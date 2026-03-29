â€žDie EisbÃ¤ren haben nicht grundlos in den letzten beiden Jahren Titel gewonnenâ€œ â€“ Tor-DebÃ¼tant Lancaster spÃ¼rt die MeistermentalitÃ¤t der EisbÃ¤ren â€“ Haie siegen in Schwenningen

Bonn. (PM MagentaSport) Wohl dem, der so eine Vierte Reihe hat: EHC Red Bull MÃ¼nchen siegt 5:2 gegen ERC Ingolstadt und geht mit 2:1 in der Serie in FÃ¼hrung.

Mit 2 der 5 Tore gibt Markus Eisenschmid den Schreck aus der 4. Reihe. Der DoppeltorschÃ¼tze feiert seine Reihe: â€žMit Nikolaus Heigl macht es SpaÃŸ. Beide Jungs in der Linie radeln, die bewegen die Beine. Das ergÃ¤nzt sich super.â€œ Ist die Tiefe im Kader entscheidend in der Serie gegen Ingolstadt? 2 DoppelschlÃ¤ge prÃ¤gen die Partie frÃ¼h: Nach dem Blitzstart der MÃ¼nchner im 1. Drittel â€“ zwischen dem 1:0 und 2:0 liegen 26 Sekunden â€“ antwortet Ingolstadt mit einem Doppelpack im 2.Drittel innerhalb von 24 Sekunden. FÃ¼r Ingolstadts Trainer Mark French ist die Phase nach dem 2:2 entscheidend fÃ¼r die Niederlage: â€žIm 2. Drittel haben wir dann den Ausgleich erzielt. Wir haben das Momentum aber nicht genutzt.â€œ

Keine Chance lassen die Adler Mannheim den Bremerhaven Pinguins auch in Spiel 3 beim 5:1. Schon nach 10 Minuten im 1. Drittel steht es 4:0 fÃ¼r die Adler und Pinguins-Keeper Kristers Gudlevskis muss auf die Bank. Justin SchÃ¼tz erÃ¶ffnet mit seinem 1. Playoff-Tor fÃ¼r Mannheim den Torreigen und weiÃŸ: â€žWenn die 1. Chance gleicht sitzt, gibt das der ganzen Mannschaft einen Ruck. Das pusht die ganze Mannschaft. Eine 4:0 FÃ¼hrung nach dem 1. Drittel ist vielleicht sogar etwas gefÃ¤hrlich. Da lÃ¤sst man etwas die Kraft raus und es passieren Fehler.â€œ

Das nÃ¼tzt Bremerhaven wenig: 15 Gegentore in 3 Spiel haben die Bremerhavener bereits kassiert, mit dem 0:3-SerienrÃ¼ckstand droht der 1. Sweep der Vereinshistorie seit 2017. Da kann auch das Comeback von Jan Urbas nicht helfen: â€žWir haben zu viele kleine Fehler gemacht und die Energie muss besser werden. Wir mÃ¼ssen vor dem eigenen Tor gieriger sein und mehr Blocks schaffenâ€œ, urteilt der Routinier.

Die Berliner klauen den Tigers mit einem 4:2-Sieg bei den Tigers den Heimvorteil in der Serie und gehen mit 2:1 in FÃ¼hrung. Entscheidend sind beim Titelverteidiger die Routiniers wie Marcel Noebels in seinem 100. DEL-Playoffspiel. DoppeltorschÃ¼tze Les Lancester und natÃ¼rlich Playoff-Monster Ty Ronning, der mit seinem 22. Playoff-Tor im 32. Playoff-Spiel den Schock-Effekt auslÃ¶st. Lancaster lÃ¤sst seinem DebÃ¼ttor in den DEL-Playoffs gleich Treffer Nummer 2 folgen und ist beeindruckt vom Championship-MentalitÃ¤t der EisbÃ¤ren: â€žNach dem tollen Heimsieg wollten wir die ersten 5 Minuten gewinnen. Das ist uns gelungen und haben damit den Takt der Partie vorgegeben. Sie sind zweimal zurÃ¼ckgekommen. Wir haben uns davon nicht beeindrucken lassen. Die EisbÃ¤ren haben nicht grundlos in den letzten beiden Jahren Titel gewonnen.â€œ

In der 6. Serie gegen die EisbÃ¤ren Berlin droht den Straubing Tigers mehr denn je das 6. Mal das Aus in den Playoffs. Bis zu Ronnings 4:2 gleichen die Straubinger 2 RÃ¼ckstÃ¤nde aus, mÃ¼ssen dann aber abreiÃŸen lassen. Marcel Brandt trifft zum 2:2 und muss frustriert erkennen: â€žDie EisbÃ¤ren Berlin leben von unseren Fehlern. Sie spielen nicht viel raus, leben aber von unseren Fehlern. So entscheidet sich dann das Spiel. Da sind die EisbÃ¤ren brutal.â€œ

