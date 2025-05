DIe Eishockey Weltmeisterschaft 2026 rÃ¼ckt nÃ¤her

Zürich/Fribourg. (PM IIHF/SIHF) Der Countdown läuft: In einem Jahr, am 15. Mai 2026, werden die beiden Startspiele in Zürich und Fribourg die 2026 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz lancieren.

Während in Stockholm und Herning aktuell die 2025 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in vollem Gange ist, laufen die Vorbereitungen für das kommende Turnier auf Hochtouren. Mit Cooly kehrt das allseits beliebte Maskottchen aufs Eis zurück und wird die Fans begeistern.

Die 2026 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft kehrt nach 17 Jahren wieder in die Schweiz zurück. Vom 15. bis 31. Mai 2026 kämpfen die besten Nationalteams der Welt in 64 Spielen um den begehrten Weltmeistertitel. Austragungsorte sind die modernen Arenen in Zürich und Fribourg, die perfekte Bedingungen für packende Duelle auf dem Eis und eine begeisternde Atmosphäre auf den Rängen und in den Offiziellen Fanzonen bieten.

Ein Jahr vor dem grossen Event: Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Christian Hofstetter, Generalsekretär der 2026 IIHF-Eishockey-Weltmeisterschaft, zeigt sich optimistisch: «Die Vorfreude ist riesig! Unser Team arbeitet mit vollem Einsatz daran, ein erstklassiges Turnier und Eishockeyfest zu organisieren. Wir freuen uns darauf, Zuschauerinnen und Zuschauern aus aller Welt ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.»

Die Zusammenarbeit mit den Austragungsorten, Behörden und Partnern verläuft planmässig. Der Fokus liegt derzeit auf der finalen Ausgestaltung der Infrastruktur, der Offiziellen Fanzonen und den TV- und Medienanforderungen sowie der Umsetzung der Ticketing- und Hospitality-Strategie. Eishockey-Fans können sich bereits jetzt auf der offiziellen Website registrieren, um aus erster Hand Informationen zu den Ticketangeboten und weiteren Eckdaten zu erhalten.

Ticketverkauf startet in mehreren Phasen

Der Ticketverkauf für die 2026 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft erfolgt gestaffelt: Der offizielle Vorverkaufsstart mit den Tagespaketen beginnt im September 2025 – wenn der Spielplan bekannt ist – bevor schliesslich ab Februar 2026 auch Einzeltickets erhältlich sind. Doch bereits einen Tag nach dem Finale der 2025 IIHF WM, am 26. Mai 2025, werden erste Angebote verfügbar sein: Paket Spielort Zürich und Fribourg, Paket Vorrunde Zürich und Fribourg sowie Paket Finalrunde Zürich.

Cooly ist zurück

Das allseits beliebte und bekannte Maskottchen Cooly ist zurück! Geboren, um die Fans bei der 2009 IIHF WM in der Schweiz zu unterhalten, wurde Cooly schnell zum Publikumsliebling. In den letzten zehn Jahren war Cooly ein Highlight bei verschiedenen Sportveranstaltungen in der Schweiz. Nun kehrt Cooly als offizielles Maskottchen der 2026 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft zurück und sorgt für Unterhaltung in den Stadien und in den Offiziellen Fanzonen.

Mitmachen und dabei sein: Volunteers gesucht

Mehr als 1’300 Volunteers werden die Eishockey-Weltmeisterschaft tatkräftig unterstützen. Ihr Engagement ist entscheidend für das Gelingen des Events. Wer Teil dieses einzigartigen Sporterlebnisses sein möchte, kann sich bereits jetzt online registrieren unter 2026.iihfworlds.com und wird informiert, sobald die offizielle Anmeldung im Herbst 2025 startet.

Über die 2026 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft, Schweiz

Nach 17 Jahren kehrt die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in die Schweiz zurück: Vom 15. bis 31. Mai 2026 trifft sich die Eishockey-Weltelite in Zürich und Fribourg zum grössten jährlich stattfindenden Wintersportevent. Die 2026 IIHF WM wird in den topmodernen Eishockey-Arenen von Zürich und Fribourg ausgetragen. In insgesamt 64 Spielen messen sich die 16 besten Nationalmannschaften der Welt um den begehrten Eishockey-Weltmeistertitel. Während den 17 Eventtagen sind rund 1’300 Volunteers im Einsatz, um Fans und Teams ein unvergessliches Eishockey Erlebnis zu schaffen.

Das Organisationskomitee der 2026 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft ist ein Joint Venture zwischen dem Swiss Ice Hockey Federation (SIHF) und dem Sportvermarkter Infront Sports & Media AG. Alle Eishockey-Weltmeisterschaften finden unter der Führung der International Ice Hockey Federation (IIHF) statt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Registrierung für Tickets und Volunteer-Programme finden Sie unter:

