Ende für sich und setzte durch Harrogate ins leere Tor den Schlusspunkt zum 6:4.

Mannschaftsaufstellungen und Statistik

Höchstadter EC: Ganz (Zimmermann) – Fardoe, Stobbe, Vojcak, Benz, Leask, Hane – Malinowski, Eriksson, Miller, Swinnen, Kovacs, Harrogate, Dalldush, Guft-Sokolov, Judin, Scholl, Schleer

Selber Wölfe: Weidekamp (Rose) – Gläßl, Tramm, Müller, Raab, Hördler, Sturm, Ulrich – Klughardt, Lahtinen, Brown, Klöpper, Bauer, Kuqi, Pauker, Ziesche, Gelke

Tore: 8. Min. 0:1 Brown (Lahtinen, Sturm; 5/4); 19. Min. 0:2 Lahtinen (Tramm, Klughardt); 27. Min. 1:2 Miller (Kovacs, Vojcak); 28. Min. 2:2 Malinowski (Harrogate, Eriksson); 34. Min. 3:2 Guft-Sokolov (Swinnen, Kovacs); 43. Min. 4:2 Eriksson (Fardoe); 45. Min. 5:2 Eriksson (Malinowski, Miller; 5/4); 49. Min. 5:3 Ulrich (Klöpper, Gläßl); 54. Min. 5:4 Gelke (Pauker, Ziesche); 59. Min. 6:4 Harrogate (Eriksson, Kovacs; eng)

Strafzeiten: Höchstadt 10, Selb 12

Schiedsrichter: Lajoie, Reitz (Meyer, Wenzel)

Zuschauer: 420

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