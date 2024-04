„Die EnttÃ¤uschung Ã¼berwiegt immer noch“ – Krefeld Pinguine gehen aus einer sportlich mageren Saison mit einem dicken Minus

Krefeld. (MK) Gut eine Woche nach dem Ausscheiden im DEL2 Playoff-Viertelfinale gegen Crimmitschau haben die Krefeld Pinguine eine erste Saisonbilanz präsentiert. Hauptgesellschafter Peer Schopp,...

Krefeld. (MK) Gut eine Woche nach dem Ausscheiden im DEL2 Playoff-Viertelfinale gegen Crimmitschau haben die Krefeld Pinguine eine erste Saisonbilanz präsentiert.

Hauptgesellschafter Peer Schopp, Sportchef Peter Draisaitl und der scheidende Headcoach zogen im Rahmen einer Pressekonferenz ein erstes Fazit.

Schopp sportlich enttäuscht, Draisaitl erlebte eine lehrreiche Saison, Poss will im November /Dezember wieder als „Feuerwehrmann“ einer Mannschaft helfen

Peer Schopp erklärte zum sportlichen Abschneiden: „Die Enttäuschung überwiegt immer noch. Dennoch möchte ich mich bei den Fans für die fantastische Unterstützung bedanken, die wir in diesem Jahr erfahren haben. Ich würde mich freuen, wenn die Fans uns auch in Zukunft so unterstützen würden und wir unseren Weg weitergehen können.“

Peter Draisaitl merkte selbstkritisch an: „Es war eine schwierige Saison, teilweise frustrierend und am Ende des Tages auch sehr lehrreich. Für mich persönlich war es das härteste Aus, was ich bsiher erlebt habe. Ich komme immer noch nicht über die Art und Weise des Ausscheidens gegen Crimmitschau hinweg. Lehrreich, wenn man sieht, wie elementar wichtig dieses Teambuilding ist und wie wichtig es ist diese Gruppe von 20 – 25 Spielern zusammen zu bekommen und sie zu entwickeln. Wir können es alles aus allen Richtungen analysieren, aber für mich war es in erster Linie eine Frage der Mentalität. Vor allem die Mentalität der Mannschaft als Ganzes hat uns eine bessere Saison verwehrt.“

Greg Poss, der Anfang Dezember das Traineramt übernahm, analysierte: „Natürlich ist es immer hart im siebten Spiel zu verlieren. Fakt ist, dass wir von einem 0:3 zurückgekommen sind, uns in eine gute Position zurückgebracht haben und das spricht für die Moral der Truppe. Man kann nur in eine gewisse Position kommen, wenn man auch ein bisschen Glück hat. Das hat uns am Ende ein bisschen gefehlt. Es war eine tolle Erfahrung und die Zusammenarbeit hat riesig Spaß gemacht,. Die Stimmung bei den Heimspielen war unglaublich., Ich bin sehr froh die Entscheidung getroffen zu habe nach Krefeld zu kommen,. Im Großen und Ganzen war es eine sehr gute Zeit. Den sechsten Platz noch zu erreichen war schon sehr gut, aber natürlich wollten wir in den Playoffs weiter kommen. Ich werde jetzt zurück nach Hause gehen und dann vielleicht im November / Dezember wieder einsteigen, wenn eine Mannschaft meine Hilfe braucht.“

Zwei neue Spieler fix, Ehrhoff braucht Bedenkzeit / Der neue Headcoach „arbeitet“ noch

Die Exit-Gespräche mit den Spielern sollen laut Peter Draisaitl bis Freitag abgeschlossen werden. Der Fokus der Kaderplanung liegt aktuell noch darauf den aktuellen Kader über eine weitere Zusammenarbeit auszuloten.

Einige wenige Einblicke in Punkto Personal gab Peter Draisaitl aber dann doch noch preis:

U24: Maximilian Söll, ein noch nicht veröffentlichter Neuzugang

U-Spieler: Carl Konze, Niclas Focks, Clemens Seeger

Ein weiterer, ebenfalls noch nicht namentlich genannter Neuzugang, soll laut Draisaitl bereits fix sein. Bei Stürmer Kevin Niedenz geht die Tendenz nach der Ausleiche zu einer Rückkehr nach Köln. „Oldie but Goldie“ Christian Ehrhoff (41) hat sich noch Bedenkzeit erbeten, ob er noch ein weiteres Jahr dranhängt.

