Die Eisadler unterliegen im 2. Finalspiel des OsWeNo Pokal dem Adendorfer EC

Dortmund. (PM Eisadler) Die Eisadler Dortmund unterlagen am Sonntag im 2. Finalspiel dem Adendorfer EC mit 0:5 (0:0, 0:2, 0:3).

Nachdem bereits das Hinspiel mit 2:4 verloren wurde, gewinnt der Adendorfer EC in der Gesamtadition mit 9:2 und holt sich damit den erstmalig ausgetragenen Pokal, der zwischen Mannschaften aus den Regionalligen Ost, West und Nord ausgetragen wurde.

Im ausverkauften Walter-Maack-Eisstadion konnten die Eisadler durch eine kämpferische Leistung das erste Drittel noch ausgeglichen gestalten. Danach aber war der Druck der Aldendorfer zu groß und so geht der Pokal verdient in den Norden.

Die Eisadler Dortmund gratulieren dem Aldendorfer EC zum Pokalgewinn und wünschen ihnen für die weitere Meisterschaftsrunde alles Gute.

Ein Riesendank geht an die EAD Fans, die an diesem Tag die weite Reise angetreten und die Mannschaft wie immer lautstark unterstützt haben. Ihr seid einfach spitze! Wir hoffen, dass ihr alle wieder gut zuhause angekommen seid.

Jetzt gilt es die letzten beiden Meisterschaftsspiele (Freitag, 06.02.26, 20:00 Uhr im Stadion an der Strobelallee gegen die Wiehl Penguins; Sonntag, 08.02.26, 18:30 Uhr auswärts in Bergkamen bei den Grizzlys) erfolgreich zu bestreiten und sich eine gute Ausgangsposition für die Playoffs zu sichern. Die Eisadler hoffen dabei wieder auf eine zahlreiche Unterstützung ihrer Fans.

Adendorfer EC – Eisadler Dortmund 5:0 (0:0, 2:0, 3:0) – Hinspiel 4:2

