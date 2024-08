„Die erste MÃ¶glichkeit, um zu sehen, wo wir stehen und wo es die nÃ¤chsten Schritte zu setzen gilt“ – Black Wings empfangen DEL2 Vizemeister Kassel

Linz. (PM Black Wings) Im ersten Match der Pre-Season heißen die Steinbach Black Wings morgen Abend den EC Kassel Huskies Willkommen. Mit dem Vizemeister...

Linz. (PM Black Wings) Im ersten Match der Pre-Season heißen die Steinbach Black Wings morgen Abend den EC Kassel Huskies Willkommen.

Mit dem Vizemeister der DEL 2 kommt ein starker Gegner an die Untere Donaulände, welcher letzte Woche bereits die Haie aus Innsbruck klar besiegen konnte.

Steinbach Black Wings Linz – EC Kassel Huskies

Pre-Season, Game 1: Freitag, 19:00, Linz AG Eisarena

Livestream: live.ice.hockey

Pause vorbei, endlich ist wieder Leben in der Linz AG Eisarena. Nach der Sommerpause ist die Mannschaft von Head Coach Philipp Lukas motiviert wie eh und je. Der Auftakt in den Marathon der Pre-Season steigt dabei gleich einen harten Kontrahenten, die Schlittenhunde aus Kassel. Nach ihrer erfolgreichen letzten Saison als Vizemeister der DEL2, gab es im Sommer einige Veränderungen bei den Nordhessen. Mit Todd Woodcroft übernahm ein erfahrener Trainer der einst den Stanley Cup nach oben stemmen durfte, das Ruder. Auch auf der Stürmerposition haben sich die Huskies mit Dominic Turgeon, der im NHL Draft 2014 von den Detroit Red Wings gepickt wurde und neun Spiele in der NHL absolvierte, verstärkt. Durch die Vertragsverlängerung von Ryan Olsen, blieb der Top-Scorer der vergangen Saison bei den Deutschen.

Locker Room Update

Aber nicht nur die morgigen Gäste haben die spielfreie Zeit und das damit verbundene Transferfenster genutzt. Auch die Steinbach Black Wings Linz konnten mit einigen Neuverpflichtungen und Vertragsverlängerungen ihren Kader weiter verstärken. Vor allem in der Verteidigung haben die Stahlstädter mit Greg Moro und Ian Scheid erfahrene Defender an die gefunden, die aus der eigenen Zone heraus für Stabilität und Spielwitz sorgen sollen. Im Sturm sollen Henrik Neubauer und Marcel Witting neues Feuer entfachen und gemeinsam mit Brian Lebler, Graham Knott und Co. die Ausbeute vor dem gegnerischen Gehäuse nach oben schrauben. Wie angekündigt müssen die Oberösterreicher auf Brodi Stuart vorerst verzichten, der nach einer Knie-Operation die nächsten Monate fehlen wird. Außerdem wird Christoph Tialler in den kommenden zwei Wochen nicht in der Stahlstadt weilen. Der Jung-Verteidiger wird für zwei Wochen an seinen Heimatverein, den KAC, ausgeliehen. Im Tor wird am Freitag Rasmus Tirronen beginnen und sich seine Einsatzzeit mit Thomas Höneckl teilen. Im Angriff plant Head Coach Philipp Lukas eine kleine Umstellung im Vergleich zum Trainingsmatch beim Season Opening.

Für Dauerkartenbesitzer ist der Eintritt in der gesamten Vorbereitung kostenlos. Tagestickets sind online und an der Abendkassa erhältlich. Außerdem werden die Heimspiele der Linzer in der Pre-Season im kommentierten Livestream um 4,90 Euro auf live.ice.hockey übertragen.

Head Coach Philipp Lukas: Das Ziel in den ersten zwei Wochen ist, die Mannschaft körperlich wieder heranzuführen und langsam unsere Spielweise zu entwickeln. Ich bin sehr zufrieden mit der Bereitschaft der Mannschaft, wie schnell sie die Dinge umsetzen wollen. Wir haben uns damit beschäftigt, wie wir unser Spiel verändern können. Morgen haben wir die erste Möglichkeit, um zu sehen, wo wir stehen und wo es die nächsten Schritte zu setzen gilt. Der Fokus liegt ganz auf uns und darauf, was wir umsetzen wollen.

Nico Feldner: Wir haben ein paar Verbesserungsvorschläge im Vergleich zum Vorjahr angenommen und wollen diese gleich von Beginn an umsetzen. Der Fokus zum Tor gehört nach oben geschraubt. Wir brauchen mehr Tore und wir brauchen mehr Tore von verschiedenen Linien. Der erste Test dient dazu, dass wir unsere Abstimmung auf dem Eis finden. Wir sind eine sehr enge Gruppe & daher gilt es die wenigen Neuen schnell einzubauen.