Brutal landen auch die Schwenninger Wild Wings gegen das beste Team der regulÃ¤ren Saison auf dem Boden der Tatsachen. Nach groÃŸem Kampf und dem knappen 2:4 stehen die Wild Wings gegen die KÃ¶lner Haie kurz vor dem Aus. Ein 0:3 in einer Playoff-Serie konnte in der DEL noch kein Team aufholen und es geht nun nach KÃ¶ln. Dort setzte es fÃ¼r Schwenningen bisher 3 Niederlagen in 3 Spielen. KÃ¶lns Parker Tuomie sieht nach dem 3. Sieg im 3. Spiel der Serie die zÃ¤he Leistung der KÃ¶lner sehr nÃ¼chtern: â€žFÃ¼r Schwenningen war das ein Sudden Death Spiel. Wir haben im 3. Drittel ein gutes AuswÃ¤rtsspiel gemacht. Zuvor waren wir zu verspielt.â€œ Schwenningens Danny O`Regan bringt das Drama aus Sicht der Wild Wings auf den Punkt: â€žDas waren nun 3 knappe Spiele, 3 herzzerreiÃŸende Resultate!â€œ

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zur Penny DEL und dem 3. Spiel im Playoff-Viertelfinale am Sonntag mit den Partien Straubing Tigers â€“ EisbÃ¤ren Berlin und Schwenninger Wild Wings â€“ KÃ¶lner Haie.

Weiter gehtâ€˜s in der DEL bei MagentaSport am kommenden Dienstag mit den 4. Partien im Viertelfinale der Playoffs â€“ alles live ab 19 Uhr bei MagentaSport.

Straubing Tigers â€“ EisbÃ¤ren Berlin 2:4 (Serie Best of 7: 1:2)

2 FÃ¼hrungen fÃ¼r Berlin kann Straubing ausgleichen ehe der Widerstand nach Ty Ronnings 4:2 fÃ¼r Berlin schwindet. So gehen die EisbÃ¤ren Berlin in der Serie mit 2:1 in FÃ¼hrung, rauben den Tigers den Heimvorteil. Stark bei den EisbÃ¤ren: Les Lancaster schlÃ¤gt als Verteidiger doppelt zu, die Defensive lÃ¤sst kaum etwas zu. Marcel Noebels feiert in seinem 100. Playoff-Spiel, Straubing kann das Vorhaben â€žhÃ¤rter zu spielenâ€œ nur bis zum 2:4 halten. Danach schwindet die IntensitÃ¤t: 5 Serien gab es bislang gegen Berlin in den Playoffs, fÃ¼nfmal schieden die Tigers aus. Geht die schwarze Serie weiter?

Les Lancaster, EisbÃ¤ren Berlin, lÃ¤sst seinem 1. DEL-Playoff-Tor gleich Treffer Nummer 2 folgen. Sein Doppelpack ebnet den Weg zum 4:2 in Straubing: â€žWir hatten einen guten Start als zuletzt. Das war unser Fokus. Ich bin nun neu in der Geschichte und RivalitÃ¤t dieser beiden Teams. Nach dem tollen Heimsieg wollten wir die ersten 5 Minuten gewinnen. Das ist uns gelungen und haben damit den Takt der Partie vorgegeben. Sie sind zweimal zurÃ¼ckgekommen. Wir haben uns davon nicht beeindrucken lassen. Die EisbÃ¤ren haben nicht grundlos in den letzten beiden Jahren Titel gewonnen.â€œ

Marcel Brandt, Straubing Tigers, trifft erstmals seit seinem Doppelpack im Februar gegen die EisbÃ¤ren Berlin: â€žIch weiÃŸ gar nicht, wie viele Power Plays wir hatten. Wenn du daraus kein Tor schieÃŸt, hast du es am Ende nicht verdient. Die EisbÃ¤ren Berlin leben von unseren Fehlern. Sie spielen nicht viel raus, leben aber von unseren Fehlern. So entscheidet sich dann das Spiel. Da sind die EisbÃ¤ren brutal. Wir haben diese Saison bereits zweimal in Berlin gewonnen â€“ warum nicht wieder.â€œ

Schwenninger Wild Wings â€“ KÃ¶lner Haie 2:4 (Serie Best of 7: 0:3)

Ein Doppelschlag zum 3:1 im 3. Drittel bringt die KÃ¶lner Haien auf die Spur zum 2. Sieg in Schwenningen. 3:0 fÃ¼hren die KÃ¶lner damit in der Serie und stehen kurz vor dem Einzug ins Halbfinale. Schwenningens Tyson Spink macht es mit dem Penalty zum 2:3 gegen seinen Lieblingsgegner noch einmal spannend: im 23. Duell gegen KÃ¶ln ist es sein 23. Scorerpunkt.

