Die Eishockey Weltmeisterschaft wirft ihre Schatten voraus

Düsseldorf. (MR) Während in der den Europäischen Top-Ligen der Männer teilweise noch um den Meistertitel gekämpft wird oder sich mit ihren Nationalteams auf die WM vorbereiten, sind die kleineren Eishockey-Nationen schon weiter. Diese Teams stehen bereits in ihren jeweiligen Eishockey-Weltmeisterschaften. Von den 84 Mitgliedern im Eishockey-Weltverband IIHF nehmen in diesem Jahr 58 an Weltmeisterschafts-Turnieren der Männer teil.

Wie sicherlich bekannt ist, spielen die Top 16 Nationen ab 9. Mai in Herning / Dänemark und Stockholm / Schweden: Es sind die Teams aus, Kanada, Finnland, Schweden, Slowakei, Lettland, Österreich, Frankreich und Slowenien, die in Stockholm an den Start gehen, sowie im Dänischen Spielort Tschechien, Schweiz, USA, Deutschland, Dänemark, Norwegen, Kasachstan und Ungarn. Die Gruppen unterhalb der Top-Division spielen jeweils in Gruppen zu 6 Mannschaften. Hier spielt jeder gegen jeden, am Ende entscheidet die Tabelle über Auf- und Abstieg sowie die Weltranglistenpunkte.

Als erstes kommt die Division I Gruppe A mit den beiden Absteigern des Vorjahres aus der Top-Division, Großbritannien und Polen sowie Italien, Japan, Rumänien und Vorjahres-Aufsteiger Ukraine. Dieses Turnier findet ab 27.4. in Sfantu Gheorghe / Rumänien statt. Rangmäßig darunter folgt die Div. I Gruppe B mit dem Absteiger Südkorea, den Mannschaften aus China, Estland, Litauen, Spanien und Aufsteiger Kroatien. Dieses Turnier startet am 26.4. in Tallinn / Estland.

Irgendwann hört es sich schon recht exotisch an

Darunter die Division II Gruppe A mit Absteiger Niederlande, den Mannschaften aus Australien, Israel, Serbien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie Aufsteiger Belgien spielt ihr Turnier ab 29.4. in Belgrad / Serbien. In der Div. II / B kämpfen Absteiger Island, die Mannschaften aus Bulgarien, Taiwan, Georgien und Neuseeland sowie Aufsteiger Thailand ab 27.4. in Dunedin / Neuseeland um die Punkte.

Die Gruppen III / A, III / B und IV bieten einige „Exoten“ auf, wo man Eishockey sicher nicht verortet hätte: Absteiger Türkei, Kirgisien, Luxemburg, Südafrika, Turkmenistan und Aufsteiger Bosnien Herzegowina haben ihr Turnier in Istanbul / Türkei am 21.4. gestartet. Absteiger Mexiko, Nord-Korea, Hongkong, Philippinen, Singapur sowie Aufsteiger Mongolei starten am 27.4. in Queretaro / Mexiko. Und in Erewan / Armenien ist das Turnier der Gruppe IV bereits beendet. Hier duellierten sich Armenien, Indonesien, Iran, Kuweit, Malaysia und Usbekistan mit Puck und Stock.