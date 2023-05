Die EisbÃ¤ren Berlin statten AndrÃ© Rankel mit einem Vertrag aus

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin statten André Rankel mit einem Vertrag aus. Der langjährige Kapitän des Hauptstadtclubs wird in den kommenden beiden Saisons...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin statten André Rankel mit einem Vertrag aus.

Der langjährige Kapitän des Hauptstadtclubs wird in den kommenden beiden Saisons als Development & Assistant Coach der Eisbären fungieren und ergänzt somit das Trainerteam um Head Coach Serge Aubin und Co-Trainer Craig Streu. Der 37-Jährige hatte seine aktive Spielerkarriere im Jahr 2020 nach 17 Jahren bei den Eisbären beendet.

Zum neuen Aufgabengebiet des gebürtigen Schönebergers gehören ab sofort die ganzjährige Spielerentwicklung und das Scouting neuer Talente. Darüber hinaus unterstützt Rankel den Trainerstab der Eisbären-Profis sowie die Übungsleiter der Berliner DNL-Mannschaft.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer erklärt: „André Rankel verkörpert die Eisbären Berlin. Daher freuen wir uns, ihn in unserem Trainerteam willkommen zu heißen. Es war immer unser Plan, dass André den Eisbären auch nach seiner Spielerkarriere erhalten bleibt. Er kennt die Trainer und die Mannschaft bereits und darüber hinaus auch die gesamte Eisbären-Organisation bis ins kleinste Detail. Wir werden von seiner Expertise profitieren. Er stand uns bereits nach seiner Spielerkarriere zur Seite und hat eine enge Beziehung zu unseren Nachwuchsspielern aufgebaut, sodass er keinerlei Anlaufzeit benötigen wird. Durch seine langjährige Profikarriere auf höchstem Niveau wird er sein Wissen an unsere jungen Spieler weitergeben.“

„Ich bedanke mich für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Ich blicke gespannt auf die neuen Aufgaben, die nun auf mich warten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Trainern und der Mannschaft. Mein Ziel ist es, mein Wissen und meine Erfahrung aus meiner langjährigen Spielerlaufbahn an das Team und vor allem an die jungen Spieler weiterzugeben“, sagt André Rankel.

Rankel bestritt in seiner aktiven Laufbahn insgesamt 865 Partien in der Deutschen Eishockey Liga, allesamt für die Eisbären Berlin. Acht Jahre lang führte er zudem das Team der Eisbären als Kapitän aufs Eis. Der ehemalige Stürmer gewann mit dem Hauptstadtclub sieben Meistertitel sowie jeweils einmal die European Trophy und den Deutschen Eishockey-Pokal. Beim Titelgewinn 2011 wurde er zum wertvollsten Spieler der Playoffs gewählt. Seine 247 Tore bedeuten Rang 1 der ewigen Torschützenliste des Clubs. Mit 269 Vorlagen liegt der 37-Jährige auf Platz 5 der ewigen Vorlagengeberliste der Eisbären. Insgesamt erzielte André Rankel 516 Punkte in 17 Spielzeiten. Darüber hinaus nahm er an sieben Weltmeisterschaften teil und war Teil der Nationalmannschaft bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver.

3060 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.