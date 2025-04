Die GCK Lions (U20-Elit) und die ZSC Lions (U17-Elit) sind Schweizer Meister 2025

Zürich. (PM SIHF) In hochklassigen Finalserien sicherten sich die GCK Lions in der U20-Elit-Kategorie den Titel gegen den EHC Biel-Bienne Spirit, während die ZSC Lions in der U17-Elit den SC Bern Future bezwangen.

Nach vier Heimspielsiegen in den ersten vier Begegnungen der U20-Elit-Finalserie gelang den GCK Lions heute Sonntag, 6. April 2025, im entscheidenden fünften Spiel ein bemerkenswerter Auswärtserfolg. Der Zürcher Tabellenfünfte der Regular Season setzte sich auswärts in der Tissot Arena mit 5:3 gegen den Tabellenzweiten und Vorjahresfinalisten durch. Besonders beeindruckend war die Kulisse in Biel: Über 2800 Zuschauer besuchten das erste Finalspiel, mehr als 3500 das zweite – und in der alles entscheidenden „Belle“ feuerten 5368 Fans die beiden Teams lautstark an.

Auch die U17-Elit der ZSC Lions zeigte in ihrer Finalserie grossen Kampfgeist. Nach einer 1:3-Heimniederlage zum Auftakt steigerte sich das Team von Head Coach Andrea Cahenzli kontinuierlich und fuhr in den folgenden Partien deutliche Siege ein (9:5 und 5:1). Am Freitagabend, 4. April 2025, krönten die Junglöwen ihre Leistung mit einem souveränen 6:3-Erfolg und sicherten sich den Schweizer Meistertitel.

Wir gratulieren den GCK Lions und den ZSC Lions herzlich zu diesem grossartigen Erfolg!

