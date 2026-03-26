Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Eispiraten Crimmitschau „Die ganze Atmosphäre ist einfach ansteckend!“ – Sebastian Streu verlängert bei den Eispiraten
Eispiraten CrimmitschauTransfer-News

„Die ganze Atmosphäre ist einfach ansteckend!“ – Sebastian Streu verlängert bei den Eispiraten

26. März 20261 Mins read112
Share
Sebastian Streu bei der obligatorischen Vertragsunterzeichnung - © Eispiraten Crimmitschau
Share

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau können eine weitere wichtige Personalentscheidung für die kommende Spielzeit vermelden: Stürmer Sebastian Streu hat seinen Vertrag verlängert und bleibt somit auch in der neuen Saison ein zentraler Bestandteil der westsächsischen Offensive.

Der deutsch-kanadische Angreifer mit der Rückennummer 89 war erst im Laufe der vergangenen Saison vom EHC Freiburg nach Crimmitschau gewechselt. Schnell entwickelte sich der 26-Jährige zu einem echten Leistungsträger. Mit großem Einsatzwillen, harter Arbeit und seiner Präsenz sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine avancierte Streu zu einem wichtigen Faktor innerhalb des Teams.

Zum Ende der Saison fand der Linksschütze zudem immer besser zu seinem Offensivspiel und bewies einen starken Scoringtouch. Mit sechs Toren und sieben Vorlagen in insgesamt 33 Spielen hatte der zweimalige deutsche Meister, der auch zwei Partien für die A-Nationalmannschaft bestritt, maßgeblichen Anteil am Einzug der Eispiraten in die Pre-Playoffs. Darüber hinaus spielte er sich in die Powerplay-Formation.

Sebastian Streu selbst blickt mit großer Vorfreude auf die kommende Spielzeit: „Die ganze Atmosphäre ist einfach ansteckend in Crimmitschau, meine Familie und ich lieben es hier. Unsere kleine Tochter hat sich super angepasst – es ist einfach eine Familiengesellschaft hier.“ Mit diesen Worten unterstreicht der Angreifer einmal mehr den besonderen Teamgeist und die familiäre Struktur am Standort.

Auch sportlich hat sich Streu klare Ziele gesetzt: „Die letzte Saison hat natürlich einen salzigen Geschmack – aber das ist gut für die Vorbereitung auf die neue Saison. Für mich ist in der kommenden Saison die Top-6 das Ziel. Persönlich möchte ich da anfangen, wo ich zum Schluss aufgehört habe. Ich bin spät in der Saison dazugekommen und habe etwas gebraucht, um mich einzufinden. Ich will von Anfang an genau so spielen, wie ich aufgehört habe.“

Mit der Vertragsverlängerung von Sebastian Streu sichern sich die Eispiraten nicht nur Qualität in der Offensive, sondern auch Charakter und Identifikation – wichtige Bausteine für eine erfolgreiche Saison 2026/27.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2026/27

Tor: Kevin Reich
Abwehr: Mirko Sacher, Ole Olleff, Felix Thomas
Angriff: Dominic Walsh, Dylan Wruck, Sebastian Streu, Leon Neiger

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
2126
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Jetzt auch offiziell: Dennis Lobach wird ein Rooster

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Dresdner EislöwenTransfer-News

Dresdner Eislöwen verabschieden mehrere Spieler

Dresden. (PM Eislöwen) Die Dresdner Eislöwen nutzen die Saisonabschlussveranstaltung am Freitag, 27....

By26. März 2026
Iserlohn RoostersTransfer-News

Jetzt auch offiziell: Dennis Lobach wird ein Rooster

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters aus der PENNY DEL verpflichten zur...

By26. März 2026
SC LangenthalTransfer-News

Langenthal: Krähenbühl und Holstein bleiben

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal freut sich, die Vertragsverlängerungen von Aron...

By26. März 2026
Transfer-NewsTSV Erding Gladiators

„Wir hätten gerne weiter mit Marc zusammengearbeitet “ – Marc Schmidpeter verlässt die Gladiators

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators und Stürmer Marc Schmidpeter gehen zur...

By26. März 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten