Die Ehemaligen treffen

Kempten. (PM ESC) Das erste Bayernliga Punktspiel der Kemptener gegen Schongau war vor allem ein Treffen der ehemaligen. Angefangen vom Gästecoach Ken Latta, der...

Angefangen vom Gästecoach Ken Latta, der in den 80er Jahren in Kempten seine erste Auslandsstation als Spieler bei der EAK hatte über Tim Mühlegger, Tobias Hoferer und Stefan Saal, die in der Vergangenheit bereits mit Förderlizenzen aus Peiting auch das ein oder andere Mal im Kader der Allgäuer standen bis hin zu Lucas Spindler und Clay Ellerbrock die im letzten Jahr noch das Trikot mit dem Hai auf der Brust trugen. Jede Menge ehemaliges Kempten also, dass da im Kader der Mammuts steht. Im Gegenzug wechselten im Sommer Torhüter Xaver Nagel und Stürmer Florian Höfler vom Lech an die Iller.

Hinein also in die erste Partie der Saison, ein Traumstart gelang dabei den Sharks, mit zwei wunderschönen Treffern durch Max Miller und Florian Stauder. Nach nicht einmal drei Minuten lag man mit 2:0 in Front. Mit der Führung im Rücken agierte Kempten weiter offensiv und mit viel Tempo. Beste Chancen wurden herausgespielt, aber nicht verwertet. Schongau mit schnellen Kontern gefährlich, aber beide Goalies ließen keinen weiteren Treffer in dieser Phase zu. Die Sharks weiter mit viel Druck und Chancen, und dem Anrennen auf das 3:0. Schongau musste in der Defensive Schwerstarbeit leisten um einen höheren Rückstand zu verhindern. Alleingänge, Topchancen, zwei Pfostentreffer. Was die Allgäuer auch versuchten, die Scheibe wollte einfach nicht ins Tor. Und 5 Euro ins Phrasenschwein, aber wie so oft im Sport, wenn Du vorne die Treffer nicht machst wird es hinten bestraft . Und so war es ausgerechnet Ellerbrock mit einem schnellen Doppelpack der für den völlig überraschenden Ausgleich sorgte. Und schlimmer noch, bei eigener Überzahl fing man sich im letzten Drittel noch das 2:3 ein. Der Spielverlauf war nun endgültig komplett auf den Kopf gestellt. Zum Glück konnte Max Miller noch in der gleichen Überzahlsituation einen Abpraller zu seinem zweiten Treffer und dem 3:3 verwerten.

Das Spiel lebte in der Endphase vor allem von der Spannung, beide Teams wollten nicht den entscheidenden Fehler begehen. Vier Minuten vor Spielende dann noch eine Schrecksekunde, Kevin Marquardt wurde von einem gegnerischen Schläger im Gesicht getroffen und musste blutend vom Eis. Zum Glück konnte er aber gegen Spielende schon wieder zurückkommen. Zwei plus zwei Minuten Überzahl, die große Chance für Kempten auf den Siegtreffer. Doch die größte Chance hatten in dieser Phase die Gäste mit einem Alleingang, den Danny Schubert aber mit einer riesen Parade vereitelte. Letztenendes musste die Verlängerung die Entscheidung bringen, und in dieser brachten sich die Gäste einmal mehr in Unterzahl. Ex Schongauer Florian Höfler nutzte diese mit einem satten Schuss direkt in den Winkel.

Unterm Strich war es jedoch aufgrund der Chancenverteilung trotz des Sieges eher ein verlorener Punkt als zwei gewonnene. Auch die Schussstatistik mit 48 : 19 zugunsten der Sharks belegt sehr deutlich, dass tatsächlich mehr drin gewesen wäre für die Truppe von Sven Curmann.

Statistik:

ESC Kempten – EA Schongau 4:3 n.V. (2:0,0:2,1:1,1:0)

Tore:

1:0 Miller (Höfler,Mische)(3.),

2:0 Stauder (Schäffler,Topol)(3.),

2:1 Ellerbrock (Egle)(28.),

2:2 Ellerbrock (Egle)(29.),

2:3 Egle (Ellerbrock.)(46.),

3:3 Miller (Schäffler,Marquardt)(47.),

4:3 Höfler (Seider,Schirrmacher)(63.).

Strafminuten:

ESC Kempten: 4

EA Schongau: 18

Beste Spieler:

ESC Kempten: Max Miller

EA Schongau: Clay Ellerbrock

Zuschauer: 723