„Die Entscheidung ist uns nicht einfach gefallen“ – Trainerwechsel bei den Krefeld Pinguinen

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben Cheftrainer Boris Blank mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Sein bisheriger Assistent Herbert Hohenberger wird das Team interimsweise als Cheftrainer leiten. Mit der Entscheidung reagiert die sportliche Leitung auf die zuletzt enttäuschenden Ergebnisse und Leistungen der Mannschaft in der laufenden Saison.

Peter Draisaitl, sportlicher Leiter der Krefeld Pinguine: „Die Entscheidung ist uns nicht einfach gefallen, da wir Boris Blank als Menschen und Trainer sehr schätzen. Wir danken ihm für seinen Einsatz und seine harte Arbeit. Die schwachen Ergebnisse und der fehlende Fortschritt in der Gesamtleistung der Mannschaft in den letzten Wochen haben uns jedoch gezeigt, dass eine Veränderung notwendig ist, um die Mannschaft in die richtige Richtung zu lenken. Herbert Hohenberger ist ein erfahrener Trainer und wird das Team kompetent leiten, während wir nach einer langfristigen Lösung suchen.“

Peer Schopp, Geschäftsführer der Krefeld Pinguine: „Die Krefeld Pinguine bedanken sich bei Boris Blank für seinen Einsatz und seine große Verbundenheit mit dem KEV über viele Jahre als Spieler und als Trainer. Wir wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute!“

Boris Blank hat das Amt des Cheftrainers bei den Krefeld Pinguinen im Dezember 2022 übernommen. Zuvor war Blank seit der Saison 2020/21 und in Teilen 2021/22 bereits als Assistenz-Trainer der Pinguine tätig.

