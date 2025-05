Die ersten drei Spieler beim ESC Kempten sind fix

Kempten. (PM ESC) Mit Filip Kokoska geht der wichtigste Vorbereiter und Spielmacher der Sharks in seine dritte Saison in Kempten.

In den letzten beiden Jahren mehrfach durch Verletzungen und Krankheiten zurückgeworfen kämpfte sich der 27 jährige Ausnahmestürmer immer wieder zurück und stellte sich auch angeschlagen in den Dienst der Mannschaft. Mit 45 Punkten aus 22 Spielen in der abgelaufenen Spielzeit kommt er auf einen überragenden Punkteschnitt von 2,05 pro Spiel. Er wird auch weiterhin das Herzstück der Kemptener Offensive bleiben.

Mit David Mische und dem erst während der Saison nachverpflichteten Johannes Oswald stehen ihm zwei junge, talentierte Stürmer zur Seite, die in der vergangenen Saison bereits gezeigt haben was in ihnen steckt. Den beiden gehört definitiv die Zukunft, und deshalb wurden sie vom ESC bei ihren Verpflichtungen bereits mit Verträgen für die Saison 25/26 ausgestattet. Sie werden mit Sicherheit einen weiteren Schritt vorwärts machen und sollen sich zu festen Leistungsträgern für die Zukunft entwickeln.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV