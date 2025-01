Die Eisadler schlagen Neuss klar und bauen die Siegesserie weiter aus

Dortmund. (PM EHC) Gut 1800 Zuschauer sahen am Freitagabend im Dortmunder Eissportzentrum beim 14:1 (5:0,5:1,4:0) den 11. Sieg der Eisadler in Folge.

Zudem konnte der Tabellenführer der Regionalliga NRW seine „weiße Heimweste“ verteidigen. Dreifacher Torschütze der Eisadler war Marlon Polter, Youngster David Woltmann traf zweimal in einer Partie, in der die Gastgeber schon nach 33 Sekunden mit 1:0 in Führung gehen konnten. Die Gäste aus Neuss, bei denen einige Spieler fehlten, versuchten so gut es geht dagegen zu halten und hatten auch einige Konterchancen. Aber letztlich setzte sich die spielerische Überlegenheit der Eisadler durch.

Nach der schnellen Führung durch Ben Busch auf Zuspiel von Luc Mansfeld, der ein gutes Debüt im EAD-Trikot zeigte, dauerte es einige Zeit, bis dann in der 14. Minute innerhalb von 41 Sekunden Parker Saretsky und Marlon Polter das Ergebnis auf 3:0 stellten. Kurz darauf ging es frühzeitig in die erste Pause, denn ein Defekt an der Bande musste erst repariert werden. Nach der Pause wurden zuerst die restlichen 5 Minuten des ersten Drittels gespielt, in denen der Tabellenführer zwei weitere Treffer durch Simon Nemec und Kevin Trapp zum offiziellen Pausenstand von 5:0 erzielen konnte. Danach ging es nahtlos weiter. Das 6:0 konnte Mike Ortwein in der 26. Minute in Überzahl erzielen, 27 Sekunden später schafften die Neusser in Unterzahl das 6:1. Zwischen der 32. Und 35. Minuten bauten Marlon Polter, Martin Benes und Colin Young das Ergebnis auf 9:1 und erneut Marlon Polter schaffte noch kurz vor der zweiten Pause das 10:1. Das 8:1 durch Martin Benes war übrigens der 1600. Pflichtspieltreffer der Eisadler seit der Vereinsgründung. Im Schlussabschnitt nahm Eisadler Trainer Ralf Hoja einige Umstellungen vor, am eindeutigen Spielverlauf änderte das aber nicht. So markierten David Woltmann in der 46. Minute das 11:1, Tommy Kuntu-Blankson sieben Minuten später das 12:1 und erneut David Woltmann sowie Alexander Lauer in der 54. Minute innerhalb von 29 Sekunden die beiden letzten Tore zum Endstand von 14:1.

Am kommenden Wochenende müssen die Eisadler zweimal reisen. Zuerst steht am Freitag ab 20:15 Uhr die schwere Aufgabe in Bergisch Gladbach bei den RealStars auf dem Spielplan, zwei Tage später geht die Fahrt dann nach Dinslaken, wo die Kobras ab 19 Uhr auf die Eisadler warten.

Statistik:



Eisadler Dortmund – Neusser EV 14:1 (5:0,5:1,4:0)

Tore:

1:0 (1.) Busch (Mansfeld)

2:0 (14.) Saretsky (Trapp, Benes)

3:0 (14.) Polter (Kraft, Nemec)

4:0 (18.) Nemec (Kraft, Polter)

5:0 (20.) Trapp (Benes, Saretsky)

6:0 (26.) Ortwein (Scharfenort, Trapp)

6:1 (26.) Malcher [SH1]

7:1 (32.) Polter (Busch, Mansfeld)

8:1 (34.) Benes (Scharfenort, Trapp)

9:1 (35.) Long (Busch, Bergstermann)

10:1 (40.) Polter (Rosenthal, Kraft)

11:1 (46.) Woltmann (Mansfeld, Long)

12:1 (52.) Kuntu-Blankson (Polter, Rosenthal)

13:1 (54.) Woltmann (Long, Mansfeld)

14:1 (54.) Lauer (Saretsky, Benes)

Zuschauer: 1801

Strafminuten: Dortmund 12 – Neuss 16

