Die Festung bleibt uneinnehmbar: Deggendorfer SC bezwingt auch den SC Riessersee

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC ist auf heimischem Eis einfach nicht zu schlagen.

Am Sonntagabend bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger vor 1540 Zuschauern in der Festung an der Trat den SC Riessersee mit 4:1.

Im Duell mit den Oberbayern konnte der Deggendorfer Cheftrainer auf den selben Kader wie Freitag in Höchstadt zurückgreifen. Somit fehlten dem DSC-Aufgebot nach wie vor Lukas Miculka, Petr Stloukal und Leon Zitzer. Die Youngster Kevin Lengle, Jonas Stern und Johannes Schmid waren am Nachmittag bereits für die U20 aktiv.

Die Hausherren erwischten einen optimalen Start in die Partie. In der dritten Minute war es Carter Popoff, der auf Zuspiel von Sascha Maul per Direktabnahme zum frühen 1:0 traf. Die Garmischer ließen sich davon allerdings nicht beeindrucken und es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der im ersten Abschnitt allerdings keine weiteren Treffer mehr fielen.

Auch im zweiten Drittel erwischten die Deggendorfer den besseren Start. In der 24. Minute, war es Marcel Pfänder, der nach Doppelpass mit Thomas Greilinger auf 2:0 stellte. Dennoch blieb es auch in den folgenden Minuten eine offene Partie, in der beide Seiten sich Möglichkeiten erspielten. Jedoch ließen sich weder Andreas Mechel im Tor der Garmischer,, noch Timo Pielmeier überwinden, sodass es mit der Zwei-Tore-Führung für den DSC in die zweite Pause ging.

Wie bereits in den ersten beiden Abschnitten erwischte der DSC einen optimalen Start. Dieses Mal war es Thomas Greilinger, der mit einem verdeckten Schuss Mechel zum 3:0 überwand. In den folgenden Minuten spielten nur die Deggendorfer, scheiterten ein ums andere Mal am hervorragend haltenden Andreas Mechel im Garmischer Tor. Doch der SCR gab sich nicht auf und kam in der 56. Minute zum Anschlusstreffer. Im Powerplay war es Lubor Dibelka, der freistehend den Puck zum 3:1 im langen Eck versenkte. Die Gäste setzen nun alles auf eine Karte und nahmen Mechel zu Gunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Diese Maßnahme brachte keinen Ertrag mehr, auf der Gegenseite stellte Thomas Greilinger mit einem Treffer ins verwaiste Garmischer Tor noch auf 4:1, was gleichermaßen auch den Endstand darstellte.

Für den Deggendorfer SC geht es am kommenden Freitag mit dem nächsten Heimspiel weiter. Zu Gast in der Festung an der Trat sind die Heilbronner Falken.

