Die Eisadler gewinnen auch das Sonntagsspiel an der Strobelallee deutlich!

Dortmund. (PM Eisadler) Auch im zweiten Spiel an diesem Wochenende kamen innerhalb von 48 Stunden gut 800 Zuschauer ins Dortmunder Eisstadion.

Nach dem 7:1 am Freitag gegen Neuss gab es nun am Sonntagabend für die Eisadler Dortmund einen noch eindeutigeren 13:1-Sieg gegen den TuS Wiehl.

Dieses Mal nutzte das Team von Trainer Ralf Hoja von Beginn ihre Chancen und war dem Gegner, der kämpferisch alles versuchte, spielerisch deutlich überlegen. Die ersten drei Treffer fielen direkt nach dem Anpfiff im Zwei-Minuten-Takt und nach 14 Minuten stand es bereits 5:0. Auch im mittleren Spielabschnitt, der ebenfalls mit 5:0 an die Eisadler ging, hielt die

Dortmunder Überlegenheit an. In der 25. Minute tauschten die Wiehl Penguins die Torhüter. Für Leonie Haas, die auch für Bergkamen in der Frauen Bundesliga das Tor hütet, kam Jonas Nebgen, wobei die klare Wiehler Niederlage sicherlich nicht an den beiden Torhütern lag. Die letzten Zwanzigminuten brachten dann in der 47. Minute den Ehrentreffer der Oberbergischen zum zwischenzeitlichen 1:10 aus Wiehler Sicht. Danach waren die Eisadler noch dreimal erfolgreich, wobei Malte Bergstermann mit zwei Toren seine Eisadler Bilanz auf 119 Treffer

ausbaute. Dreifacher Torschütze war an diesem Abend Marlon Polter in seinem 2. Spiel im Eisadler Trikot, zweimal trafen noch Colin Long und Martin Benes.

Am kommenden Wochenende sind die Eisadler erneut zweimal im Einsatz. Am Freitag kommen die Grizzlys die ca. 25 Kilometer aus Bergkamen an die Dortmunder Strobelallee. Bisher gab es im Bereich der 1. Mannschaft noch kein Duell Eisadler gegen Grizzlys, obwohl man sich bestens kennt. Denn beim Regionalliga Aufsteiger hat nicht nur der Trainer Igor Furda eine Dortmunder Vergangenheit, sondern viele seiner Spieler ebenfalls. Am Sonntag geht es dann bis fast an die niederländische Grenze, wenn die Eisadler ab 19:30 Uhr in Grefrath beim dortigen Phoenix antreten.

Statistik:

Eisadler Dortmund – TuS Wiehl 13:1 (5:0,5:0,3:1)

Tore:

1:0 (2.) Polter (Walkenhorst, Lauer)

2:0 (4.) Kraft (Polter, Lauer)

3:0 (6.) Long (Behrens, Benes)

4:0 (10.) Long (Bergstermann, Benes)

5:0 (14.) Kuntu-Blankson (Behrens, Trapp)

6:0 (22.) Polter (Kraft, Lauer)

7:0 (25.) Busch (Rosenthal, Kuntu-Blankson)

8:0 (33.) Benes (Bergstermann, Long)

9:0 (35.) Lauer (Walkenhorst, Kraft)

10:0 (39.) Benes (Bergstermann, Scharfenort)

10:1 (46.) Dannenberg (Streser, Zech)

11:1 (52.) Bergstermann (Benes, Long)

12:1 (53.) Polter (Nemec, Woltmann)

13:1 (58.) Bergstermann (Benes, Long)

Zuschauer: 808

Strafen:

Eisadler 6 Minuten – Wiehl 2 Minuten