Der zukünftige Headcoach hat laut Peter Draisaitl, soweit es möglich ist, auch schon Kontakt zur Mannschaft gehabt und ist in die Planungen eingebunden. „Er arbeitet noch“, so Peter Draisaitl, der damit, ohne den Namen des zukünftigen Cheftrainers zu nennen, den Kreis klar eingeschränkt hat. Seit Monaten gilt es als sicher, dass Thomas Popiesch von den Fischtown Pinguins in Krefeld angheuert hat, um wieder näher an seinem Wohnort arbeiten zu können. Aktuell steht Popiesch mit Bremerhaven im DEL Playoff Halbfinale.

Fortsetzung der Kooperation mit der DEG ist erwünscht, Pinguine gehen mit einem dicken Minus aus der Saison

Die Kooperation mit der Düsseldorfer EG würde man an der Westparkstraße gerne fortsetzen. Alles dazu kann man aber erst offiziell verkünden, wenn es wirklich von beiden Seiten spruchreif ist.

Peer Schopp bezeichnete das Ausscheiden im Viertelfinale als wirtschaftlich unerfreulich. Man habe aus der Saveljev-Zeit viele Altlasten übernommen, die den Klub bis in diese Saison begleitet haben. So habe man Nachzahlungen an die Berufsgenossenschaft leisten müssen und sich aus einem Vertrag von zwei Ticketing-Partnern rauskaufen müssen. In die Saison sei man mit einem Minus von rund 600.00 Euro gegangen, die von den Hauptgesellschaftern in die GmbH geflossen seien. Die im Laufe der Saison getätigten Nachverpflichtungen seien von den Einnahmen im Viertelfinale aufgefressen worden. Aus der Saison werde man mit einem Minus von rund 900.000 Euro gehen. Bei den Zuschauerzahlen und im Businessbereich habe man insgesamt eine gute Entwicklung genommen. Allerdings fehle es nach dem Abstieg aus der DEL an Unterstützern auf der Ebene der Groß- und Hauptsponsoren. Kostensteigerungen rund um die Spieltage hätten zudem das Minus anwachsen lassen.

Schopp hofft auf mehr Unterstützung. Die Pinguine seien dringend darauf angewiesen, dass Sponsoren ihren Etat aufstocken würden. Ohne dem müsse man sich auch als Gesellschafter (Kine Con) Gedanken machen, wie man zukünftig mit der Situation umgehen wird. Gespräche mit dem bestehenden Sponsorenpool laufen aktuell mit Blick auf die neue Saison. Den Zuspruch bei den mittleren- und kleineren Sponsoren bezeichnete Schopp als gut und freute sich über das erreichte Wachstum. „Wir brauche mehr Zeit. Es ist unrealistisch von Saison zu Saison ein Wachstum von 500.000 Euro aufzubauen. Wir sind deutlich besser geworden und wollen dahin kommen, dass unser Businessbereich immer ausverkauft ist, aber das ist noch ein Weg, der zu gehen ist. Auf diesem Weg brauchen wir Unterstützung“, so Schopp.

Die kommenden Monate werden sicherlich aufzeigen, wie die weitere Entwicklung im Sponsorenkreis verläuft und wie sich das neue Team zusammensetzen wird. Eine größere Unterstützung und viel Kreativität bei der Kaderplanung dürfte in Krefeld nach dem heutigen Tag mehr denn je gefragt sein.

Krefeld Pinguine feiern Saisonabschluss im Restaurant Nordbahnhof

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine verabschieden sich am kommenden Freitag, 05. April ab 17:00 Uhr von ihren Fans und Unterstützern in die Sommerpause.

Nach einem Get-Together mit der Mannschaft wird es ab 18:00 Uhr auf dem Bahnsteig hinter dem Restaurant Nordbahnhof ein kleines Bühnenprogramm mit Danksagungen und der Verabschiedung der Mannschaft geben. Außerdem werden zu Gunsten des Krefelder Eislauf-Vereins 1981 zwei signierte Schläger Christian Ehrhoffs vor Ort versteigert.

Nach dem offiziellen Programm kann bei Musik und Tanz bis ca. 21:15 Uhr gefeiert werden. Der Eintritt ist frei.

Krefeld Pinguine Saisonabschluss-Party

Einlass mit Get-Together: Freitag, 05. April ab 17:00 Uhr

Bühnenprogram: ab 18:00 Uhr

Party: ca. 19:20 Uhr bis 21:15 Uhr

Wo: Restaurant Nordbahnhof, Oranierring 91, 47798 Krefeld