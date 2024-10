Die erste Saisonniederlage ist ein Debakel im „Grande Classico“

Bozen. (PM HCB) Die Siegesserie des HCB Südtirol Alperia endet gegen Migross Supermercati Asiago, die in der Sparkasse Arena eine deutliche 2:8-Niederlage gegen die...

Bozen. (PM HCB) Die Siegesserie des HCB Südtirol Alperia endet gegen Migross Supermercati Asiago, die in der Sparkasse Arena eine deutliche 2:8-Niederlage gegen die Rivalen aus Venetien hinnehmen müssen.

Die Foxes waren nie wirklich im Spiel, wurden von den Kontern der Gelb-Roten getroffen und konnten nach einem völligen Blackout im zweiten Drittel nicht mehr reagieren. Frank und seine Mitspieler haben jedoch bereits am Sonntag die Chance zur Wiedergutmachung, wenn sie in Ungarn auf Fehervar treffen (16:00 Uhr).

Das Match: Trainer Glen Hanlon schickt dieselbe Aufstellung aufs Eis wie in den ersten vier Spielen. Die Verletzten Miglioranzi und Halmo fehlen, im Tor steht Harvey. Bozen startet gut, hat aber Pech: Zuerst trifft McClure, dann Frigo innerhalb einer Minute die Querlatte. Dies ist jedoch nur der Vorgeschmack auf das Tor, das nach 3:14 Minuten fällt: Salinitri spielt die Scheibe in die Mitte auf Finoro, der erfolgreich zum 1:0 für die Weiß-Roten abfälscht. Kurz darauf hat Asiago ein Powerplay und gleicht nach 5:01 durch Gazzola, der von Saracino assistiert wird, zum 1:1 aus. Das Spiel bleibt spannend, und in Minute 9:38 gehen die Foxes erneut in Führung: Hults findet hinter dem Tor Gazley, der den Puck auf die Rückhand zieht und trifft. Doch auch dieses Mal hält die Führung weniger als zwei Minuten: Nach einem Fehler beim Zonenwechsel von Bozen greift Gennaro das Tor an, Saracino folgt nach und erzielt das 2:2. Die Gastgeber werden erneut durch Bradley gefährlich, der vor Cowley auftaucht und die Latte trifft. Auf der anderen Seite sorgt Asiago mit einem Schuss von Moncada, der knapp vorbei geht, für Nervenkitzel in der Sparkasse Arena, doch das Powerplay der Weiß-Roten bleibt wirkungslos.

Das zweite Drittel ist für die Foxes zum Vergessen, denn sie kassieren vier Tore – so viele wie in den ersten vier Ligaspielen zusammen. In Minute 21:35 schießt Turnbull einen unhaltbaren Schuss ins Kreuzeck, der Harvey keine Chance lässt. Nur wenige Minuten später erhöht Gazzola nach einem Pass von Gennaro auf 4:2. Bozen tut sich schwer, eine Antwort zu finden, und versucht die „Stellati“ zu einem langen Wechsel zu zwingen, kann jedoch keine nennenswerten Chancen gegen Cowley kreieren. Asiago hingegen verwandelt jede sich bietende Gelegenheit in Gold: In Minute 31:55 trifft Ierullo nach einem gewonnenen Bully ins Kreuzeck. Während die Foxes eine weitere Chance liegen lassen, als Gazley im Eins-gegen-Eins von Cowley gestoppt wird, erzielen die Stellati sogar das sechste Tor: Porco überläuft Spornberger und trifft unter die Latte.

Bozen findet keinen Weg, um zu reagieren. Das Powerplay funktioniert nicht, während das der Venetier unfehlbar ist, und im dritten Drittel wird das Ergebnis noch deutlicher: Zuerst erzielt Turnbull das siebte Tor mit einem Schuss aus dem Slot, bei dem Vallini, der Harvey ersetzt hat, chancenlos ist, dann macht er mit einem abgelenkten Schuss von Gazzola, erneut in Überzahl, seinen Hattrick perfekt. Die Foxes versuchen, das Ergebnis etwas zu mildern, aber Cowley bleibt bis zum Schlusspfiff unüberwindbar.

HCB Südtirol Alperia – Migross Supermercati Asiago Hockey 2 – 8 [2-2; 0-4; 0-2]

Tore: 03:14 Giordano Finoro (1-0); 05:01 Randy Gazzola PP1 (1-1); 09:38 Dustin Gazley (2-1); 11:36 Nick Saracino (2-2); 21:35 Carter Turnbull (2-3); 25:45 Randy Gazzola (2-4); 31:55 Alex Ierullo (2-5); 37:38 Nick Porco (2-6); 46:07 Carter Turnbull PP1 (2-7); 48:24 Carter Turnbull PP1 (2-8)

Torschüsse: 35-29

Strafminuten: 8-10

Schiedsrichter: Schauer, Sternat / Pardatscher, Rigoni

Zuschauer: 2.720