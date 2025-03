Die erfolgreiche Reise der Ice Tigers endet im Viertelfinale

Nürnberg. (STM) Es hat nicht sollen sein für die Nürnberg Ice Tigers.

Mit der 0-6 Heimniederlage gegen den ERC Ingolstadt endete die tolle Saison für die Nürnberger mit Spiel sechs im Viertelfinale. Zehn starke Minuten im ersten Drittel genügten den Gästen, um das Spiel früh zu ihren Gunsten zu entscheiden. Am Ende feierten 7672 Zuschauer begeistert Nürnbergs beste Eishockeyspieler und sorgten so für einen würdigen Rahmen am Ende einer sportlich und wirtschaftlich überaus erfolgreichen Saison.

Zum ersten Mal in der Viertelfinal-Serie gegen den ERC Ingolstadt verspürten die Ice Tigers Druck. Der Druck lag die ganze Serie hinweg bei den Panthern, die eine der besten Hauptrunden der DEL-Historie spielten und stolze vierzig Punkte mehr auf der Habenseite verbuchten. Den Ice Tigers gefiel die Rolle des Underdogs von Spiel zu Spiel besser, auch die beiden ersten verlorenen Spiele brachten das Team von Mitch O´Keefe nicht aus der Ruhe. Nach der 3-5 Niederlage am Mittwoch in Ingolstadt hatten die Ice Tigers heute das erste Mal etwas zu verlieren.

Eine weitere Niederlage würde das Ende einer denkwürdigen Saison bedeuten, die eine immer besser werdenden Mannschaft der Ice Tigers bis in das Viertelfinale geführt hatte, nachdem viele Experten den Nürnbergern einen langen Kampf gegen den Abstieg vorausgesagt hatten. Acht Monate später spielen die Ice Tigers um den Einzug in das DEL-Halbfinale, den Kampf um den Abstieg überlies man anderen Mannschaften.

Heute galt es, die so erfreuliche Saison noch um mindestens ein Spiel verlängern zu verlängern und die Panther in ein Spiel sieben zu zwingen. Dabei konnten die Ice Tigers wieder auf ihren Kapitän Marcus Weber setzen, der in der Nacht von Spiel fünf Vater eines gesunden Jungen geworden ist. Passen musste hingegen erneut Evan Barratt, der weiter an den Folgen einen hässlichen Checks von Morgan Ellis laboriert. Vor erneut ausverkauftem Eis wollten die Ice Tigers ihre Saison verlängern.

Die schlimmsten elf Minuten für Nürnberg in der Serie

Bis zur Mitte des ersten Drittels waren die Ice Tigers auch gut im Spiel, ehe die schlimmsten elf Minuten in dieser Serie für Ernüchterung auf dem Eis und auf dem Rängen sorgten. 0-4 stand es nach dem ersten Drittel und die Chancen auf ein siebtes Spiel waren schon auf ein Minimum gesunken. Wie schon am Mittwoch war es eine Strafzeit gegen Ryan Stoa, die die Ice Tigers auf die Verliererstraße bringen sollte.

Tief im Drittel der Panther leistete sich der Routinier eine völlig überflüssige Strafzeit, die die Schanzer zum 0-1 durch Myles Powell nutzten (9.). Wenig später mussten die Nürnberger den zweiten Gegentreffer durch Henriquez hinnehmen, den die Nürnberger Verteidiger alleine vor dem Tor übersahen (11.). Und es kam noch schlimmer aus Sicht der Gastgeber. Owen Headrick spielte einen fatalen Querpass an der gegnerischen blauen Linie, Stachowiak vollendete allein vor Hungerecker zum 0-3 (17.). Einen hatten die Panther noch, kurz vor Drittelende stellte Girduckis auf 0-4 (20.).

Torwartwechsel zum zweiten Drittel

Die Frage, wer ins Halbfinale einzieht war schneller beantwortet, als es den Ice Tigers lieb war. Mitch O´Keefe wechselte zu Beginn des zweiten Drittels seinen Torhüter, Niklas Treutle kam zu seinem ersten Einsatz in den Play-offs. Die Ice Tigers wollten körperlich ein Zeichen setzten und nahmen eine Reihe von Strafzeiten im zweiten Drittel, über mangelnde Arbeit konnte sich Treutle nicht beschweren. Josef Eham gewann einen Faustkampf gegen Stachowiak deutlich, am Ausgang des Spiels sollte das alles nichts mehr ändern. Zu überlegen war der ERC Ingolstadt auch im Mitteldrittel, zudem schwanden bei den Ice Tigers zusehends die Kräfte.

Stachowiak erhöhte aus kurzer Distanz mühelos zum 0-5 (37.), Kenny Agostino erzielte wenig später den sechsten Ingolstädter Treffer an diesem Abend (38.). An der Stimmung auf den Rängen änderte das zunächst wenig. Die Fans der Ice Tigers standen weiter hinter ihrem Team, wollwissend, dass es für lange Zeit die letzten zwanzig Minuten Eishockey in der heimischen Arena werden sollten, während für den ERC Ingolstadt die Saison am kommenden Dienstag im Halbfinale weitergeht.

Ehrentreffer bleibt verwehrt

Auch im Schlussabschnitt versuchten die Ice Tigers wenigsten zum Ehrentreffer zu kommen, aber auch offensiv war es nicht der Abend der Ice Tigers. Immer wieder blockten die Verteidiger der Panther aufopferungsvoll die Schüsse, oder der gute Torhüter Christian Heljanko hatte etwas dagegen. Sam Dove McFalls hatte noch die beste Möglichkeit, aber auch hier war Heljanko zur Stelle (47.). Der Stimmung der 7672 Zuschauer in der Arena tat das keinen Abbruch, bereits zehn Minuten vor dem Ende erhoben sich die Zuschauer von ihren Sitzen und bedankten sich so auf ihre Weise für eine tolle Saison ihrer Mannschaft.

Mit fünf Heimspielen in den Play-offs, vier davon ausverkauft, war die Saison für die Ice Tigers auch wirtschaftlich ein großer Erfolg und wird die Arbeit von Stefan Ustorf erleichtern. Überhaupt gehört auch der Sportdirektor zu den großen Gewinnern dieser Saison. Wiederholt hat Ustorf unter Beweis gestellt, dass er auch mit einem kleinem Budget ein konkurrenzfähiges Team formen kann, überwiegend mit Spielern, die bei der zahlungskräftigen Konkurrenz nicht auf dem Zettel standen.

Und auch Mitch O´Keefe hatte in seiner ersten Saison als Trainer in DEL einen erheblichen Anteil an der Erfolgsgeschichte der Ice Tigers. O`Keefe gelang es ein echtes Team zu formen, das in keiner Phase der Saison aufsteckte und das ein oder andere späte Comeback feierte. Auch wenn es am Ende für den Sprung ins Halbfinale nicht gereicht hat, spätestens morgen wird bei den Ice Tigers und ihren Fans der Stolz über eine bemerkenswerte Saison überwiegen. „Ich könnte nicht stolzer auf mein Team sein“, fasste Mitch O´Keefe die Spielzeit der Nürnberger perfekt zusammen.

