Die Eishockey WM 2025: Die Euphorie steigt

Auch wenn die Landesliga spannungsreiche Spiele bringen und Fans eifrig ihre Teams anfeuern, gibt es kaum ein so bedeutendes Sporterlebnis wie die WM. Das stimmt in vielen Sportarten, aber auch und vielleicht gerade ganz besonders im Eishockey.

Aktuell nimmt die WM Fahrt auf, denn das deutsche Team steckt mitten in der ersten Phase. Das IIHF Ice Hockey World Championship findet dieses Jahr in zwei Städten gleichzeitig statt. So sind Stockholm in Schweden und Herning in Dänemark an der Veranstaltung beteiligt. Neben dem deutschen Team treten auch ein paar europäische Nachbarn wie Dänemark und Frankreich an, doch auch Teams aus den USA, Kanada und Kasachstan sind vertreten. Insgesamt nehmen 16 Mannschaften und Länder an dem Wettkampf teil.

Konkrete Eckdaten für Zuschauer und Fans

Die WM des beliebten Sports hat am 9. Mai begonnen und befindet sich deshalb noch in der Anfangsphase. Wer in die Viertel- und Halbfinale einziehen wird, steht also noch nicht fest. Der Spielort für das Finale allerdings schon. Am 25. Mai wird es in der schwedischen Hauptstadt Stockholm stattfinden und Eishockey Fans auf der ganzen Welt in den Bann ziehen.

Zuschauen kann man in Deutschland auf verschiedenen Wegen. ProSieben zeigt die Spiele live, doch auch ran.de bietet einen Stream. Die Spiele der anderen Teams findet man mit einem Turnierpass bei sportdeutschland.tv. Wer noch tiefer eintauchen möchte, kann sogar auf die Spiele wetten. Einen Überblick über gute Anbieter findet man auf der Seite Sportwetten Buchmacher mit Paypal, die nicht nur die verschiedenen Plattformen vergleicht, sondern auch kluge Tipps dazu liefert, warum PayPal beim Wetten eine gute Idee ist. Sich dort umzuschauen, lohnt sich also.

Das Format des Turniers

Aktuell befinden sich die 16 Eishockey-Teams also noch in der Vorrunde. Hier soll entschieden werden, wer ins Viertelfinale einzieht, wenn es so richtig spannend wird. Aufgeteilt sind die Mannschaften dabei in zwei Gruppen mit jeweils acht Teams.

Gruppe A besteht aus Schweden, Österreich, Kanada, Finnland, Slowakei, Lettland, Slowenien und Frankreich. Alle Spiele dieser Mannschaften finden in Stockholm statt.

Gruppe B besteht aus Deutschland, Tschechien, Schweiz, USA, Norwegen, Ungarn, Kasachstan und Dänemark. Diese Teams spielen in Herning.

Die deutsche Nationalmannschaft

Bisher lief es bei den Deutschen sehr gut. Sie haben bereits drei Siege für sich erspielt, und zwar gegen Ungarn, Kasachstan und Norwegen. Gegen Ungarn gewannen sie 6:1, gegen Kasachstan 4:1. Auch Norwegen konnte eigene Tore kassieren und das Spiel mit dem skadinavischen Team ging 5:2 aus.

Das bedeutet aber nicht, dass der Nationalmannschaft der Platz im Viertelfinale bereits sicher ist. Tatsächlich sind nämlich noch drei weitere Gegner auf die Mannschaft: Schweiz, USA und der ehemalige Weltmeister Tschechien.

Das Team im Überblick

Der Bundestrainer Harold Kreis leitet in seiner Mannschaft 25 Spieler an. Zu ihnen gehören aber nicht nur Spieler, die aktuell in Deutschland spielen. So spielen im Tor nicht nur Mathias Niederberger von Red Bull München und Arno Tiefensee von Adler Mannheim, sondern auch Philipp Grubauer, der aktuell bei den Seattle Kraken in den USA spielt. Insgesamt sind es fünf Spieler, die statt in Deutschland in Nordamerika, also in den USA und Kanada spielen. Dafür befinden sich im Kader auch sechs Spieler, die bei den Eisbären Berlin beheimatet sind und dementsprechend aktuelle Deutsche Meister sind.

Der Kapitän der Deutschen ist Moritz Seider, und zwar zum ersten Mal. Er gelang in diese neue Rolle, nachdem sich der ursprüngliche Kapitän Moritz Müller verletzt hat. Er galt auch als bester Verteidiger des Teams. Die deutsche Nationalmannschaft muss nun ohne ihn auskommen.

Die Austragungsorte der WM

Während die Dänen in ihrer Karriere als Austragungsland der Eishockey-WM noch relativ jung sind, hat Schweden bereits jahrelange Erfahrung sammeln dürfen. Hier findet nämlich schon zum zwölften Mal eine Eishockey-WM statt. Das letzte Mal ist knapp über zehn Jahre her und wurde zusammen mit dem Nachbarn Finnland veranstaltet.

Die Gruppe A, die dieses Jahr in Stockholm spielt, kommt in der Avicii Arena unter. Besser als Stockholm Globe Arena bekannt, wurde sie bereits im Jahr 1989 eröffnet, allerdings für die aktuelle Weltmeisterschaft neu aufgestellt. Hier können etwa 14 000 Fans unterkommen. Nach der Gruppe A finden dort auch zwei der vier Viertelfinale, aber beide Halbfinale und das Finale der Weltmeisterschaft statt.

Die Gruppe B spielt stattdessen in Dänemark. Dieses Land trägt zum zweiten Mal eine Eishockey-WM aus und stellt dafür die Jyske Bank Boxen zur Verfügung. Hier kommen etwa 12 000 Fans unter, und zwar bei den Vorrundenspielen der Gruppe B und danach zwei der vier Viertelfinalspielen.

Spannung, Teamgeist und ein Hauch von Geschichte

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2025 hat schon jetzt das Potenzial, als eines der atmosphärisch dichtesten Sportereignisse des Jahres in Erinnerung zu bleiben. Die Kombination aus einem spannenden internationalen Teilnehmerfeld, traditionsreichen und zugleich modernen Spielorten sowie der wachsenden Euphorie der Fans macht das Turnier zu einem echten Highlight für Eishockey-Liebhaber – in Deutschland und darüber hinaus.

Besonders erfreulich ist der starke Auftakt der deutschen Nationalmannschaft. Drei Siege in der Vorrunde lassen hoffen, auch wenn die größten Herausforderungen noch bevorstehen. Spiele gegen die Schweiz, die USA und Tschechien werden nicht nur sportlich anspruchsvoll, sondern werden entscheidend sein für den Einzug ins Viertelfinale. Dass der Kader dabei sowohl erfahrene Spieler aus der nordamerikanischen Liga als auch junge Talente aus der heimischen Bundesliga vereint, gibt der Mannschaft Tiefe und Charakter.

Mit Stockholm und Herning stehen zudem zwei Austragungsorte bereit, die dem Turnier sowohl sportlich als auch stimmungsvoll einen würdigen Rahmen geben. Die Nähe zu den Fans – sei es im Stadion oder per Stream – lässt das Event nahbar und erlebbar wirken. Bleibt zu hoffen, dass der deutsche Erfolg anhält – vielleicht sogar bis ins Finale.