Die Eisadler gewinnen klar gegen Troisdorf und ziehen nach Punkten mit Ratingen gleich

Dortmund. (PM Eisadler) Wie gewohnt brauchten die Eisadler Dortmund am Freitagabend im Heimspiel gegen den EHC Troisdorf etwas Anlaufzeit, im ersten Drittel musste die gute Torhüterin der Rheinländer, Felicity Luby, trotz zahlreicher Chancen der Heimmannschaft vor knapp 1300 Zuschauern nur einmal hinter sich greifen.

Nach gutem Pass von Malte Bergstermann konnte Kevin Thau aus kurzer Entfernung in der 9. Minute die 1:0-Führung erzielen. Dabei hatten die Gäste kurz zuvor zweimal mit Breaks, die die sorglose Eisadler Abwehr nicht unterbinden konnte, selbst die Chance zum Führungstreffer.

Im zweiten Abschnitt blieb die Partie zuerst ergebnismäßig ausgeglichen. Zuerst konnten die Gäste zum 1:1 ausgleichen, dann erhöhten die Eisadler auf 2:1 und dann waren die Dynamites mit dem 2:2 wieder an der Reihe. Das alles um die 25. Minute herum innerhalb von 95 Sekunden. Danach stand immer häufiger die Troisdorfer Torhüterin im Blickpunkt, die dennoch im zweiten Abschnitt drei weitere Male hinter sich greifen musste. Die 5:2-Führung der Eisadler zur zweiten Pause war mittlerweile verdient. Der Schlussabschnitt ging dann klar an das Dortmunder Team, das auch im 5. Spiel in dieser Saison im Schlussabschnitt ohne Gegentreffer blieb. Malte Bergstermann machte am Freitagabend sein 222. Spiel für die Eisadler, Ben Busch konnte seinen 99. Scorerpunkt erzielen und Kapitän Tommy Kuntu-Blankson kam zu seinem 100. Torassist.

Am Sonntag kommt es nun ab 18 Uhr am Ratinger Sandbach zum absoluten Spitzenspiel der Regionalliga NRW zwischen den dortigen Ice Aliens und den Eisadlern. Zu diesem mit Spannung erwarteten ersten Duell in dieser Saison werden die Eisadler erneut von zahlreichen Dortmunder Fans begleitet.

Statistik:

Eisadler Dortmund – EHC Troisdorf 10:2 (1:0,4:2,5:0)

Tore:

1:0 (9.) Thau (Bergstermann, Long)

1:1 (25.) Hubert (Wonde, Arkuszewki)

2:1 (26.) Busch (Ortwein, Benes) SH1

2:2 (26.) Grivalet (Kovac, Thelen PP1

3:2 (34.) Rosenthal (Nemec, Walkenhorst

4:2 (37.) Walkenhorst (Rosenthal, Lauer)

5:2 (40.) Long (Bergstermann, Thau) PP1

6:2 (46.) Benes (Woltmann, Busch)

7:2 (53.) Kuntu-Blankson (Trapp, Busch) PP1

8:2 (54.) Long (Scharfenort, Trapp)

9:2 (57.) Kuntu-Blankson (Rosenthal, Trapp) PP1

10:2 (60.) Trapp (Busch, Kuntu-Blankson) PP1

Zuschauer: 1257

Strafen:

Eisadler 8 Minuten – Troisdorf 8 Minuten

