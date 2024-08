Die ersten beiden Termine fÃ¼r die deutsche Para Eishockey Nationalmannschaft stehen fest

Duisburg. (PM Para Eh.) Die Planungen für die neue Saison und die Vorbereitung auf die A-Pool Weltmeisterschaft 2025 laufen auf Hochtouren. Nun stehen die...

Duisburg. (PM Para Eh.) Die Planungen für die neue Saison und die Vorbereitung auf die A-Pool Weltmeisterschaft 2025 laufen auf Hochtouren.

Nun stehen die ersten beiden Termine für die deutsche Para Eishockey Nationalmannschaft fest. Auch für den Perspektivkader steht ein spannendes Wochenende bevor.

Los geht es mit einem Trainingslehrgang vom 26. bis 28. September in Düsseldorf. Dies ist das erste Wiedersehen unseres Teams seit der Weltmeisterschaft im April. An drei Tagen werden vier Trainingseinheiten stattfinden.

Der Perspektivkader der deutschen Para Eishockey Nationalmannschaft trifft sich vom 11. bis 13. Oktoberin Füssen. Dort wird die Auswahl dreimal auf Österreich treffen. Hierzu in Kürze mehr.

Erstmalig wird die die deutsche Para Eishockey Nationalmannschaft in Pfaffenhofen zu Gast sein. Vom 08. bis 10. November wird die Nationalmannschaft in Bayern sein. In der Stadtwerke Arena wird das Team um Bundestrainer Andreas Pokorny viermal gemeinsam trainieren.

Auch der A-Kader wird in diesem Jahr noch Länderspiele absolvieren. Allerdings fehlt hier noch die Zusage einer anderen Nation.

Der genaue Termin und der Ort, wo nächstes Jahr die A-Weltmeisterschaft stattfinden wird, ist noch unbekannt.

Bundestrainer Andreas Pokorny: „Wir wollen die Lehrgänge in diesem Jahr nutzen und uns noch den ein oder anderen Spieler anschauen. Der größte Teil der Mannschaft, wie zuletzt in Norwegen, bleibt bestehen. Das ist für uns sehr wichtig, um auf unseren letzten Erfolg aufzubauen. Das Ziel nächstes Jahr ist Platz 5 bei Weltmeisterschaft, um uns direkt für die paralympischen Spiele 2026 zu qualifizieren.“