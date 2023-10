Die FlÃ¶ÃŸer starten gegen Reichersbeuern in die Hauptrunde

Artikel anhören Lechbruck. (PM ERC) Die Vorbereitungsphase ist für den ERC Lechbruck nun beendet, ab jetzt zählen Punkte. Zum ersten Meisterschaftsspiel reisen die Flößer...

Artikel anhören Artikel anhören

Lechbruck. (PM ERC) Die Vorbereitungsphase ist für den ERC Lechbruck nun beendet, ab jetzt zählen Punkte.

Zum ersten Meisterschaftsspiel reisen die Flößer am Freitag nach Bad Tölz, wo der SC Reichersbeuern in der RSS Arena seine Heimspiele austrägt. Der Landesligameister der Saison 2021/22 ist gleich ein dicker Brocken für die Lecher, die auf einige gesperrte und verletzte Spieler verzichten müssen. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Der SCR konnte seinen eingespielten Kader durch vier Neuzugänge verstärken: Vom EC Bad Tölz wechselte die junge Torhüterin Sofie Disl nach Reichersbeuern. Die beiden Verteidiger Johann Gerg (ESC Geretsried) und Kilian Heiß (Bad Tölz U20), sowie der Stürmer Matthias Nachtmann (TEV Miesbach U20) sind die weiteren Verstärkungen. Abgänge sind keine bekannt. Trainer Thomas Gams kann damit auf einen gewachsenen Kader zurückgreifen, der sicher wieder die Teilnahme an der Aufstiegsrunde anpeilen wird. Die Topscorer im Team heißen Johannes Fischer und Peter Fischer.

Beim ERC werden in jedem Fall die beiden Stürmer Marius Hack und Philipp Birk fehlen. Beide müssen Spielsperren aus der Vorbereitung absitzen. Langzeitverletzt ist Marcus Köpf, er wird noch einige Wochen fehlen. Hinter dem ein oder anderen Spieler steht noch ein Fragezeichen, entweder verletzungs- oder berufsbedingt. Keine leichte Aufgabe zum Auftakt für die Mannschaft von Markus Fischer, wie Vorstand Manfred Sitter erklärt: „Es ist natürlich klar, dass Reichersbeuern im ersten Heimspiel alles aufbieten wird und ein Kandidat für die vordersten Plätze ist. Lässt man sie spielen, dann wird es schwierig. Wir haben aber auch in der Vorbereitung kein einziges Spiel komplett gespielt und werden ein Weg finden, wie wir gegen den SCR bestehen können. Markus Fischer wird die Mannschaft weiterhin alleinverantwortlich führen. Wir wollen uns in jedem Fall in Bad Tölz gut präsentieren.“

Der ERC bietet für Kurzentschlossene eine Mitfahrgelegenheit im Mannschaftsbus zum Unkostenpreis von 8,00 EUR pro Person an. Abfahrt ist am Freitag am Feuerwehrhaus / Schuhhaus Reichart um 16:10 Uhr. Es sind noch wenige Plätze frei. Anmeldung: bus@erclechbruck.de

Nächstes Spiel:

Fr., 20.10.2023, 19:30 Uhr: SC Reichersbeuern – ERC Lechbruck (in Bad Tölz)

5651 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten