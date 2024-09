Die FÃ¼chse Duisburg kÃ¶nnen ihr letztes Testspiel knapp 5:4 gewinnen

Duisburg (MR) Nach der 2:4 Niederlage am Pferdeturm begrüßten die Füchse heute die Indians in Duisburg zum letzten Vorbereitungsspiel vor der Saison. In diesem...

Duisburg (MR) Nach der 2:4 Niederlage am Pferdeturm begrüßten die Füchse heute die Indians in Duisburg zum letzten Vorbereitungsspiel vor der Saison. In diesem engen Match ging es rauf und runter, am Ende hatten die Füchse knapp und ein wenig glücklich die Nase vorn.

Nach langer Verletzungspause war heute erstmalig und umjubelt Martin Schymainski wieder mit von der Partie. Nach anfänglichem aber zügigem Geplänkel zum Warmschießen der Goalies gerieten die Gäste erstmalig in Unterzahl, was die Füchse in Person von Miller bestraften (9.). Wenig später erneut eine Strafe gegen die Indians, diesmal traf Beckers ins Schwarze. Bittner im Kasten des EVD konnte sich mehrfach mit tollen Paraden auszeichnen, ob am langen Pfosten oder aus der Distanz. Unkonzentriert waren die Füchse zu Beginn des zweiten Durchgangs, und schon schepperte es – da gab es für den hervorragend aufgelegten Matthias Bittner nichts zu halten (22.). Doch das war nicht das Zeichen für die Aufholjagd. Zwar wurde mit teils harten Bandagen gekämpft, doch die Füchse konnten eine 5 minütige Überzahl schadlos überstehen. Und als sie selbst noch einmal in den Genuss kamen, mit einem Mann mehr zu spielen, rappelte es wieder hinter Brett Jaeger – der 2 Tore Abstand wieder hergestellt (34.). Kurz vor dem zweiten Wechsel allerdings waren auch die Gäste in Überzahl erfolgreich.

Turbulenter Schlussabschnitt ist nichts für schwache Nerven

Im Schlussabschnitt gab es einige Strafzeiten, die teilweise nicht wirklich nachvollzogen werden konnten seitens des Publikums (die Spieler sind sich oft ja sowieso keiner „Schuld“ bewusst). So konnten die Leinestädter früh im Drittel den Ausgleich im Powerplay erzielen und hatten anschließend das sprichwörtliche Momentum auf ihrer Seite. Die Füchse schienen etwas geschockt und von der Rolle, sodass sie sich mehrfach im eigenen Drittel eingeschnürt sahen. Es kam, wie es kommen musste: die Gäste gingen gar in Führung und hatten damit das Spiel gedreht (55., wieder ein Powerplay). Duisburg rannte nun an. Die beiden letzten Minuten waren bereits angebrochen, als ein Indianer eine doppelte Strafe bekam. Und jetzt wurde es turbulent: Auszeit Duisburg, Bittner blieb auf der Bank, und 14 Sekunden später rappelte es hinter Jaeger – Ausgleich Füchse! Doch damit nicht genug, es blieb ja noch die zweite Strafe übrig. Und wieder brauchte es nur 15 Sekunden, dass auch diese Überzahl ausgenutzt war – Duisburg wieder in Führung! In den letzten 40 Sekunden des Spiels passierte dann aber nichts mehr, auch wenn Hannovers neuer Coach Raphael Joly noch den Goalie zog. Am Ende stand ein von beiden Seiten umkämpftes und erarbeitets 5:4 auf der Tafel.

Am 2. Spieltag trifft man sich schon wieder, diesmal geht es dann um richtige Punkte.

Die Tore erzielten:

1:0 (08:54) Dennis Miller (Nardo Nagtzaam, Manuel Neumann) PP1

2:0 (11:09) Brooklyn Beckers (Manuel Neumann, Nardo Nagtzaam) PP1

2:1 (21:39) Justin Salamin (Matias Varttinen)

3:1 (33:33) Jannis Kälble (Pontus und Linus Wernerson Libäck) PP1

3:2 (38:10) Ryker Killins (Matias Varttinen) PP1

3:3 (45:22) Jussi Petersen (Matias Varttinen) PP1

3:4 (54:17) Jussi Petersen (Tino Metsävainio, Ryker Killins) PP1

4:4 (59:04) Janne Seppänen (Pontus und Linus Wernerson Libäck) PP1

5:4 (59:19) Michael Fomin (Nardo Nagtzaam, Dennis Miller) PP1

Schiedsrichter: Christian Perlitz, Sebastian Licau (Fynn Reuter, Julian Rieneck)

Strafen: EVD – 21 Min; HIN – 20 Min.