Parker Tuomie, KÃ¶lner Haie, liefert 2 Assists zum Sieg in Schwenningen: â€žDas war sehr zÃ¤h. Wir haben die ersten beiden Drittel nicht sehr sauber gespielt. Im 3. Drittel haben wir zu unserem Spiel gefunden und Janne Juvonen hatte wieder ein unglaubliches Spiel. FÃ¼r Schwenningen war das ein Sudden death Spiel. Wir haben im 3. Drittel ein gutes AuswÃ¤rtsspiel gemacht. Zuvor waren wir zu verspielt.â€œ

Danny O`Regan, Schwenninger Wild Wings: â€žWir waren nun in allen 3 Spielen nah dran. Wir hatte immer die Chance auf den Sieg. Das waren nun 3 knappe Spiele, 3 herzzerreiÃŸende Resultate. KÃ¶ln ist sehr schnell und wir kÃ¶nnen kaum durchschnaufen. Wir mÃ¼ssen sie verlangsamen. Wenn wir KÃ¶ln nun ein bisschen was geben, werden wir bestraft.â€œ

EHC Red Bull MÃ¼nchen â€“ ERC Ingolstadt 5:2 (Serie Best of 7: 2:1)

Diese Vierte Reihe kann sich sehen lassen: Markus Eisenschmid trifft beim 5:2 gegen den ERC Ingolstadt doppelt. Markant sind auch die schnellen Torfolgen bei den ersten 4 Treffern: 26 Sekunden liegen bei MÃ¼nchens Blitzstart zwischen dem 1:0 und 2:0. Ingolstadt antwortet im 2. Drittel mit dem Doppelschlag zum Ausgleich innerhalb von 24 Sekunden. Stark: MÃ¼nchens Keeper Simon Wolf kassiert in 2 Spielen nur 3 Gegentore. 16 Gegentore fÃ¼r Ingolstadt in 3 Spielen sind zu viel.



Markus Eisenschmid, EHC Red Bull MÃ¼nchen, trifft doppelt gegen Ingolstadt und feiert die 4. Reihe der MÃ¼nchner:Â â€žMit Nikolaus Heigl macht es SpaÃŸ. Beide Jungs in der Linie radeln, die bewegen die Beine. Das ergÃ¤nzt sich super. Bis auf die 2 Gegentore war das eine solide Leistung. Da haben wir zweimal den Speed durch die Mitte unterschÃ¤tzt. Da mÃ¼ssen wir schlauer spielen. Das ist eine enge Serie!â€œ

Mark French, Trainer ERC Ingolstadt, verliert das 2. Spiel in Serie gegen MÃ¼nchen:Â â€žSie haben einen guten Start hingelegt. Danach war es hart hinterherzurennen. Im 2. Drittel haben wir dann den Ausgleich erzielt. Wir haben das Momentum aber nicht genutzt. Danach haben wir in der Defensive Fehler gemacht. Das mÃ¼ssen wir verbessern. Die letzten beiden Spiele sind wir schlecht gestartetâ€œ



Adler Mannheim â€“ Pinguins Bremerhaven 5:1 (Serie Best of 7: 3:0)

Die Adler Mannheim brennen im 260. Playoff-Spiel der Vereinsgeschichte beim 5:1 gegen die Pinguins Bremerhaven schon im 1. Drittel ein Feuerwerk ab und fÃ¼hren nach weniger als 10 Minuten 4:0. Bremerhaven wechselt daraufhin Keeper Kristers Gudlevskis aus. Bei Bremerhaven hilft auch das lang ersehnte Comeback von Jan Urbas nach seiner Verletzung vom 18.1. nichts. Schwache Offensive, dazu 15 Gegentore in 3 Spielen: so droht Bremerhaven der 2. Sweep der Vereinsgeschichte nach dem Viertelfinal-Aus 2017 gegen EHC Red Bull MÃ¼nchen.

Justin SchÃ¼tz, Adler Mannheim, trifft erstmals fÃ¼r die Adler Mannheim in den Playoffs:Â â€žWenn die 1. Chance gleicht sitzt, gibt das der ganzen Mannschaft einen Ruck. Das pusht die ganze Mannschaft. Eine 4:0 FÃ¼hrung nach dem 1. Drittel ist vielleicht sogar etwas gefÃ¤hrlich. Da lÃ¤sst man etwas die Kraft raus und es passieren Fehler. Aber wir haben aber gut verteidigt und wenig zugelassen.â€œ

Jan Urbas, Pinguins Bremerhaven, kehrt nach 2 Monaten Verletzungspause auf das Eis zurÃ¼ck:Â â€žEs ist gut zurÃ¼ck zu sein. Zuschauen ist das hÃ¤rteste. Aber nun war das nicht gut genug. Wir haben zu viele kleine Fehler gemacht und die Energie muss besser werden. Wir mÃ¼ssen vor dem eigenen Tor gieriger sein und mehr Blocks schaffen.â€œ

Eishockey-Stimmung vom Feinsten. Diese Choreografie stimmt in Mannheim auf das 3. Spiel im Playoff-Viertelfinale ein!





Eishockey live bei MagentaSport

DEL | Viertelfinale Playoffs: Spiel 4

Dienstag, 31.03.2026

ab 19.00 Uhr alle Spiele in der Konferenz und ab 19.15 Uhr als Einzelspiele:

KÃ¶lner Haie â€“ Schwenninger Wild Wings, Pinguins Bremerhaven â€“ Adler Mannheim, EisbÃ¤ren Berlin â€“ Straubing Tigers, ERC Ingolstadt â€“ EHC Red Bull MÃ¼nchen