Die faszinierende Welt der Wetten: Das muss der Anfänger wissen

Die Welt der Online-Wetten boomt und bietet Menschen zahlreiche Wettoptionen an. Kennen Sie sich mit Sport aus, können Sie Ihr Wissen zu Nutze machen und vielleicht auch Geld gewinnen. Allerdings sollte man als Anfänger einiges unbedingt beachten, damit das Wetterlebnis angehehm und sicher bleibt.

Fokussieren Sie sich nur auf eine Sportart

Selbst wenn der Markt für Sportwetten so attraktiv und riesengroß ist, sollten Sie nur eine Sportart wählen, von der Sie mehr als von den anderen Sportarten verstehen. Um auf Sport zu wetten, braucht man Expertise und Wissen rund um die bestimmte Sportart. Als erfahrener Wettende können Sie sich schon eine zweite Sportart auswählen, aber Sie möchten achten, dass es Ihrere Kompetenz nicht beeinträchtigt.

Man kann ja nicht gleichzeitig Experte im E-Sports, Fußball, Hockey und Tennis sein, es ist einfach nicht möglich. Sie können sich zwar für mehrere Sportarten interessieren, aber wetten Sie lieber begrenzt um eigene Gewinnchancen nicht zu ruinieren.

Wetten Sie bei mehreren Wettanbietern

Ganz anders als bei der Wahl der Sportart sollten Sie sich nicht auf einen Wettanbieter einschränken. Verschiedene Wettanbieter (zum Beispiel 20Bet sportwetten online) haben verschiedene Quoten für Spiele, und es wäre am besten, die beste Quote für das bestimmte Spiel zu wählen.

Registrieren Sie sich also am besten auf mehreren Seiten und wählen Sie je nach Spiel das beste Angebot aus. Selbst wenn die Unterschiede zwischen den Quoten auf den ersten Blick nicht so entscheidend aussehen, sind die eigentlich bedeutend, wenn man mehrere Wetten nacheinander abschließt. Eröffnen Sie Wettkontos auf mehreren Wettplattforment, können Sie sogar vom Willkommensbonus profiitieren und somit größeres Wettguthaben haben.

Und natürlich sollte man bei der Wahl der Wettanbieter auch aufmerksam sein. Wählen Sie nur seriöse und lizenzierte Wettanbieter aus, die legal handeln. Informieren Sie sich also immer, welche Lizenz der Wettanbieter verfügt und lesen Sie am besten auch Erfahrungsberichte zu den konkreten Wettanbietern im Internet. Erst wenn Sie 100% sicher sind, der Wettanbieter ist seriös und bietet zuverlässige Transaktionsmethoden an, können Sie sich für den entscheiden.

Vermeiden Sie emotionale Wetten

Geht man beim Wetten emotional vor, dann kann man leicht gute Chancen übersehen. Deswegen sollte man zum Beispiel lieber nicht auf eigenes Lieblingsteam setzen: dabei wird man höchstwahrscheinlich nicht mit dem kalten Kopf wetten können. Sie sollten sich also im Klaren sein, dass Fan einer Mannschaft zu sein und auf die zu wetten zwei verschiedene Sachen sind. Die erste Sache hat mit den Emotionen zu tun, und die andere mit Geld.

In erster Situationen können Sie mit Ihren Freunden ein Bierchen trinken, in der zweiten gehen Sie analytisch und strategisch vor. Bleiben Sie also rational und vermeiden Sie natürlich alles, was Ihr Urteilsvermögen stören könnte. So dürfen Sie zum Beispiel nie Alkohol trinken, wenn Sie wetten.

Kombinieren Sie nicht mehrere Matches miteinander

Als Anfänger sollte man am besten keine komplizierte Wettoptionen auswählen. Die einfachste Wettoption die man als Anfänger abschließen kann ist die Einzelwette, also Wette auf das bestimmte Ereignis. Kombiwetten sind auch nicht kompliziert – das sind Wetten auf zwei bestimmte Ereignisse im Match.

Diese Anregungen sind natürlich nur erste und einfache Tipps, die jeder Beginner wissen sollte, um eine Sportwette erfolgreich abzuschließen. Und was auch noch wichtig ist: man sollte beim Wetten immer Spaß haben!

