Die ersten AbgÃ¤nge stehen bei den Blue Devils Weiden fest

Neben der Vertragsverlängerung von Kapitän Dennis Thielsch stehen nach den Abschlussgesprächen der sportlichen Leitung mit den Spielern auch die ersten Abgänge bei den Blue Devils Weiden fest.

Die Verteidiger Elia Ostwald und Moritz Schug sowie die Stürmer Chad Bassen und Lauris Bajaruns erhielten kein neues Vertragsangebot. Edgars Homjakovs hat bereits bei einem anderen Verein unterschrieben.

Lauris Bajaruns: Zum Ende der Transferperiode verpflichteten die Blue Devils den 29-fachen lettischen Nationalspieler, um in den Play-offs vor allem auf der Kontingentstelle gewappnet zu sein. In der verbliebenen Hauptrunde absolvierte der Stürmer zwei Spiele und verbuchte dabei ein Tor und eine Vorlage.

Elia Ostwald: Der zwei Meter große Abwehrhüne verlässt nach zwei Jahren und zwei Meistertiteln die Max-Reger-Stadt. Besonders in Erinnerung bleiben werden die beiden verwandelten Penaltys im letzten Hauptrundenspiel gegen die Starbulls Rosenheim in der Saison 2021/22, welche zum Gewinn der Oberliga-Süd-Meisterschaft führten.

Moritz Schug: Der 26-Jährige wechselte im vergangenen Sommer mit Kurt Davis von Bayreuth nach Weiden. In 53 Spielen verbuchte der rechtsschießende Verteidiger 24 Punkte. Edgars Homajakovs: In der vergangenen Saison bildete der Center ein torgefährliches Trio mit Neal Samanski und Dennis Thielsch. Mit 71 Punkten in 46 Hauptrundenspielen war er der Topscorer seines Teams. Nach drei Jahren sucht der sympathische Lette eine neue Herausforderung.

Chad Bassen: Der Deutsch-Kanadier kam zur Saison 2021/2022 mit 803 DEL- und 55 DEL2-Spielen im Gepäck in die Oberpfalz. Mit all seiner Erfahrung und seinen Fähigkeiten auf dem Eis bereicherte der 40-Jährige die Offensive der Blue Devils.

Außerdem kehren die Förderlizenzspieler Timon Bätge (ERSC Amberg), Roman Kechter und Lukas Ribarik (beide Nürnberg Ice Tigers) sowie Kai Zernikel (Schwenninger Wild Wings) zu ihren Vereinen zurück.

Die Blue Devils Weiden bedanken sich bei den genannten Spielern für ihren Einsatz und wünschen ihnen für die sportliche und private Zukunft alles Gute.

