„Die ganze Atmosphäre ist einfach ansteckend!“ – Sebastian Streu verlängert bei den Eispiraten

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau können eine weitere wichtige Personalentscheidung für die kommende Spielzeit vermelden: Stürmer Sebastian Streu hat seinen Vertrag verlängert und bleibt somit auch in der neuen Saison ein zentraler Bestandteil der westsächsischen Offensive.

Der deutsch-kanadische Angreifer mit der Rückennummer 89 war erst im Laufe der vergangenen Saison vom EHC Freiburg nach Crimmitschau gewechselt. Schnell entwickelte sich der 26-Jährige zu einem echten Leistungsträger. Mit großem Einsatzwillen, harter Arbeit und seiner Präsenz sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine avancierte Streu zu einem wichtigen Faktor innerhalb des Teams.

Zum Ende der Saison fand der Linksschütze zudem immer besser zu seinem Offensivspiel und bewies einen starken Scoringtouch. Mit sechs Toren und sieben Vorlagen in insgesamt 33 Spielen hatte der zweimalige deutsche Meister, der auch zwei Partien für die A-Nationalmannschaft bestritt, maßgeblichen Anteil am Einzug der Eispiraten in die Pre-Playoffs. Darüber hinaus spielte er sich in die Powerplay-Formation.

Sebastian Streu selbst blickt mit großer Vorfreude auf die kommende Spielzeit: „Die ganze Atmosphäre ist einfach ansteckend in Crimmitschau, meine Familie und ich lieben es hier. Unsere kleine Tochter hat sich super angepasst – es ist einfach eine Familiengesellschaft hier.“ Mit diesen Worten unterstreicht der Angreifer einmal mehr den besonderen Teamgeist und die familiäre Struktur am Standort.

Auch sportlich hat sich Streu klare Ziele gesetzt: „Die letzte Saison hat natürlich einen salzigen Geschmack – aber das ist gut für die Vorbereitung auf die neue Saison. Für mich ist in der kommenden Saison die Top-6 das Ziel. Persönlich möchte ich da anfangen, wo ich zum Schluss aufgehört habe. Ich bin spät in der Saison dazugekommen und habe etwas gebraucht, um mich einzufinden. Ich will von Anfang an genau so spielen, wie ich aufgehört habe.“

Mit der Vertragsverlängerung von Sebastian Streu sichern sich die Eispiraten nicht nur Qualität in der Offensive, sondern auch Charakter und Identifikation – wichtige Bausteine für eine erfolgreiche Saison 2026/27.

Der derzeitige Eispiraten-Kader für die Saison 2026/27

Tor: Kevin Reich

Abwehr: Mirko Sacher, Ole Olleff, Felix Thomas

Angriff: Dominic Walsh, Dylan Wruck, Sebastian Streu, Leon Neiger